Thủy đậu đang vào mùa, nhận biết ngay dấu hiệu ban đầu để kịp thời chữa trị cho con

Bệnh thủy đậu là loại bệnh truyền nhiễm, có nguyên nhân từ virus Varicella Zoster. Bệnh có khả năng bùng phát và lây lan nhanh chóng khi thời tiết ẩm nồm, đặc biệt là vào mùa xuân. Bệnh này có thể xảy ra ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em, những đối tượng có sức đề kháng kém.

Tuy thủy đậu là bệnh lành tính nhưng nếu không chữa trị kịp thời dễ gây biến chứng nặng như viêm phổi , viêm não, nhiễm khuẩn huyết và thậm chí là tử vong.





Sự khác biệt giữa thủy đậu và sởi

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy, Trưởng Bộ môn Nhi (Trường ĐH Y Hà Nội), các bậc phụ huynh rất dễ nhầm lẫn giữa bệnh thủy đậu và bệnh sởi, cũng như sởi và phát ban vì có những dấu hiệu khá giống nhau. Vì vậy, chúng ta nên tìm hiểu kĩ bệnh thủy đậu và sởi để tránh nhầm lẫn và có biện pháp ứng phó phù hợp.

Bệnh sởi

Bệnh sởi do virus gây ra, lây qua đường hô hấp với các triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, sốt nhẹ, viêm long đường hô hấp, tiêu chảy,... Thời gian ủ bệnh sởi kéo dài trung bình tới 10 ngày nên nó có thể lây bệnh ngay từ khi bệnh còn chưa khởi phát. Trẻ mắc bệnh sởi, khả năng gây suy giảm miễn dịch rất nhanh nên dễ gây ra biến chứng viêm phổi, tiêu chảy, mù lòa, viêm não hoặc tử vong. Sởi được coi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Triệu chứng ban đầu của bệnh sởi là sốt nhẹ, sau đó sốt cao lên 39 - 40 độ , kèm theo mệt mỏi kèm chảy nước mũi, ho, nổi phát ban,nổi hạch (cổ, chẩm, sau tai), đau mắt đỏ,... Bên cạnh đó, chúng ta có thể phân biệt dấu hiệu của sởi bởi dấu hiệu như ban đỏ thường xuất hiện từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, bắt đầu từ mặt sau đó lan dần xuống dưới chân, tay và rộng ra toàn thân. Do đó, khi thấy dấu hiệu sốt cao kèm theo phát ban, nổi mẩn đỏ toàn thân, kèm theo triệu chứng viêm đường hô hấp , viêm kết mạc thì cần nghĩ ngay đến bệnh sởi và phải đến cơ sở y tế khám.





Thủy đậu

Đối với bệnh thủy đậu, dấu hiệu là nổi bọc nước, mọc toàn thân. Nếu bị nhiễm khuẩn, có thể có mủ, sẽ xuất hiện 10 - 14 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh. Căn bệnh này khời phát đột ngột, có triệu chứng nổi mụn ở mặt, chi rồi sau đó lan nhanh ra toàn thân chỉ trong 12 - 24 giờ. Đặc điểm mụn nước có đường kính từ 1 - 3mm, chứa dịch trong.

Thông thường, thời gian bệnh kéo dàu từ 7 - 10 ngày, nếu không có biến chứng. Khi đó, các nốt mụn bọc sẽ khô dần, bong vảy và thâm da nhưng không để lại sẹo. Tuy nhiên, nếu bị nhiễm thêm vi khuẩn mụn nước có thể để lại sẹo. Thủy đậu dễ lây lan từ người sang người, qua đường hô hấp, thông qua tiếp xúc trực tiếp, qua dịch tiết mũi họng, dịch từ nốt phỏng thủy đậu.





Dấu hiệu thủy đậu ở trẻ

Ở trẻ, dấu hiệu của bệnh thủy đậu thường bắt đầu với triệu chứng sốt, đau họng hoặc đau đầu mà không bị phát ban. Các triệu chứng này có thể kéo dài trong vài ngày, trẻ sốt nhẹ ở mức 38.3 - 38.8 độ C.

