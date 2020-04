Viêm lỗ chân lông: Nguyên nhân và cách điều trị bằng nguyên liệu tự nhiên

Viêm lỗ chân lông là một trong những tình trạng Viêm da không mong muốn nhất của chị em phụ nữ. Bởi, nó không những ảnh hưởng tới thẩm mỹ mà còn gây ngứa ngáy, khó chịu. Bạn có thể thực hiện phương pháp điều trị viêm lỗ chân lông ngay tại nhà dưới đây mà không cần dùng thuốc hay đến trung tâm thẩm mỹ.

Viêm lỗ chân lông là gì?

Viêm lỗ chân lông là tình trạng lỗ chân lông bị viêm nhiễm, hình thành các nốt nhỏ màu đen hoặc màu nâu, nghiêm trọng hơn là xuất hiện các nốt đỏ như mụn. Tình trạng da này có thể xuất hiện ở bất cứ vùng da nào trên cơ thể, phổ biến hơn cả là ở cánh tay, lưng, mông, chân…

Viêm lỗ chân lông tuy không nguy hiểm đến Sức Khỏe nhưng lại gây ra cảm giác ngứa ngáy và khó chịu. Đặc biệt, với những trường hợp nghiêm trọng, viêm lỗ chân lông có thể gây rụng lông và để lại sẹo trên da.

Viêm lỗ chân lông gây ra nhiều biến chứng

Vệ sinh da không đúng cách là nguyên nhân phổ biến nhất gây nên tình trạng viêm lỗ chân lông. Da không được vệ sinh và làm sạch đung cách sẽ khiến bụi bẩn, bã nhờn tích tụ ở nang lông. Từ đó, lỗ chân lông bị bít tắc, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và phát triển hình thành viêm nang lông.

Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác cũng làm xuất hiện tình trạng viêm nang lông: quá trình cạo lông, triệt lông không an toàn; do tuyến bã nhờn, tuyến mồ hôi hoạt động mạnh; do sử dụng mỹ phẩm không phù hợp hoặc do hệ miễn dịch suy yếu hay đang sử dụng thuốc kháng sinh…

Nếu tình trạng viêm lỗ chân lông quá nặng, có biểu hiện nhiễm trùng có mủ, lan rộng hoặc thường xuyên tái phát… bạn cần đi khám da liễu để tìm ra nguyên nhân, có phương pháp điều trị phù hợp. Đối với trường hợp nhẹ, bạn hoàn toàn có thể tự chăm sóc và điều trị tại nhà.

Cách điều trị viêm lỗ chân lông bằng nguyên liệu tự nhiên

1. Dùng chanh và dầu dừa

Dầu dừa giàu axit lauric và acid béo nên có khả năng kháng khuẩn, chống viêm mạnh mẽ. Bên cạnh đó, hàm lượng Vitamin E dồi dào nên dầu dừa có công dụng dưỡng ẩm, kích thích tái tạo tế bào da mới và tăng cường sức đề kháng cho da. Trong khi đó, chanh giúp làm sạch, làm mềm da, giúp quá trình điều trị nhanh chóng.

Hỗn hợp nước cốt chanh và dầu dừa có công dụng dưỡng ẩm, trị viêm nang lông hiệu quả

Bạn trộn nước cốt chanh và dầu dừa theo tỷ lệ 1:1, đun cách thủy cho ấm lên. Rửa sạch da với nước ấm, dùng vỏ chanh dể massage nhẹ nhàng vùng da bị viêm trong 3 phút. Rửa lại với nước sạch, thấm khô và thoa đều hỗn hợp dầu dừa và chanh lên da, massage nhẹ nhàng. Đợi khoảng 20 phút và rửa sạch với nước ấm.

2. Dùng bã cà phê, mật ong và chanh

Bã cà phê cũng được biết đến là nguyên liệu tẩy tế bào chết và trị viêm lỗ chân lông hiệu quả. Trong bã cà phê có chứa nhiều vi chất quan trọng và hoạt chất niacin, có khả năng kháng khuẩn tự nhiên, giúp loại bỏ bã nhờn, làm sạch da và trị viêm nang lông nhanh chóng. Hỗn hợp bã cà phê, mật ong và chanh giúp làm sạch da, kháng khuẩn và kháng viêm hiệu quả.

Bạn trộn đều hỗn hợp gồm 1 thìa bã cà phê, 1 thìa mật ong nguyên chất và ½ thìa nước cốt chanh. Làm sạch vùng da bị viêm với nước ấm, thoa đầu hỗn hợp lên da, massage nhẹ nhàng trong 5 phút. Để yên 20 phút và rửa sạch với nước ấm.

3. Dùng nha đam và chanh

Thành phần magnesium lactate trong nha đam có công dụng làm dịu da, giảm tình trạng ngứa ngáy, khó chịu. Do đó, khi kết hợp với chanh tươi tạo thành hỗn hợp làm sạch, sát khuẩn, trị viêm lỗ chân lông hiệu quả tức thì.

Nha đam có công dụng làm dịu, giảm viêm hiệu quả

Nhánh nha đam làm sạch, lấy phần gel trong (3 thìa) trộn cùng 1 thìa nước cốt chanh. Rửa sạch da với nước ấm và dùng vỏ chanh để massage nhẹ nhàng vùng da bị viêm trong 3 phút. Thoa đều hỗn hợp lên vùng da cần điều trị, massage nhẹ nhàng trong 3 phút. Đợi khoảng 20 phút rồi rửa sạch với nước ấm.

Các công thức trị viêm lỗ chân lông tại nhà trên đây bạn chỉ cần thực hiện 2-3 lần/tuần. Bạn cũng nên kết hợp với thói quen vệ sinh, tẩy lông và chăm sóc da kỹ càng để tình trạng bệnh thuyên giảm nhanh chóng.

Your browser does not support HTML5 video.

6 loại thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng. Nguồn: Bách hóa XANH

Xem thêm: Bí quyết trắng da tự nhiên với 9 thực phẩm quen thuộc trong gian bếp

Như Quỳnh (t/h)