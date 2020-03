Là bệnh gây tử vong cao nhất ở nữ giới, các triệu chứng của bệnh ung thư vú chị em không thể bỏ qua

Một khối u có thể thuộc 2 trường hợp: Một là lành tính, hai là ác tính. Trong đó, ung thư vú là khối u ác tính. Đa số các trường hợp mắc ung thư vú đều bắt đầu từ các ống dẫn sữa, một phần nhỏ phát triển ở túi sữa hoặc là các tiểu thùy. Nếu phát hiện và điều trị muộn, ung thư vú có thể di căn vào xương và các bộ phận khác, khiến tình trạng đau đớn càng thêm nghiêm trọng.



Các triệu chứng của ung thư vú chị em không nên bỏ qua



Ngứa ngực

Cảm giác ngứa ngực thường xuyên bị bỏ qua nhưng ít ai ngờ được đây lại là dấu hiệu của ung thư vú dạng viêm. Lúc này, ngứa ngực là cảm giác da bị kích thích do các tế bào ung thư phát triển nhanh, dẫn đến chặn mạch máu và bạch huyết mạch ở da, từ đó khiến do các chất lỏng tích tụ ở bên trong và dưới da.

Đau tức ngực cảnh báo sức khỏe vòng một của bạn đang gặp vấn để, rất có thể liên quan đến căn bệnh đáng sợ là ung thư vú. Đặc biệt là khi bạn đột nhiên bị nhói đau như một luồng điện nhẹ từ ngực trái đến ngực phải thì càng phải đi khám gấp.



Nguyên nhân bởi, khối u vốn có nhiều kích thước khác nhau, có thể là khối u đơn lẻ hoặc các khối u nằm rải rác ở phía sau các núm vú hay ở một trong các ống dẫn sữa. Những triệu trứng này khiến mô vú bị đẩy lên, dẫn đến cảm giác đau, sưng và ngực bị khó chịu. Do đó, bạn cần sát sao để ý các cơn đau bất ngờ ở ngực, từ thời điểm, tần suất đến vị trí cơn đau để thông báo cho y bác sĩ, từ đó có hướng điều trị phù hợp.

Nếu bỗng dưng bạn thấy ngực mình nóng lên, có màu đỏ ửng hoặc thậm chí là màu tím, sưng đau khó chịu thì đây rất có thể là triệu chứng của nhiễm trùng, viêm vú hoặc ung thư vú dạng viêm. Tình trạng này xảy ra do các khối u vú đẩy vào gây chèn ép các mô, khiến cho ngực bị sưng lên, đau tức và ửng đỏ.

Nhiều phụ nữ tuy không sờ thấy khối u nhưng có thể cảm thấy ngực trướng và to hơn, thậm chí chảy xệ hơn so với bình thường. Ngoài ra, kích thước vú cũng bị thay đổi thì đây rất có thể là triệu chứng của ung thư vú, thường gặp ở những người phụ nữ có mô vú dày đặc. Chính điều này khiến việc phát hiện bệnh ung thư vú trở nên khó khăn hơn. Bởi vậy, nếu bạn là người có mô vú dày đặc thì phải thật cảnh giác với những dấu hiệu này.

Không chỉ đau ngực, đau vú, nhiều phụ nữ mắc ung thư vú còn có cảm giác đau ở lưng, vai và gáy. Những cơn đau này thường xảy ra ở phần lưng trên hoặc ở giữa 2 bả vai nên rất dễ bị nhầm lẫn với chấn thương dây chằng hay viêm xương khớp cột sống.

Thực tế, hầu hết các khối u vú đều phát triển trong mô tuyến vú, sau đó mở rộng sâu vào ngực ở gần thành ngực. Tuy nhiên, nếu khối u phát triển đẩy ngược về phía xương sườn và xương sống sẽ dẫn đến tình trạng đau lưng, vai gáy. Xương sống hoặc xương sườn là nơi đầu tiên ung thư vú di căn đến, sau đó sẽ phát triển thành ung thư xương thứ cấp.



Núm vú chính là một trong những vị trí phổ biến nhất mà khối u thường hay xuất hiện. Những dấu hiệu xuất hiện ở núm vú như núm vú dẹt hơn, thụt vào trong, tiết dịch (có thể kèm máu). Ngoài ra, nếu thấy da núm vú sần sùi, viêm hoặc xuất hiện vảy thì nên đi khám ngay lập tức.

Cảm cúm và nhiễm trùng đều gây ra từ hạch bạch huyết. Tuy nhiên, nếu phát hiện vùng dưới cánh tay có khối u hoặc vết sưng đau kéo dài khoảng 1 tuần mà không rõ nguyên nhân, bạn nên đi khám ngay bởi đây rất có thể là dấu hiệu ban đầu của ung thư vú.

Thực tế, bất kỳ cơn đau nào xảy ra ở vùng nách đều là dấu hiệu nên dùng ngón tay kiểm tra cẩn thận. Bạn có thể phát hiện ra hạch ở khu vực này bằng cách lấy tay vuốt từ bầu ngực lên trên theo đường hõm hách. Khi có một khu vực mô cứng hơn hay khó di chuyển khi bạn rê ngón tay thì cần phải đặc biệt lưu ý.



Nguyên nhân và cách phòng ngừa ung thư vú



Ung thư vú gây ra do rất nhiều nguyên nhân. Căn bệnh này thường xảy ra ở những người không có khả năng sinh sản, sinh con muộn hoặc không cho con bú. Bên cạnh đó, bệnh cũng có thể do gen di truyền. Nếu trong nhà thấy có mẹ, bà, chị, cô, dì... mắc phải thì bạn cũng nên đến bệnh viện kiểm tra.

Ngoài ra, bệnh có thể gây ra do kinh nguyệt sớm hoặc mãn kinh muộn, những người có tiền sử các bệnh liên quan đến vú.

Ung thư vú còn bị gây ra bởi nhiều thói quen như hút thuốc lá, uống rượu, lười vận động, ăn thức ăn nghèo vitamin, béo phì, sống trong môi trường ô nhiễm, độc hại...



Khám sàng lọc ung thư vú, kiểm tra sức khỏe định kỳ: Ung thư vú có thể chữa trị được khi phát hiện sớm (80% ở giai đoạn 1, 60% ở giai đoạn 2). Thời kỳ “tiền lâm sàng” của ung thư vú kéo dài từ 8-10 năm, do đó việc khám sàng lọc sẽ dễ dàng phát hiện bệnh và điều trị hiệu quả.

Chú ý các dấu hiệu bất thường trên cơ thể và khám xét kịp thời.

Cân nhắc đến việc điều trị bằng hormon ở giai đoạn mãn kinh, lưu ý khi sử dụng một số loại thuốc như thuốc chống trầm cảm, lợi tiểu bởi chúng có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú.

