Trẻ em nhiễm virus corona có triệu chứng khác người lớn?

Sau 14 ca nhiễm virus corona là người lớn, Việt Nam ghi nhận trường hợp mắc bệnh đầu tiên là trẻ em. Trẻ nhiễm virus corona có triệu chứng gì và mức độ nguy hiểm đến đâu?

Sáng 11/2, Việt Nam ghi nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên là trẻ em và cũng là trường hợp thứ 15 mắc bệnh trên cả nước. Đó là bé gái N.G.L. (3 tháng tuổi) ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.



Bệnh nhi bị lây bệnh do trước đó có tiếp xúc gần với bà ngoại là bệnh nhân P. T. B (bà B. bị lây bệnh từ bệnh nhân N.T.D là 1 trong 8 người mắc bệnh sau khi từ Vũ Hán về nước, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và được ra viện ngày 10/2/2020).

Một bệnh nhân nhiễm virus corona được điều trị cách ly tại Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên

Theo lời kể gia đình, ngày 28/1/2020, bệnh nhân 3 tháng tuổi này được mẹ đưa đến nhà bà P. T. B (bà ngoại) chơi và hai mẹ con ở cùng nhà bà ngoại trong 4 ngày tại thôn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.



Sau khi xác định bà ngoại của cháu bé mắc bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành điều tra, lập danh sách người tiếp xúc gần, trong đó có cháu bé và mẹ cháu.



Trong quá trình theo dõi, ngày 6/2/2020 y tế cơ sở phát hiện cháu bé có dấu hiệu ho, chảy nước mũi, không rõ sốt. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã lấy mẫu bệnh phẩm và gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm cho kết quả dương tính với nCoV.



Theo thông tin ban đầu, bệnh nhi không có biểu hiện sốt rõ ràng, thay vào đó là các triệu chứng tương tự cảm cúm thông thường như chảy nước mũi và ho. Nếu không tiền sử tiếp xúc gần với người bệnh, sẽ rất khó phát hiện.



Trẻ không sốt không ho nhưng hô hấp khó khăn



Trước đó, tại tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ghi nhận một trẻ sơ sinh dương tính với virus corona sau 30 tiếng chào đời. Em bé được sinh ra từ một người mẹ nhiễm virus corona hôm 2/2 tại Bệnh viện Nhi Vũ Hán.

Bệnh nhi được phát hiện dương tính với nCoV sau 30 tiếng chào đời



Tại Trung Quốc trước đó còn ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm nCoV khác là bệnh nhi 7 tháng và 9 tháng tuổi, tuy nhiên các triệu chứng và tiền sử dịch tễ của trẻ không được tiết lộ.

Theo các chuyên gia, triệu chứng của người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona điển hình là sốt cao trên 38,5 độ C, chảy nước mũi, đau họng, đau đầu, đau mỏi cơ... vài ngày sau sẽ tiến triển ho khan, cảm giác đau tức ngực, khó thở, mệt mỏi nhiều.

Hiện chưa có đánh giá chính xác nào về các triệu chứng và mức độ ảnh hưởng nếu trẻ nhiễm virus corona. Chỉ có một điểm chung trong số các trường hợp mắc bệnh trên là trẻ không sốt hoặc không có triệu chứng sốt rõ ràng, các dấu hiệu viêm long đường hô hấp đa dạng.



Thực tế suốt hơn 1 tháng bùng phát dịch bệnh, thế giới ghi nhận rất ít ca mắc bệnh là trẻ em. Ngày 30/1, Tạp chí Y học New England công bố kết quả phân tích đặc điểm của những người bị nhiễm bệnh gần như không có người dưới 15 tuổi. Nhiều chuyên gia cho rằng trẻ em có nguy cơ mắc virus corona thấp hơn người lớn.

Bác sĩ Mark Denison - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa, công tác tại Đại học Y khoa Vanderbilt (Mỹ) lý giải nguyên nhân có thể do trẻ đã tiếp xúc với các loại virus từ thời nhũ nhi nên cơ thể có sẵn các kháng thể và miễn dịch tốt hơn. Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo không thể chủ quan vì bất cứ đối tượng cũng có thể bị lây nhiễm khi tiếp xúc gần với người bệnh.

WHO hướng dẫn rửa tay đúng cách ngăn ngừa virus corona