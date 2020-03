Bầm tím bất thường hay chướng bụng? Đi khám ngay kẻo đã mắc căn bệnh ung thư máu đáng sợ

Những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư máu

Ung thư máu là loại bệnh ung thư xảy ra trong các mô tạo máu của cơ thể gồm tủy xương và hệ thống miễn dịch. Ung thư máu có rất nhiều dạng, có những dạng phổ biến ở trẻ nhỏ, nhưng cũng có một số dạng người lớn lại mắc nhiều hơn.

Phụ thuộc vào dạng bệnh và các yếu tố khác mà việc điều trị ung thư máu sẽ được yêu cầu kết hợp với nhiều phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, muốn đạt hiệu quả điều trị tốt nhất thì phải có một phác đồ điều trị hợp lý kèm theo nguồn lực chất lượng cao.

Cho đến ngày nay, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác dẫn đến ung thư máu là gì. Tuy nhiên, nguy cơ chính tạo cơ hội để bệnh ung thư máu phát triển và bùng phát được cho là từ gen di truyền và các yếu tố môi trường.

Thực tế, ADN chính là cấu trúc bên trong mỗi tế bào máu. Nó có chức năng điều khiển hoạt động của tế bào. Ung thư máu xảy ra khi ở một vài tế bào máu bị đột biến gen ADN. Ngoài ra, một số thay đổi khác trong tế bào vẫn chưa giải thích được cũng là nguyên nhân gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư máu.

Khi trong cơ thể có những nguyên nhân bất thường khiến các tế bào máu phát triển, phân chia nhanh hơn và có thời gian sống dài hơn các tế bào khỏe mạnh khác thì các tế bào ung thư sẽ phát triển lấn át các tế bào lành tại tủy xương, khiến số lượng các tế bào lành giảm, hồng cầu và tiểu cầu làm xuất hiện các triệu chứng bệnh.

Triệu chứng bệnh ung thư máu mà nhiều người vẫn thường bỏ qua

1. Bầm tím khác thường

Những vết bầm tím khác thường trên người mà không rõ nguyên nhân rất có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn đã mác ung thư máu dạng bạch cầu. Lúc này, vết bầm tím gây ra là do tiểu cầu bị ức chế sản xuất do sự quá tải của tủy xương với các tế bào bạch cầu bất thường.

2. Mệt mỏi, đuối sức

Nếu bạn cảm thấy khoảng thời gian này thường xuyên mệt mỏi, đuối sức không thể làm được việc gì, tốt nhất nên đi khám để tìm ra nguyên nhân. Thực tế, những người mắc ung thư máu không thể tạo ra các tế bào hồng cầu khỏe mạnh, dẫn đến thiếu máu gây mệt lả và đuối sức.

3. Sốt

Nếu cơ thể thường xuyên nhiễm trùng, sốt thì đây rất có thể là triệu chứng của ung thư máu. Nguyên nhân bởi, bạch cầu trong cơ thể bệnh nhân không thể tạo ra các tế bào khỏe mạnh. Do đó, cần lưu ý nếu bỗng nhiên bị cảm lạnh, cảm cúm , sốt từ 39°C trở lên, dù dùng kháng sinh cũng vẫn không thuyên giảm.

4. Chảy máu khác thường

Một trong những triệu chứng của bệnh bạch cầu chính là chảy máu không rõ nguyên nhân và khó ngừng. Bên cạnh đó, bỗng nhiên bị chảy máu mũi khó kiểm soát, nướu răng chảy máu nhiều khác thường hoặc chảy máu bên trong ruột khiến phân xuất hiện máu, đây có thể là do cơ thể thiếu tiểu cầu, dẫn đến chảy máu ở nhiều bộ phận cơ thể.

Bởi vậy, máu không thể đông đúng cách dẫn đến chảy máu khác thường cũng là một trong những triệu chứng bệnh ung thư máu không thể bỏ qua.

5. Chướng bụng

Bạn thường xuyên đầy hơi, mới ăn một chút ít đã cảm thấy no và chướng bụng thì rất có thể đây là những triệu chứng cảnh báo một căn bệnh nguy hiểm. Thực tế, bệnh bạch cầu lympho cấp tính xuất hiện ở gan hoặc nách khiến các cơ quan này bị sưng lên, có thể gây chướng ở vùng bụng. Thậm chí, chướng bụng có thể nghiêm trọng đến mức gây khó khăn trong quá trình thăm khám.

6. Hạch bạch huyết sưng

Các hạch bạch huyết có chứa các tế bào bạch cầu, có tác dụng giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Tuy nhiên, nếu các hạch bạch huyết này sưng lên nhưng không kèm theo bất kỳ triệu chứng nào khác như đau tai hay đau cổ họng, rất có thể bạn đã bị ung thư máu dạng hạch. Nó có thể bắt nguồn từ các hạch bạch huyết hay di căn từ nơi khác đến. Bởi vậy, phải thật lưu ý nếu thấy cổ, nách hay vùng háng bị sưng nhưng không đau, cần đi khám ngay.

7. Đau xương khớp

Bệnh bạch cầu tủy cấp tính là một dạng phụ của bệnh bạch cầu thường gây ra các cơn đau ở xương hoặc khớp nơi nó xuất hiện và phát triển. Nguyên nhân bởi, các tế bào ung thư chiếm chỗ trong tủy xương sẽ chèn ép, khiến tủy xương bị nhiễm trùng dẫn đến đau xương, khớp hoặc vùng lân cận.

8. Đổ mồ hôi đêm

Nếu thường xuyên đổ mồ hôi, khiến bạn phải thức dậy nửa đêm và cơ thể ướt đẫm, rất có thể đây là dấu hiệu của ung thư máu. Do đó, cần đi khám ngay nếu thường xuyên phải thức dậy giữa đêm để thay quần áo hoặc bị ra mồ hôi nhiều mà không rõ lý do.

9. Phát ban khác thường

Phát ban xảy ra có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng nếu tình trạng này kéo dài, không thuyên giảm khi dùng thuốc thì nên kiểm tra ngay vì đây rất có thể là dấu hiệu của ung thư máu. Nguyên nhân bởi, đây có thể là nấm mycosis, loại phát ban đặc hiệu của ung thư hạch. Loại ung thư này xảy ra khi các tế bào ác tính trong máu di chuyển đến da, rồi xuất hiện dưới dạng vảy, ngứa trên cơ thể.

Dấu hiệu sớm của bệnh ung thư máu. Nguồn: News TV

Thùy Nguyễn (t/h)