9 triệu chứng 'tố cáo' bạn đã bị tiểu đường, không muốn bệnh nặng hãy đi khám ngay

Theo một nghiên cứu cho thấy, người ăn thịt đỏ thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 khoảng 29% so với những người ít ăn. Một nghiên cứu đã tìm thấy rằng những người ăn thịt đỏ thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 khoảng 29% so với những người ít ăn.





Thiền





Khoa học chứng minh, thiền sẽ giảm nguy cơ mắc bênh tiểu đường đáng kể. Vì thế, hãy thiền ít nhất 1 lần/tuần!





Your browser does not support HTML5 video.

Biến chứng bàn chân của bệnh tiểu đường - VTC1

Xem thêm: 10 cảm giác bất thường của cơ thể cảnh báo bạn đang mắc bệnh nguy hiểm





Minh Tú (t/h)