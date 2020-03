6 triệu chứng tố cáo bạn đã mắc bệnh trĩ, đặc biệt dân văn phòng cần chú ý

Bệnh trĩ được chia làm hai loai, gồm trĩ nội và trĩ ngoại

Trong đó, trĩ nội là những búi trĩ xuất hiện từ đám rối tĩnh mạch trĩ trong, phía trên đường lược, là loại trĩ thường gặp. Còn trĩ ngoại là những búi trĩ xuất hiện từ đám rối tĩnh mạch trĩ ngoài, phía dưới đường lược, nằm thường trực ở rìa hậu môn.





Nhận biết triệu chứng bệnh trĩ

Chảy máu

Đây là biểu hiện sớm nhất cũng là một trong những triệu chứng của bệnh trĩ thường gặp nhất. Người bệnh chỉ tình cờ phát hiện có máu ở giấy vệ sinh, hoặc nhìn vào phân thấy vài tia máu đỏ, hoặc máu chảy thành giọt, thành tia khi đại tiện táo bón. Đôi khi chỉ thấy máu dính bên ngoài khối phân cứng do táo bón, sau khi đi đại tiện máu sẽ ngừng chảy.





Cảm giác ngứa, rát hậu môn

Đó là hậu quả của viêm, vùng hậu môn tăng tiết nhầy gây cảm giác ẩm ướt, ngứa rát vùng hậu môn.





Đau

Người bệnh có thể xuất hiện đau cấp vùng hậu môn, kèm với đi ngoài ra máu, đau do huyết khối gây tắc mạch xuất hiện trong búi trĩ, có thể nứt hậu môn đi kèm.





Hậu môn sưng nề

Lúc ban đầu, búi trĩ nhỏ, sau đó có thể to lên, sưng nề và đôi khi mắc nghẹt, gây đau nhức, bứt rứt, khó chịu.





Sa búi trĩ

Chứng này xuất hiện muộn, sau một thời gian dài đi đại tiện có chảy máu. Ban đầu chỉ là khối nhỏ sa ra ngoài hậu môn và có thể to dần lên được. Về sau, khối đó to lên dần, phải đẩy mới lên được. Đến giai đoạn muộn, búi trĩ luôn thường trực ở hậu môn không thể đẩy lên được.





Thiếu máu

Bệnh trĩ nếu không đẩy lùi kịp thời, bệnh trĩ gây chảy máu kéo dài dẫn đến thiếu máu. Trĩ giai đoạn đầu chỉ gây phiền toái và khó chịu, việc điều trị không phức tạp. Nhiều bệnh nhân có tâm lý e ngại nên không khám chữa kịp thời, lâu dần bệnh trở nặng và gây nhiều biến chứng nguy hiểm.





Nguyên nhân gây trĩ



Bệnh trĩ có nhiều nguyên nhân, bao gồm các yếu tố nguy cơ chưa rõ ràng như yếu tố gia đình, thể trạng béo phì hay đặc thù công việc như chốn công sở phải ngồi nhiều, người lao động nặng nhọc, phụ nữ có thai, táo bón, tiêu chảy kéo dài, hội chứng ruột kích thích,….

Dưới đây là những nguyên nhân chính gây bệnh trĩ:





Táo bón kinh niên

Người bị táo bón, khi đi vệ sinh thường xuyên phải rặn, khiến các tĩnh mạch ở vùng hậu môn trực tràng bị chèn ép giãn ra, lâu ngày hình thành bệnh trĩ. Đồng thời, phân cứng giữ lâu trong trực tràng chèn ép mạch máu, làm máu khó lưu thông, ứ lại ở các tĩnh mạch trĩ, làm giãn các bũi tính mạch trĩ, dần dần sẽ phát sinh bệnh trĩ.





Chế độ ăn không lành mạnh

Những thực phẩm cay như ớt, hạt tiêu, hành, tỏi, thức ăn nhiều đạm, bánh ngọt, ăn mặn,… gây kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa, có nguy có gây táo bón, giữ nước, làm căng giãn búi tĩnh mạch trĩ.



Việc sử dụng các chất kích thích như bia, rượu, nước ngọt có ga, café, hút thuốc lá… gây nóng, ức chế nhu động đường tiêu hóa, giãn tĩnh mạch búi trĩ, rất dễ hình thành bệnh trĩ.





Bà bầu

Phụ nữ mang thai sẽ làm tăng lưu lượng máu trong cơ thể, làm giãn nở các tĩnh mạch. Trong đó, các bũi tĩnh mạch yếu ớt ở hậu môn rất dễ bị giãn, căng phồng. Thai nhi khi lớn dần lên, khả nang chèn ép vào các tĩnh mạch chậu, làm ứ máu từ nửa dưới cơ thể, đây cũng là nguyên nhân làm giãn các búi tĩnh mạch trĩ.

Cùng với đó, thai nhi còn chèn ép vào đại tràng, trực tràng làm giảm nhu động ruột, giảm lưu thông trong lòng đại tràng. Không ít trường hợp các chị em khi mang thai có xu hướng ít vận động, ngồi nhiều thậm chí nằm suốt cả ngày,… Đó chính là yếu tố làm tăng nguy cơ táo bón ở phụ nữ mang thai, gây nên bệnh trĩ.

Ngoài ra, sự gia tăng của các nội tiết tố khi mang thai, đặc biệt là progesteron khiến các thành tĩnh mạch dễ bị giãn. Progesteron còn làm chậm nhu động ruột, đóng góp vào nguy cơ gây táo bón.





