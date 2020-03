Những triệu chứng sớm cảnh báo bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2

Những triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 (COVID-19) rất khó để nhận biết ngay, vì thế chúng ta cần chú ý ngay từ những dấu hiệu nhỏ nhất.

Triệu chứng nhận biết COVID-19

Theo nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine ngày 10/3 nói rằng: Giai đoạn ủ bệnh tương đồng với các ước tính trước đây từ cơ quan y tế công cộng.

Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy 14 ngày là thời gian hợp lý để cách ly người có yếu tố dịch tễ. Trong khi đó, tiêu chí nhận biết này cũng được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) áp dụng trong tình hình dịch bệnh hiện nay, từ đó khuyến cáo công dân nên tự cách ly trong vòng hai tuần sau khi đi du lịch đến các khu vực có dịch như Italy, Hàn Quốc hoặc Trung Quốc.

14 ngày là thời gian hợp lý để cách ly người có yếu tố nhiễm COVID-19

Quá trình nghiên cứu cho thấy, các biện pháp sang lọc có thể để lọt nhiều bệnh nhân. Đây cũng chính là lý do vì sao CDC nỗ lực sàng lọc hơn 46.000 người "có biểu hiện không đáng kể như sốt, ho và khó thở".



Các nhà khoa học tính toán thời gian ủ bệnh qua việc phân tích dữ liệu từ hơn 180 báo cáo các ca COVID-19 tại những khu vực không có tình trạng truyền nhiễm trong cộng đồng, bệnh nhân lây nhiễm sau khi ra nước ngoài.





Những nghiên cứu này được tiến hành từ sớm, khi các ca bệnh chủ yếu tập trung ở Vũ Hán, Trung Quốc. Căn cứ thời điểm bệnh nhân du lịch đến Vũ Hán với sự xuất hiện triệu chứng, các nhà khoa học ước tính thời gian ủ bệnh là 5 đến 12 ngày.

Dịch bệnh COVID-19 tiến triển khá nhanh trong cơ thể, với những dấu hiệu như:



Ban đầu, bệnh nhân bị sốt, cảm thấy mệt mỏi, đau cơ và ho khan. Có một số người bị tiêu chảy hoặc buồn nôn.



Các triệu chứng này kéo dài từ 2- 3 ngày. Cho đến ngày thứ 5, đa số bệnh nhân có biểu hiện khó thở, đặc biệt là những người cao tuổi có bệnh nền.



Nghiên cứu của Đại học Vũ Hán cho thấy, người bệnh thường nhập viện ở ngày thứ 7. Cho đến ngày thứ 8, các triệu chứng chuyển nặng. Đối với khoảng 15% bệnh nhân, có hội chứng Nghiên cứu của Đại học Vũ Hán cho thấy, người bệnh thường nhập viện ở ngày thứ 7. Cho đến ngày thứ 8, các triệu chứng chuyển nặng. Đối với khoảng 15% bệnh nhân, có hội chứng suy hô hấp tiến triển (ARDS) xảy ra khi dịch lỏng tích tụ ở phổi. ARDS dễ gây tử vong.

Biểu hiện ban đầu của COVID-19 là ho khan, khó thở

Phó giáo sư dịch tễ tại Trường Y tế Công cộng Harvard, Bill Hanage nhận định, "không nghiên cứu nào có thể khẳng định chính xác thời gian ủ bệnh COVID-19 lúc này". Tuy nhiên, ông cũng cho rằng ước tính của giới chuyên gia là "hợp lý".

Cho đến nay, cả CDC và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đều lưu ý người nhiễm nCoV có thể không biểu hiện bất cứ triệu chứng nào. Giới chuyên gia hiện chưa rõ liệu các bệnh nhân này có thể lây truyền virus hay không.



Tuy có ủng hộ quyết định cách ly 14 ngày với người về từ vùng dịch, nhưng các nhà nghiên cứu mới lưu ý biện pháp không phù hợp với một số người.

Ông Justin Lessler, Phó giáo sư dịch tễ tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, tác giả của nghiên cứu cho biết: "Chúng ta đã tập trung quá lâu vào công tác phòng ngừa. Trong thời điểm virus có xu hướng lây lan mạnh mẽ hơn tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới, mục tiêu cuối cùng không phải là không có trường hợp dương tính sau khi cách ly".

Kết luận lại, ông nhận định trọng tâm là giảm thiểu tác động của virus đối với cộng đồng khi COVID-19 đã lan rộng, và làm chậm diễn biến của dịch bệnh.





Những trường hợp nào nghi ngờ mắc viêm phổi do virus corona?

Trường hợp 1



Người bị sốt và viêm phổi, viêm phổi kẽ hoặc mắc hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS).



Những chẩn đoán dựa trên lâm sàng hoặc hình ảnh X-quang có tổn thương các mức độ khác nhau mà không lý giải được nguyên nhân, gồm tất cả các trường hợp có chỉ định lâm sàng xét nghiệm viêm phổi cộng đồng.