Tiếp sau, trẻ sẽ bị nổi các nốt dạ ở vùng bụng hoặc lưng và lan ra khắp cơ thể, gồm cả đầu, miệng, cánh tay, chân và bộ phận sinh dục. Những nốt dạ ban đầu có dạng tròn nhỏ, giống mụn nhọt hay các vết cắn côn trùng. Thường những chứng này xuất hiện trong 2-4 ngày, rồi phát triển thành các mụn nước, bóng nước. Trong vòng 4-5 ngày sau, các nốt dạ này sẽ khô đi, đóng vảy và tự khỏi.

Trẻ bị thủy đậu có các nốt mụn bọc, chứa nước

Với các bé có hệ miễn dịch yếu hay các rối loạn da như eczema thì các nốt dạ có thể lây lan rộng và nghiêm trọng hơn. Tuy bệnh thủy đậu đã được chữa khỏi nhưng virus này vẫn nằm yên ở trong cơ thể bé, gây ra bệnh zona sau này.

Các bé được tiêm chủng ngừa đậu mùa thường sẽ không bị zona khi lớn. Nếu bệnh zona xảy ra ở các bé tiêm chủng cũng sẽ nhẹ hơn và ít biến chứng hơn so với người không được tiêm chủng.







Cách điều trị và những kiêng kỵ khi trẻ bị thủy đậu

Bệnh thủy đậu do virus gây ra nên thuốc kháng sinh không có tác dụng chữa bệnh. Nếu con bị thủy đậu, bố mẹ nên cho bé đi bệnh viện khám chữa. Việc chữa trị cho bé được dựa vào độ tuổi, Sức Khỏe và mức độ nhiễm trùng của bé.

Trong lúc điều trị tại nhà, bố mẹ có thể áp dụng những phương pháp sau:

Cách ly bé ra khỏi những người khác trong nhà, để phòng tránh lây bệnh. Mọi đồ cá nhân của bé như bát đũa, bàn chải, khăn mặt… phải dùng riêng và được tẩy trùng sạch sẽ.

Vệ sinh cho bé bằng nước ấm và dùng khăn mềm mại để lau người nhẹ nhàng. Lúc tắm cho bé cần tránh làm vỡ các nốt thủy đậu. Tiếp đó, sau khi tắm xong dùng khăn xô thấm khô người và mặc quần áo cho bé.

Cắt móng tay gọn gàng và giữ cho bé sạch sẽ. Cho trẻ uống nhiều nước, ngăn ngừa việc bị mất nước.

Bổ sung các loại vitamin, hoa quả cho trẻ để tăng sức đề kháng

Cho trẻ ăn đồ mềm, mát và nhạt vì bệnh thủy đậu có thể khiến cho việc ăn uống khó khăn. Thời gian này, bố mẹ nên tránh cho bé ăn các loại đồ ăn có tính axit hoặc nhiều muối như nước cam, bánh quy. Thực đơn của bé phải đa dạng và giàu chất dinh dưỡng để giúp tăng cường sức đề kháng.

Mặc quần áo thoải mái không quá lạnh hoặc quá nóng cho trẻ.

Lưu ý: Bố nẹ không nên cho trẻ uống thuốc aspirin bởi nó có khả năng gây ra một bệnh hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm gọi là hội chứng Reye, có thể dẫn đến suy gan và thậm chí tử vong.

Bố mẹ nhớ nhắc nhở, ngăn không cho bé gãi để tránh làm vỡ và xước xát các nốt thủy đậu. Nếu các nốt thủy đậu bị vỡ sẽ để lại sẹo và dễ bị nhiễm trùng, khiến cho bệnh lây lan sang các vùng da khác nhanh hơn.

Tuyệt đối không dùng chung đồ, kiêng ra chỗ nhiều gió và nên cho con nghỉ học.

Nhận biết bệnh thủy đậu và cách chăm sóc - Truyền hình Cần Thơ

Minh Tú (t/h)