Nhịn đại tiện

Nhịn đi đại tiện làm phân ứ đọng lau trong lòng đại tràng. Đại tràng thường xuyên hút nước ở chất thải trong ống tiêu hóa nên phân ứ đọng càng lâu càng khô cứng và càng khó đẩy ra ngoài.

Không chỉ vậy, tác hại của nhịn đi đại tiện làm phân trong lòng đại tràng chèn ép lên búi tĩnh mạch trĩ, làm giãn căng các búi tĩnh mạch trĩ.

Thói quen nhịn đại tiện rất nguy hại

Việc rặn mạnh khi đi đại tiện hay đại tiện không đúng tư thế cũng là nguyên nhân làm cho búi tĩnh mạch trĩ giãn căng, là tác nhân gây bệnh trĩ.





Quan hệ tình dục qua đường hậu môn

Sở thích quan hệ tình dục qua đường hậu môn khiến hậu môn dễ bị tổn thương, làm giãn thành hậu môn, gây áp lực và chèn ép lên hệ thống tĩnh mạch trĩ, có nguy cơ rất cao hình thành bệnh trĩ.

Tư thế làm việc không đúng cách

Người làm việc trong môi trường công sở dễ có khả năng bị bệnh trĩ

Vì đặc thù công việc, nhiều người làm việc ngồi nhiều, đứng lâu, mang vác vật nặng,… các tư thế làm việc như vậy kéo dài sẽ gây giảm nhu động ruột, tăng nguy cơ gây táo bón, căng giãn các búi tĩnh mạch trĩ.

Người già

Người già, các chức năng co bóp của đại tràng, trương lực cơ trơn đại tràng, cơ thắt hậu môn và dây chằng bị suy giảm đáng kể, gây rối loạn đại tiện. Ngoài ra, hệ thống tĩnh mạch hậu môn – trực tràng bị suy yếu, rất dễ làm căng giãn búi tĩnh mạch trĩ.



Những ngưởi già cũng ít vận đông hơn do tình trạng sức khỏe giảm sút, do mắc bệnh mạn tính như đau khớp, thoái hóa khớp, chân yếu,… chỉ muốn nằm hoặc ngồi một chỗ, ít đi lại. Do đó có nguy cơ cao bị táo bón và ứ máu ở các búi tĩnh mạch trĩ.





Người thừa cân, béo phì

Những người thừa cân, béo phì do có trọng lượng cơ thể lớn, gây áp lực nặng lên vùng hậu môn trực tràng, làm căng giãn, chèn ép búi tĩnh mạch trĩ. Lượng mỡ thừa gây chèn ép vào vùng hậu môn, làm vùng này không được thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn gây bệnh phát triển.





Bệnh lý hậu môn trực tràng

Bệnh lý vùng hậu môn trực tràng như viêm loét ống hậu môn, nứt kẽ hậu môn, rò hậu môn, u trực tràng, polyp trực tràng,… cũng là nguyên nhân làm tăng nguy cơ bệnh trĩ.





Bệnh trĩ - cách điều trị và phòng ngừa

Bệnh trĩ nên được điều trị dứt điểm ngay từ giai đoạn nhẹ, tránh để bệnh tái phát thành nặng hơn dẫn đến biến chứng hay phải phẫu thuật. Việc điều trị kết hợp 3 liệu pháp điều trị gồm thuốc, ăn uống và sinh hoạt tránh để bệnh tái lại ngày càng nặng hơn. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh sẽ nặng lên gây ngứa ngáy khó chịu, đau đớn nhất là khi búi trĩ thò ra ngoài, cọ sát lúc vận động.

Bệnh trĩ nặng do thành các tĩnh mạch dãn mỏng có thể dễ thủng, rách gây chảy máu nhiều, nếu tình trạng kéo dài sẽ dẫn đến thiếu máu. Ngoài ra khi đi đại tiện do phải rặn nhiều có thể gây nứt kẽ hậu môn, thậm chí rách tầng sinh môn dễ bị bội nhiễm vi khuẩn từ phân và nước tiểu.

Để phòng ngữa bệnh trĩ, cần:



Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, dùng các thực phẩm có nhiều chất xơ như rau xanh, ăn hoa quả tươi. Hạn chế các chất kích thích như rượu, bia, cà phê, các chất cay nóng như ớt, hạt tiêu, đồ ăn nhanh như pizza, mỳ tôm, hamburger...

Bổ ung nước đầy đủ cho cơ thể để làm phân mềm, chống táo bón, đảm bảo lượng nước uống nhiều hơn 2 lít/ngày.

Tập thói quen đi đại tiện vào buổi sáng sau khi ngủ dậy.



Không nên nhịn đi vệ sinh, vì phân sẽ tích tụ lâu ở ruột trở nên khô cứng gây khó khăn cho việc đi ngoài.

Người làm việc văn phòng nên tranh thủ nghỉ giải lao giữa giờ, đổi tư thế khi ngồi làm việc quá. Ngồi một tiếng thì nên đứng dậy đi lại vận động.

Tập thói quen sinh hoạt điều độ và tập thể dục đều đặn hàng ngày như đi bộ, bơi lội…, đi cầu thang bộ tại nơi làm việc thay vì đi thang máy giúp nhu động ruột hoạt động tốt.

Giữ gìn vệ sinh vùng hậu môn sạch sẽ và khô ráo.

Đồng thời, điều trị một số bệnh mãn tính làm tăng áp lực ổ bụng và làm tăng áp lực lên thành tĩnh mạch hậu môn như lỵ, viêm phế quản, giãn phế quản…

