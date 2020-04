Tỏi tươi – “thần dược” trị mụn nhưng dùng sai cách có thể gây phỏng da

Đối với tình trạng mụn nhẹ, việc điều trị bằng phương pháp tự nhiên là lựa chọn an toàn, lành tính mà còn tiết kiệm chi phí. Trong đó, tỏi tươi là nguyên liệu được sử dụng phổ biến bởi thành phần kháng khuẩn, kháng viêm cực mạnh.

Sử dụng tỏi tươi sai cách gây phản tác dụng

Tỏi là loại gia vị, thảo dược, một hương liệu trong chế biến thực bởi hương vị thơm nồng và thành phần dưỡng chất dồi dào. Đặc biệt, tỏi được biến đến là nguyên liệu hỗ trợ điều trị mụn hiệu quả.

Bởi, trong tỏi có chất Sulphur và Allicin – là 2 chất kháng sinh mạnh, có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, sát trùng vết thương và ngăn ngừa yếu tố hình thành nhân mụn. Tinh dầu tỏi còn giúp chống viêm nhiễm, làm giảm đau, tiêu tán vết sưng mủ giúp mụn nhanh chóng biến mất.

Dùng tỏi tươi trực tiếp có thể gây phỏng da

Theo nghiên cứu, tỏi có chứa nhiều hoạt chất có tác dụng chống oxy hóa , giúp ngăn ngừa mụn và cải thiện tình trạng lão hóa da hiệu quả. Vitamin và khoáng chất trong tỏi giúp tăng sức đề kháng cho da, hạn chế để lại vết thâm sẹo sau mụn.

Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu khuyến cáo, tính kháng khuẩn, kháng viêm của tỏi tươi rất mạnh. Nếu sử dụng trực tiếp lên da sẽ có thể gây phỏng hoặc kích ứng da ngay sau đó. Nó khiến tình trạng mụn nghiêm trọng hơn. Do đó, muốn sử dụng tỏi trị mụn, bạn cần sử dụng đúng cách.

Công thức trị mụn bằng tỏi tươi an toàn, hiệu quả

1. Tỏi tươi và nước muối sinh lý

Tỏi kết hợp với nước muối sinh lý có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn và làm sạch vùng da mụn hiệu quả. Hỗn hợp này giúp các nốt mụn giảm sưng tấy và nhân mụn cũng nhanh chóng khô cồi.

Tỏi tươi và nước muối sinh lý trị mụn hiệu quả

Bạn giã nát 2 nhánh tỏi tươi và trộn cùng 1 thìa nước muối sinh lý. Dùng tăm bông chấm vào hỗn hợp và thoa lên nốt mụn. Chờ cho da khô rồi tiếp tục thoa lặp lại thêm 2-3 lần nữa. Để yên trong 10 phút và rửa sạch lại với nước.

2. Tỏi tươi và giấm táo

Theo nghiên cứu, giấm táo có chứa lượng axit lành tính có tác dụng tẩy tế bào chết và làm sạch da dịu nhẹ. Kết hợp giấm táo với tỏi tươi sẽ tạo thành hỗn hợp làm sạch da, kháng viêm hiệu quả.

Bạn nghiền nát 4 nhánh tỏi tươi trộn cùng 1 thìa giấm táo và 1 thìa nước ấm. Lọc lấy nước và dùng tăm bông thoa hỗn hợp lên vùng mụn. Để khoảng 5-10 phút cho tinh chất thẩm thấu sau đó bạn rửa lại bằng nước ấm.

3. Tỏi tươi và sữa chua

Sữa chua giàu axit amin, có tác dụng làm sạch, cấp ẩm và nuôi dưỡng làn da trắng khỏe. Trong khi tỏi có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn giúp da mụn giảm sưng tấy và đẩy nhanh quá trình gôm cồi. Hỗn hợp này, bạn có thể sử dụng cho toàn bộ làn a mặt, ngừa mụn phát triển (lưu ý tránh xa vùng da mắt).

Dưỡng da, trị mụn bằng tỏi tươi và sữa chua

Bạn ép 2 nhánh tỏi tươi lấy nước cốt, trộn đều với nước 2 thìa sữa chua không đường. Thoa đều hỗn hợp lên da mặt, massage nhẹ nhàng trong 3 phút. Đợi khoảng 10 phút và rửa sạch với nước ấm.

4. Tỏi tươi ngâm mật ong

Mật ong “nổi tiếng” là nguyên liệu làm đẹp đa nặng, lành tính cho làn da. Kết hợp với tỏi tươi sẽ tăng lên gấp đôi hiệu quả khả năng năng trị mụn.

Bạn nghiền nát 1 nhánh tỏi tươi, trộn cùng 1 thìa mật ong nguyên chất. Thoa hỗn hợp lên vùng da bị mụn, đợi khoảng 5-10 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Công thức này bạn có thể làm 1 lần, bảo quản trong 2 tuần.

Lưu ý:

Tỏi có tác dụng mạnh, có thể gây kích ứng da. Do đó bạn cần test thử trên cổ tay trước khi dùng. Không nên sử dụng quá nhiều lần trong tuần (1-2 lần/tuần là hợp lý).

Thành phần của tỏi dễ bị oxy hóa nên bạn cần sử dụng ngay sau khi làm hỗn hợp. Không nên đắp tỏi trên da quá 10 phút.

