Đã tìm thấy nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly rồi vượt 2000km ra Hà Nội: Nguyên nhân bất ngờ

Tối ngày 29/3, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh phát thông báo khẩn tìm người trốn khỏi khu cách ly tại Trường trung học cơ sở Thành Long, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Sở đề nghị UBND các địa phương, các cơ quan chức năng phối hợp truy tìm tung tích người bỏ trốn khỏi khu cách ly để đảm bảo an toàn cho cộng đồng cũng như thực hiện đúng chỉ đạo về cách ly phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế.

Trước đó, 16h ngày 29/3, anh Nguyễn Thanh Nam (sinh ngày 25/12/1992, ngụ tại thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Kinh, Hà Nội), căn cước công dân số 001092011750 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp, đã trốn khỏi khu cách ly tập trung tại xã Thành Long, huyện Châu Thành. Anh Nam chưa được xét nghiệm COVID-19 ở thời điểm bỏ trốn.

Theo điều tra dịch tễ của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, khoảng 20h ngày 20/3, anh Nam nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Sau đó được cơ quan chức năng địa phương đưa vào khu cách ly tập trung ở Trường trung học cơ sở Thành Long. Tính đến thời điểm bỏ trốn, anh Nam mới thực hiện cách ly được 9 ngày.

Đến 14h ngày 29/3, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã tìm thấy nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly Bến Cầu (Tây Ninh) tại TP Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, sau khi rời khỏi khu cách ly, người này đã đã ra đường vẫy xe và được một xe 7 chỗ (chỉ có tài xế) cho quá giang đi lên TP Hồ Chí Minh.

Khi người này đang đợi xe ở TP Hồ Chí Minh thì cơ quan chức năng xác định được vị trí, liên lạc, vận động nên đã đồng ý trở về khu cách ly. Hiện, nam thanh niên này đã được cơ quan chức năng đưa về khu cách ly an toàn bằng xe chuyên dụng.

Your browser does not support HTML5 video.

Trước đó cũng có đối tượng trốn khỏi khu cách ly và bị phát hiện