Người đi từ vùng dịch tễ về nên đến ngay các cơ sở cách ly để theo dõi

Đặc biệt lưu ý ở những người sống hay đi từ vùng dich tễ có bệnh do virus corona mới có nguy cơ mắc bệnh trong vòng 14 ngày, trước khi có triệu chứng khởi phát.



Tiếp đó, trong thời gian ủ bệnh 14 ngày, người khỏe mạnh nếu có tiếp xúc với các với trường hợp sốt và nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính chưa rõ nguyên nhân xuất hiện cũng nguy cơ lây nhiễm.





Trường hợp thứ 2



Người bệnh có dấu hiệu của sốt, kèm các triệu chứng bệnh lý hô hấp (ho, khó thở..) cùng với việc xuất hiện tại các cơ sở y tế, ở các vùng dịch tễ đã xác định có các ca mắc bệnh do virus corona mới liên quan tới chăm sóc y tế.

Không chủ quan với người tiếp xúc với động vật hoang dã, động vật nuôi bị bệnh ở các vùng dịch tễ 14 ngày.

Trường hợp thứ 3

Sau khi tiếp xúc với người bệnh hay người trực tiếp chăm sóc cho bệnh nhân, bị sốt hoặc có các triệu chứng hô hấp và khởi phát trong vòng 14 ngày cũng có nguy cơ đã bị lây bệnh. Bên cạnh đó, người đã có các bằng chứng dịch tễ lâm sàng hay xét nghiệm có thể khẳng định mắc viêm phổi lạ.





Chuyên gia tư vấn cách phòng chống dịch COVID-19 tại công sở

Đối với người dân công sở phải thường xuyên đi làm, tiếp xúc với nhiều người nên rất cần có bieujen pháp chủ động phòng ngừa. Dưới đây là những điều cần làm trong môi trường công sở, theo hướng dẫn của WHO cùng Bộ Y tế Việt Nam:

Giữ gìn vệ sinh, nơi làm việc sạch sẽ bằng cách thường xuyên lau dọn các bề mặt như mặt bàn, bàn phím máy tính bằng chất khử trùng, rửa tay xà phòng...

Nên đặt bình rửa tay ở những nơi dễ nhìn thấy quanh nơi làm việc, đồng thời khuyến khích mọi nhân viên rửa tay thường xuyên.



Tăng cường vệ sinh cá nhân thật tốt. Đảm bảo có sẵn khẩu trang tại nơi làm việc để những người có dấu hiệu ho, hắt hơi, chảy nước mũi sử dụng. Cần có thùng rác kín nắp để đảm bảo vệ sinh.

khi ho, sổ mũi, hắt hơi, dùng khăn khăn giấy hoặc khuỷu tay che miệng .Bỏ giấy vào thùng rác có đậy nắp ngay sau khi dùng.

Khuyến cáo nhân viên và các đối tác về việc di chuyển trong nước trước khi thực hiện chuyến công tác.

Thúc đẩy phương án làm việc từ xa nếu có thể. Tuân thủ các hạn chế về đi lại, di chuyển hay tụ tập đông người.

Khuyến cáo những người bị ốm, bất cứ ai có dấu hiệu ho, sốt nhẹ nên ở nhà.

Theo tư vấn của bác sĩ Trương Hữu Khanh - khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, đối tượng đến văn phòng làm việc là người không tiếp xúc với nguồn lây, không có các triệu chứng của COVID-19 như ho, sốt, khó thở. Vì vây, trong lúc làm việc ở văn phòng, mọi người cần mở cửa ra cho thông thoáng, đồng thời nhiệt độ điều hòa không nên để quá lạnh, thấp nhất là 27 độ C.



Trường hợp văn phòng có diện tích nhỏ, cần sắm đèn cực tím. Buổi sáng bật 1 tiếng trước khi các nhân viên đến, buổi chiều 1 tiếng khi nhân viên đã về hết. Sau 60 phút, nhân viên vệ sinh tắt đèn, bắt đầu dọn dẹp lau chùi. Theo bác sĩ Khanh, đèn tia cực tím có tác dụng diệt được hầu hết các loại virus, trong đó bao gồm cả COVID-19.



Tất cả các nhân viên cần tuân thủ nguyên tắc: Uống nước thường xuyên, bước đến cửa văn phòng cần lập tức rửa tay, đi về đến nhà cũng cần rửa tay lần nữa.

Về nhà, mọi người cần quan sát về tình hình Sức Khỏe của các thành viên trong gia đình. Nếu tất cả cùng ho, sốt thì đa số là siêu vi. Siêu vi trong mùa này rất có thể là COVID-19, vì vậy cần vận động người thân đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra.



Dù trong bất cứ trướng hợp nào, điều quan trọng nhất là phải giữ thái độ bình tĩnh, tuân thủ các quy tắc trên thì nguồn lây chắc chắn giảm xuống, không gây ra tình trạng náo loạn.



