Viêm đại tràng dễ gây biến chứng, nhận diện sớm các dấu hiệu bệnh để kịp thời chữa trị

Viêm đại tràng do đâu?



là hiện tượng đại tràng bị viêm nhiễm. Về cơ chế cấu tạo,đại tràng là phần cuối cùng ở ống tiêu hóa trong cơ thể. Nó là đoạn ống dài khoảng 1,2m. Đại tràng sẽ nhận thức ăn đã tiêu hóa và hấp thụ ở ruột non, hấp thụ nốt lượng nước và muối khoáng từ thức ăn cùng với sự hỗ trợ của vi khuẩn tạo bã để phân hủy thức ăn thành phân. Sau khi thức ăn đã tiêu hóa hấp thụ đủ, đại tràng thực hiện co bóp bài tiết phân qua trực tràng và thải ra ngoài. Đây là bộ phận phân hủy thức ăn nên dễ bị viêm nhiễm.



Viêm đại tràng có 2 loại, mỗi loại có nhiều nguyên nhân khác nhau.



Về viêm đại tràng cấp tính



Có thể do ngộ độc thức ăn, Có thể do ngộ độc thức ăn, Dị ứng thức ăn.



Do không giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, ăn uống phải thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh.



Viêm loét Viêm loét dạ dày - tá tràng có thể do bệnh tự miễn. Bên cạnh đó, bệnh liên quan đến sinh hoạt hằng ngày: căng thẳng, táo bón kéo dài, khó tiêu, dùng Thuốc kháng sinh kéo dài gây loạn khuẩn ruột, ...



Về nguyên nhân viêm đại tràng mãn tính



Bệnh được chia thành 2 nhóm là viêm đại tràng mãn có nguyên nhân và không rõ nguyên nhân.

Bệnh viêm đại tràng mãn tính có nguyên nhân: xuất hiện sau viêm đại tràng cấp tính do nhiễm trùng, nhiễm ký sinh trùng, nhiễm nấm và nhiễm độc nhưng không được điều trị dứt điểm. Bệnh viêm đại tràng mãn tính không rõ nguyên nhân, thường là viêm đại tràng mãn tính không đặc hiệu.





Triệu chứng của bệnh viêm đại tràng

Như đã nói ở trên, bệnh viêm đại tràng có 2 loại là viêm đại tràng cấp và viêm đại tràng mãn tính.





Viêm đại tràng cấp

Viêm đại tràng cấp do lỵ amip: bệnh nhân có triệu chứng đau bụng quặn từng cơn, buồn đại tiện liên tục, nhưng mỗi lần đi tiêu chỉ có một ít phân, có máu và chất nhầy kèm theo phân.

Viêm đại tràng do lỵ trực khuẩn: người bệnh bị sốt, đau bụng, đi ngoài phân lỏng có máu, trong một ngày đêm đi nhiều lần phân lẫn máu, phân có màu như máu cá. Nếu bệnh do Shigella shiga, số lần đi tiêu không thể đếm được (phân chảy ra theo đường hậu môn, không thành khuôn), mất nước và chất điện giải nhiều rất dễ gây trụy tim mạch.

Do các nguyên nhân khác, các triệu chứng chủ yếu gồm đau bụng dưới, đau từng đoạn hoặc đau dọc theo khung đại tràng, đau do co thắt đại tràng, có khi gây cứng bụng, tiêu chảy xảy ra đột ngột, phân toàn nước (có thể có máu, nhầy), người mệt mỏi, gầy sút nhanh.





