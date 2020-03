Triệu chứng cho thấy bạn bị huyết áp thấp, cẩn thận đề phòng kẻo ngất xỉu lúc nào không hay

Khi nào mắc huyết áp thấp?

Theo các bác sĩ, cách nhận biết huyết áp thấp được hiểu như sau: Nếu huyết áp ở người bình thường là 120/80mmHg thì người bị huyết áp thấp thường có chỉ số huyết áp tối đa thấp hơn 100mmHg và phổ biến là thấp hơn 90/60mmHg.



Huyết áp thấp có hai loại, gồm huyết áp thấp tiền phát và huyết áp thấp thứ phát.



Về huyết áp thấp tiền phát là những trường hợp có thể trạng đặc biệt từ nhỏ đến lớn. Khi đó, huyết áp vẫn thấp nhưng bạn không hề có triệu chứng hoặc biến chứng ở bộ phận nào trong cơ thể, khi nào gắng sức thì thấy chóng mệt.



Còn huyết áp thứ phát, là huyết áp bình thường nhưng sau đó bị tụt dần xuống tới mức được coi là huyết áp thấp.

Chứng này thường gặp ở người suy nhược kéo dài, người mắc các bệnh thiểu năng tuần hoàn não, lao, nhiễm khuẩn, nhiễm độc kéo dài, thiếu máu kéo dài, bệnh nội tiết suy tuyến thượng thận, suy tuyến giáp mạn tính.

Chứng huyết áp thấp ít phổ biến hơn so với huyết áp cao , người bệnh dễ chủ quan

Theo Best Health, Tiến sĩ Sonia Anand, từ Đại học On McMaster (Canada) cho biết, huyết áp thấp ở người khỏe mạnh không phải là vấn đề đáng lo ngại. Bởi nó là chứng rất phổ biến ở các vận động viên và là dấu hiệu của hệ tim mạch hoạt động tốt.





Tuy nhiên, ở một số tình huống, huyết áp thấp là vấn đề đáng quan tâm.





Huyết áp thấp rất nguy hiểm khi…

Nhìn chung, huyết áp thấp thường xuyên sẽ không thành vấn đề trong trường hợp bạn là một người trưởng thành, khỏe mạnh, không kèm theo triệu chứng tiêu cực, theo bác sĩ Anand nói. Thế nhưng, bạn sẽ chẳng thể chủ quan nếu huyết áp thấp xảy ra bất ngờ và đột ngột do hậu quả của chấn thương, mất máu, sốc phản vệ hoặc bất kỳ bệnh cấp tính nào khác.



Nó cũng nguy hiểm trong các trường hợp như sau:





Nhức đầu, hoa mắt chóng mặt

Những triệu chứng này sẽ trở nên nguy hiểm hơn, nếu bạn đang làm một công việc quan trọng như lái xe, làm việc với máy móc hay chăm sóc trẻ nhỏ.





Người già

Vấn đề về tuổi tác và việc uống thuốc chữa bệnh sẽ có thể làm cho huyết áp không được ổn định. Do đó, cần đi khám bác sĩ ngay để kiểm tra Sức Khỏe tổng thể cũng như thay đổi chế độ ăn uống cho phù hợp.

Bà bầu

Bà bầu thường bị giảm huyết áp trong vòng 24 tuần đầu tiên của thai kỳ. Giai đoạn này, thai phụ có thể bị ngất, té ngã, làm bị thương chính mình và có thể cả em bé.





Đang trong quá trình uống thuốc chữa bệnh

Bao gồm các thuốc chữa bệnh hạ huyết áp, bệnh Parkinson, cũng như Viagra và thuốc chống trầm cảm Tricylic...

Bệnh nhân huyết áp mạn tính

Tiến sĩ Anand giải thích, huyết áp thấp chỉ nguy hiểm khi kèm theo các triệu chứng, nhưng nếu không có triệu chứng và huyết áp của bạn giao động từ 90/60 thì không có gì đáng lo.





Các triệu chứng thường gặp khi bị hạ huyết áp

Hoa mắt, chóng mặt

Triệu chứng này thường xuất hiện khi bạn ngồi quá lâu, ngồi bật dậy khi đang nằm hay khi đứng quá lâu. Nếu gặp chứng này thường xuyên, bạn nên hết sức lưu ý với bệnh huyết áp thấp.





Đau đầu dữ dội hay mê sảng

Người bệnh có cảm giác đau đầu, sẽ nặng dần khi gặp căng thẳng hay hoạt động thể lực nặng

Đây là phiền phức lớn nhất của bệnh nhân huyết áp thấp. Các cơn đau sẽ nặng dần sau mỗi lần não căng thẳng hay hoạt động thể lực nặng. Mỗi người sẽ có mức độ đau đầu khác nhau, nhưng thường đau nặng hơn ở đỉnh đầu. Cũng có thể ở mức độ nặng hơn, vừa đau vừa tê nhức.





Ngất xỉu đột ngột, không rõ nguyên nhân

Suy giảm tập trung

Mắt mờ

Bạn có thể xuất hiện triệu chứng mất thính giác, thị lực bị giảm dẫn đến mờ mắt.





Buồn nôn



Người bệnh có cảm giác buồn nôn, lợm giọng. Để hạn chế triệu chứng này, bạn nên nhấp một ít nước chanh như vậy sẽ giảm cảm giác buồn nôn.





Da lạnh, nhợt nhạt

Khi bạn bị huyết áp thấp, chân tay bạn thường tê cóng và lạnh ở bên trong cơ thể. Nguyên nhân là do cơ thể bạn không thể duy trì việc tưới máu và cung cấp oxy đến da, gây giảm thân nhiệt.





Tim đập nhanh, nhịp thở nhanh và nông

Do khi bị huyết áp thấp, cơ thể bạn bị thiếu oxy nghiêm trọng, khiến trái tim và phổi bạn phải tăng cường hoạt động để bù đắp phần thiếu hụt gây nên tình trạng nhịp tim nhanh và nhịp thở nhanh.





Thường xuyên uể oải, mệt mỏi



Chứng này thường xuất hiện vào buổi sáng, tinh thần bạn trở nên mệt mỏi, chân tay buồn bã rã rời, không có sức sống. Đến buổi chiều và tối, cơ thể lại xuất hiện cảm giác mệt mỏi, mặc dù không phải vừa mới làm việc quá sức. Đây có thể là dấu hiệu liên quan đến chức năng hệ thần kinh, do các cơ bị co thắt quá mức. Chứng này thường xuất hiện vào buổi sáng, tinh thần bạn trở nên mệt mỏi, chân tay buồn bã rã rời, không có sức sống. Đến buổi chiều và tối, cơ thể lại xuất hiện cảm giác mệt mỏi, mặc dù không phải vừa mới làm việc quá sức. Đây có thể là dấu hiệu liên quan đến chức năng hệ thần kinh, do các cơ bị co thắt quá mức.

Trầm cảm

Khi cơ thể mệt mỏi, tâm trạng uể oải, buồn bã có sẽ dẫn đến trầm cảm.

Xử trí nhanh khi bị tụt huyết áp - VTC

Minh Tú (t/h)