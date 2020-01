Trẻ dậy thì tuyệt đối nói 'không' với các loại thực phẩm này, ăn vào chẳng khác gì đầu độc cơ thể

Tình trạng trẻ dậy thì sớm ngày càng gia tăng khiến các bậc phụ huynh lo ngại. Nguyên nhân phần lớn đến từ thói quen sinh hoạt và ăn uống hàng ngày. Thông thường, trẻ em Việt Nam ở giai đoạn tiền dậy thì (bao gồm giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì) ở độ tuổi 9-11 với nữ và 12-14 với nam. Nếu có chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý, trẻ em ở độ tuổi này mỗi năm có thể tăng 6cm với nữ và 7cm với nam hoặc hơn thế nữa.



Đến độ tuổi dậy thì (12-13 ở nữ và 15-16 ở nam), mỗi năm chiều cao tăng 2cm. Với những trẻ dậy thì sớm mà không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng sau này. Do đó, để bảo vệ Sức Khỏe , nhóm trẻ tuổi dậy thì cần tránh những loại thực phẩm quen thuộc dưới đây:



Thực phẩm chiên rán : Đây vốn là đồ ăn được nhiều trẻ yêu thích. Tuy nhiên, khi được nấu ở nhiệt độ cao các loại thực phẩm này đã bị biến đổi chất, trẻ ăn vào có thể bị rối loạn nội tiết, dẫn đến tình trạng dậy thì sớm.

Các món từ nội tạng: Món ăn này không chỉ khiến trẻ dậy thì sớm mà còn dẫn đến hàng loạt vấn đề khác như tăng cân, béo phì, mắc gan nhiễm mỡ, mỡ nhiễm máu... vô cùng nguy hiểm.





Nước ngọt có ga: Kết quả nghiên cứu của Viện dinh dưỡng trẻ em tại Đức cho thấy, nước ngọt có ga là một trong những "thủ phạm" kìm hãm chiều cao của trẻ. Nguyên nhân bởi, nước ngọt có ga chứa quá nhiều đường, nếu tiêu thụ thường xuyên sẽ khiến cơ thể bị tích mỡ, gây suy yếu xương và cơ bắp.

Rau củ quả trái mùa: Những loại rau củ quả này thường chứa các chất độc hại tồn dư như thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật... Khi vào cơ thể sẽ khiến trẻ dậy thì sớm và tích tụ nhiều chất độc trong cơ thể.



Thịt cổ gia cầm: Cổ gà, ngan, ngỗng... thường là nơi tích tụ của các loại thuốc tăng trọng. Nếu để trẻ em tiêu thụ loại thịt này thường xuyên sẽ dẫn đến việc dậy thì sớm.



Đồ ăn nhiều muối: Tiêu thụ đồ ăn nhiều muối trong thời gian dài sẽ dần phá hỏng thận và hệ tiêu hóa của trẻ. Bên cạnh đó, ăn nhiều muối sẽ kích hoạt neurokinin B - một loại hormone có liên quan tới sinh sản, khiến trẻ dậy thì sớm.



Thuốc bổ: Rất nhiều phụ huynh "nghiện" mua thuốc bổ cho con trẻ uống mà không hề hay biết, điều này sẽ khiến cơ thể trẻ thay đổi quá trình bài tiết, khiến trẻ dậy thì sớm và nhiều ảnh hưởng sức khỏe tiêu cực khác.





Lưu ý: Ngoài việc hạn chế tiêu thụ những loại thực phẩm trên, thực đơn của trẻ ở tuổi dậy thì nên được bổ sung các loại rau xanh (theo mùa), thực phẩm giàu canxi, thực phẩm giàu sắt, giàu protein và tăng cường tinh bột. Bên cạnh đó, cho trẻ uống ít nhất 6-8 cốc nước mỗi ngày và tập thói quen rèn luyện thể dục thể thao.

Your browser does not support HTML5 video.

Trẻ dậy thì sớm nguy hại đến thế nào? Nguồn: VTC Now.

Thùy Nguyễn (t/h)