Triệt phá sòng bạc quy mô lớn giáp ranh 3 tỉnh, bắt giữ hơn 130 đối tượng

Tin tức mới nhất ngày 2/5, báo SGGP dẫn lại thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, tối 1/5 đơn vị vừa triệt phá thành công 1 sòng bạc “khủng” ở khu vực giáp ranh 3 tỉnh là Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng.



Trước đó, qua công tác rà soát nắm giữ địa bàn, các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 1 sòng bạc quy mô lớn do 1 nhóm đối tượng cầm đầu ở khu vực giáp ranh 3 tỉnh, lựa chọn khu vực đồi núi phức tạp để tổ chức.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 1/5, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai đã đột kích bắt tụ điểm đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức lắc tài xỉu tại khu vực thuộc thôn 10, xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.



Thấy lực lượng công an, rất nhiều đối tượng định bỏ chạy nhưng đã bị các chiến sĩ bao vây và chốt chặn. Theo báo Đồng Nai, tại hiện trường lực lượng công an đã khống chế hơn 130 đối tượng, thu giữ 380 triệu đồng (trong đó thu tại chiếu bạc 130 triệu và thu trong người các đối tượng 250 triệu đồng) cùng 100 xe máy và 17 xe ô tô và nhiều tang vật dùng để phục vụ đánh bạc.



Các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) ngay trong đêm để phục vụ cho việc điều tra.



Đáng nói, sòng bạc này quy tụ hàng trăm con bạc sát phạt mỗi ngày cùng số tiền hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm giáp ranh 3 tỉnh để che mắt cơ quan điều tra.



Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đây là tụ điểm đánh bạc quy mô lớn, tồn tại nhiều năm qua. Theo tài liệu trinh sát, sòng bạc này do khoảng 20 đối tượng đứng ra tổ chức. Nhóm này cho đàn em cảnh giới ở nhiều hướng khác nhau, thuê xe ôm làm vận chuyển các con bạc tới địa điểm đã được hẹn trước để sát phạt nhằm đối phó với lực lượng chức năng.



Hiện tại, công an vẫn đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc. Công an tỉnh Đồng Nai đang hoàn tất hồ sơ bàn giao toàn bộ đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.



Thùy Nguyễn (t/h)