Triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình mong muốn trên cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Trường đoàn kết cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy tỉnh, Công an tỉnh lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành và Ban Giám đốc Công an tỉnh tích cực hỗ trợ để Thượng tá Nguyễn Thanh Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của tỉnh./.