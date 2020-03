Lật tẩy bí mật động trời giữa cánh đồng Cua Đinh khiến 64 người bị bắt giữ

Theo báo Tin tức, chiều ngày 15/3, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương ) triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn.

Theo đó, qua công tác nắm bắt tình hình, chiều ngày 14/3, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an đột kích sới bạc ở cánh đồng Cua Đinh (ven sông Sài Gòn). Tại hiện trường bắt giữ 64 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền.

64 đối tượng (cả nam, nữ) bị bắt giữ tại xới bạc giữa cánh đồng Cua Đinh

Trong 64 đối tượng bị bắt giữ có 31 đối tượng nam, 33 đối tượng nữ. Đồng thời, cơ quan chức năng thu giữ 1 tỷ 250 triệu đồng, 1 chiếu bạc in hình Tàu Xỉu, 21 hộp xí ngầu, 3 bộ hộp đĩa dùng để lắc tài xỉu, 2 bộ đàm cùng nhiều tang vật khác.

Theo Công an địa phương, khu vực cánh đồng Cua Đinh – nơi tổ chức sòng bạc là khu đất trống ven sông, vắng người qua lại. Những đối tượng này đã lợi dụng địa hình ở nơi đây để thành lập tụ điểm đánh bạc.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương, Công an thị xã Bến Cát xác lập chuyên án tiến hành triệt xóa điểm cờ bạc tại cánh đồng Cua Đinh, thuộc ấp Dòng Sõi, xã An Tây, thị xã Bến Cát.

Hiện Công an thị xã Bến Cát đang lấy lời khai các con bạc bị bắt giữ. Đồng thời mở rộng điều tra để có biện pháp xử lý triệt để.

