Trẻ sốt cao vài ngày uống thuốc không hạ, nhập viện thì đã nguy kịch vì chứng bệnh nguy hiểm này

Sáng 7/5, BS Trịnh Quang Trí - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk thông tin về 2 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bệnh nhi thứ nhất là bé gái Nay H’Đa (5 tuổi, ngụ buôn Bir, xã Ea Hiao, H.Ea H’leo, Đắk Lắk). Ngày 26/4, cháu bé khởi sốt, được gia đình mua thuốc về uống nhưng không đỡ. 3 ngày sau, bé tiếp tục sốt cao và co giật toàn thân nên được gia đình đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Ea H’leo, sau đó được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.



Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm não màng não/nhiễm trùng huyết và lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ mắc viêm não Nhật Bản B.



Trường hợp thứ hai là bé trai 5 tháng tuổi (chưa làm giấy khai sinh, ngụ thôn 2, xã Ea Trang, H.M’Đrắk, Đắk Lắk). Bé bắt đầu sốt ngày 16/4 kèm theo nôn ói và ho được gia đình cho uống thuốc không khỏi. Đến ngày 23/4 bé trai được đưa vào Trung tâm Y tế H.M’Đrắk được các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán cháu bé bị xuất huyết não/viêm phổi nặng và chuyển bệnh nhân lên điều trị ở tuyến trên.



Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, lúc này cháu bé trong tình trạng lơ mơ, môi tím, thở rên, gắng sức nhiều, gồng cứng và tăng trương lực cơ toàn thân, thóp phẳng, cổ gượng.



Hiện cả 2 bệnh nhi đều đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và đều đang trong tình trạng nguy kịch.

Đáng tiếc hơn khi gia đình có phần chủ quan với biểu hiện sốt của trẻ, không cho nhập viện sớm dẫn tới tình trạng nguy kịch. Theo các chuyên gia viêm não Nhật Bản không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh nhân phải đối mặt với các biến chứng rất nặng khác như: viêm phổi, viêm phế quản hoặc viêm phế quản - phổi do bội nhiễm vi khuẩn. Ngoài ra, trẻ có thể bị di chứng muộn sau một năm hoặc lâu hơn như động kinh, Parkinson.

Sau khi ghi nhận 2 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã hướng dẫn Trung tâm Y tế H.Ea H’leo và M’Đrắk tổ chức tiêm vét vắc xin Viêm não Nhật Bản cho trẻ từ 1-5 tuổi chưa tiêm đủ mũi trong Chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn.



Ngành y tế khuyến cáo các bậc cha mẹ cần chú trọng tiêm phòng vắc xin viêm não Nhật Bản cho trẻ em đầy đủ và đúng kế hoạch theo chương trình tiêm chủng mở rộng, để tránh hậu quả nặng nề.

Cảnh báo viêm não Nhật Bản bùng phát vào mùa hè. Video: VTV3