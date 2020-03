Triệt phá thêm một chatroom tình dục, kẻ cầm đầu mới 16 tuổi, từng tham gia `Phòng chat thứ N`

Một trong những điều đáng sợ của chat room Pacific Expedition này là ở người cầm đầu chúng. Theo phía cảnh sát, kẻ đứng đầu có nickname "Pacific" (Thái Bình Dương) là một thanh niên chỉ mới 16 tuổi. Một nguồn tin tiết lộ nghi phạm tuổi teen này thành lập phòng chat vào tháng 10 năm ngoái.

Văn phòng quản lý an ninh mạng, Cơ quan cảnh sát Seoul cho hay thông tin trên là đúng sự thật, kẻ chủ mưu Pacific 16 tuổi đã bị bắt khẩn cấp vì tội danh phát tán nội dung tình dục liên quan đến Trẻ em và thanh thiếu niên ngày 20/2 vừa qua. Được biết, Pacific bắt đầu là một thành viên trả phí trong "Phòng chat thứ N" của Cho Joo Bin. Tuy nhiên, sau khi cãi nhau với Baksa, Pacific đã bị đuổi khỏi phòng chat. Không chịu thua kém, gã tội phạm tuổi teen đã dựng ra chuỗi chatroom của riêng mình dưới cái tên "Pacific Expedition" từ tháng 10/2019. Pacific không yêu cầu người dùng trả phí, và các video ở đây thường được chuyển tới "Phòng chat thứ N". Ngoài ứng dụng Telegram, Pacific còn phân phối nội dung dâm dục phi pháp trên Wire – một ứng dụng tương tự Telegram.

Ước tính có khoảng 8.000 - 20.000 người đã bị phát hiện là thành viên nhóm chat tình dục này trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020. Do chỉ mới 16 tuổi, kẻ cầm đầu Pacific sẽ bị xử phạt theo luật vị thành niên. Phía cảnh sát cho biết: "Chúng tôi tin rằng có khả năng một kẻ khác nữa từng dùng cái danh của Pacific để phát tán nội dung về nô lệ tình dục, do đó chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra".

