Triệt phá nhóm cho vay lãi suất cắt cổ 240%/năm “núp bóng” quán phở Hàng Lược ở Sài Gòn

Ngày 8/1, Công an quận 3 (TP Hồ Chí Minh) đã ra lệnh bắt tạm giữ nhóm đối tượng “núp bóng” quán phở để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất lên đến 240%/năm.

Công an quận 3 ( thành phố Hồ Chí Minh ) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Đào Tuấn Huy (SN 1986, ngụ quận 3, trú TP.Hà Nội), Nguyễn Ngọc Giao (SN 1982, ngụ quận 3, trú tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Đồng thời, đơn vị cũng đang tiến hành truy tìm, truy bắt đối tượng Hoàng Anh (SN 1974, ngụ quận 11, trú TP.Hà Nội). Hoàng Anh được xác định là đối tượng cầm đầu trong đường dây cho vay lãi suất “cắt cổ”.

Trong quá trình theo dõi địa bàn, Công an quận 3 phát hiện một đường dây cho vay nặng lãi “núp bóng” quán phở Hàng Lượng (trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Giao và Huy tại cơ quan điều tra

Đến ngày 2/1, các trinh sát phát hiện một “con nợ” tới đóng tiền nên đã ập vào kiểm tra hành chính, đưa các đối tượng này về trụ sở làm việc. Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Cụ thể, từ giữa tháng 11/2019, “con nợ” này khai có vay của Huy số tiền 20 triệu đồng và trả góp trong vòng 60 ngày; mỗi ngày đóng 400 nghìn đồng cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, Huy chỉ đưa cho 19 triệu đồng và nói rằng, 1 triệu là để trừ phí.

Từ lời khai của người này, cơ quan điều tra bắt giữ đối tượng Huy, Giao, Phạm Thế Anh (SN 1999) và Lê Hồng Việt (SN 1995, ngụ TP.Hà Nội). Đồng thời tiến hành khám xét nơi ở thì phát hiện nhiều hợp đồng cho vay, xe máy, danh thiếp, máy in… Các đối tượng cho vay đã thuê một căn nhà mở tiệm bán phở để hoạt động cho dễ, tránh sự “nhòm ngó” của Công an.

Để khách hàng biết đến mình nhiều hơn, nhóm này đã in danh thiếp có số điện thoại của Huy rồi phát đi nhiều nơi trong quận 3 và một số quận trung tâm của TP Hồ Chí Minh. Nếu khách vay từ 5 – 10 triệu thì chỉ cần đưa Chứng minh thư hoặc Giấy phép lái xe hay hộ khẩu phô tô. Nếu khách vay từ 15 – 30 triệu thì đưa Chứng minh thư, sổ hộ khẩu bản chính.

Tang vật thu giữ tại nhà riêng của các đối tượng

Tình tiết nghiêm trọng nhất của vụ án này là mức lãi suất cho vay. Nếu vay 5 triệu thì sẽ ghi trong hợp đồng là 6 triệu. Trả góp trong vòng 30 ngày, mỗi ngày 200 nghìn đồng. Theo điều tra , “con nợ” bị đưa về đồn Công an đã vay với mức lãi suất 20%/tháng (nếu tính theo năm sẽ là 240%/năm). Số tiền vay càng nhiều thì lãi suất càng thấp, nhưng vẫn dao động từ 10 – 20%/tháng. Nhóm này có những quy định chặt chẽ về việc vay mượn, tính lãi…

Trong trường hợp khách có ý định “bùng nợ” hoặc trả chậm thì nhóm này sẽ dùng biện pháp đe dọa, khủng bố tinh thần của vay cũng như người thân, bạn bè cho đến khi trả thì thôi. Số tiền vay nợ từ trước đến nay của nhóm này đã lên đến hàng tỷ đồng.

Theo đại diện cơ quan điều tra, Huy và đồng bọn đã có 82 người vay. Số tiền giao dịch từ 5 đến 50 triệu đồng. Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Triệt phá ổ nhóm cho vay tín dụng đen



Xem thêm: Hé lộ nguyên nhân khiến 2 bố con bị hàng chục người vây chém trọng ở Hải Phòng

Nga Đỗ (t/h)