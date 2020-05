Trèo cửa vào nhà lấy chìa khóa gây tiếng động, anh bị em trai dùng dao cứa cổ tử vong

Theo thông tin ban đầu, Từ (35 tuổi) và anh trai (39 tuổi) sống chung một mái nhà ở thành phố Đào Viên. Người anh có tiếng là đứa con hiếu thuận, tự mở công ty xây dựng, thu nhập tốt. Thêm nữa, ngoài giờ làm việc hay giúp cha mẹ bán thịt gà ở khu chợ gần nhà. Trong khi đó, cậu em thì nghiện ma túy, tinh thần luôn không ổn định khiến hàng xóm luôn phải dè chừng.

Khoảng nửa tiếng sau, thợ sửa khóa đến mở cửa và tất cả họ bàng hoàng khi phát hiện nạn nhân tử vong ngay giữa phòng khác, trên cổ có vết cứa sâu.

Người anh trèo từ xe vào nhà tìm chìa khóa thì bị em trai sát hại

Người thợ sửa khóa lập tức trình báo đến cảnh sát địa phương. Cảnh sát tiến hành điều tra, lấy lời khi của bố mẹ nạn nhân. Hai người nói rằng, con quên chìa khóa trong nhà nên trèo vào lấy chẳng may ngã xuống dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, qua kết quả khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện dấu hiệu bất thường với vết thương trên cổ. Bện cạnh đó còn phát dấu chân dính máu trên đất, nghi ngờ bố mẹ nạn nhân cố tình che dấu sự thật.

Cảnh sát tiền hành trích xuất camera an ninh thời điểm vụ việc xảy ra thì phát hiện, đối tượng Từ (em trai nạn nhân) đã xuất hiện ở quanh đó. Lần theo dấu vết, cảnh sát tìm đến căn nhà nghỉ nơi hắn lẩn trốn và bắt giữ.

Đầu tiên, đối tượng này một mực phủ nhận việc sát hại anh trai. Tuy nhiên, từ những bằng chứng không thể chối cãi, hắn phải cúi đầu nhận tội. Hắn khai, khi đang nằm ngủ trên ghế sopha trong nhà thì thấy anh trai trèo cửa sổ tầng 2 đi vào. Việc anh trai trèo cửa vào đã gây tiếng động khiến hắn tỉnh giấc nên đã dùng hung khí cắt khí quản, động tĩnh mạch cổ của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi bắt giữ, cảnh sát địa phương đã tiến hành khởi tố đối tượng này để điều tra về hành vi Giết người. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.