Triệu chứng viêm đại tràng mãn tính

Bệnh ở thể tiêu lỏng và đau bụng, người bệnh thấy đau bụng từng lúc, buồn đại tiện, đi tiêu xong thì mới hết đau, mỗi ngày đi tiêu 3 - 4 lần, thường vào buổi sáng lúc ngủ dậy và sau khi ăn xong, ít đi vào buổi chiều, yên ổn về đêm. Có thể thấy phân lần đầu đặc nhưng không thành khuôn, những lần sau phân lỏng, nhầy, đa số trường hợp là phân nát hay phân sống. Mỗi lần đi tiêu có đau bụng và thường đau dọc khung đại tràng, nhưng thường ở hố chậu bên trái hoặc bên phải và sau khi đi tiêu được thì hết đau bụng và dễ chịu.

Ở thể táo bón và đau bụng, người bệnh bị táo bón, phân khô, ít và cứng, đau bụng, thường gặp ở người lớn tuổi và nữ giới.

Ở thể táo bón và tiêu lỏng xen kẽ nhau từng đợt: từng đợt táo bón tiếp với một đợt tiêu lỏng, diễn biến nhiều năm nhưng thể trạng người bệnh cũng như sinh hoạt vẫn bình thường, bụng thường đầy hơi.





Viêm đại tràng có thể biến chứng thành ung thư

Khi mắc viêm đại tràng, người bệnh thường cảm thấy mệt mỏi, ăn ngủ kém, chán ăn, đầy bụng, giảm trí nhớ, hay cáu gắt, đi ngoài phân có máu. Bệnh trở nặng hơn, cơ thể có thể sốt, gầy sút hốc hác, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc. Người mắc bệnh này thương phải ăm uống kiêng khem, chỉ cần ăn thức ăn không hợp về sinh là bệnh tái phát trở lại trầm trọng hơn.



Do đó, nếu để bệnh kéo dài mà không sớm điều trị sẽ làm lớp niêm mạc đại tràng ngày càng tổn thương, lâu dần biến chứng thành mạn tính, ác tính và nhiều căn bệnh khác nguy hiểm, khó điều trị.

Viêm đại tràng kéo dài không chữa trị kịp thời sẽ gây biến chứng

Theo giáo sư Nguyễn Xuân Huyên trong ( "Bách khoa thư bệnh học" – 2008), chứng bệnh viêm đại tràng mạn tính lâu năm, trên biểu mô niêm mạc đại tràng xuất hiện những tổn thương sâu và rộng, khó chữa lành dẫn đến nguy cơ biến chứng thành các căn bệnh nguy hiểm như: giãn đại tràng cấp tính (2-6%), thủng đại tràng (2,8%), chảy máu nặng (1-5%) và ung thư đại trực tràng , nó cũng là một loại ung thư nguy hiểm hàng đầu thuộc hệ tiêu hóa.



Khi bệnh biến chứng thành ung thư, bệnh nhân có các triệu chứng đau quặn, mót rặn, đại tiện phân nhầy máu mũi. Giai đoạn muộn sẽ làm người bệnh gầy sút cân, thiếu máu, thậm chí một số khối u quá lớn sẽ gây biến chứng tắc ruột. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ung thư đại tràng là dạng ung thư gây tử vong cao thứ 4 trên Thế giới sau ung thư phổi, ung thư dạ dày, với 639.000 ca mỗi năm.





Điều trị bệnh viêm đại tràng như thế nào?

Nếu bạn có những triệu chứng của bệnh viêm đại tràng nên đi khám, nội soi dạ dày, đại tràng để được phát hiện sớm và có biện pháp điều trị kịp thời. Tuyệt đối không nên tự chuẩn đoán và tự tìm thuốc uống, bởi bệnh viêm đại tràng không điều trị đúng cách sẽ càng nặng hơn, dễ kích ứng và khó chữa trị.



Ở trường hợp bệnh nhẹ, các bác sĩ sẽ kê đơn thuốc và theo dõi để điều trị được triệt để. Ở trường hợp bệnh nặng hơn và để diễn biến lâu ngày có thể cần phải phẫu thuật cắt bỏ đại tràng. Thế nhưng, việc cắt bỏ sẽ ảnh hưởng đến chức năng ruột, bài tiết và tâm lý người bệnh nên tốt nhất cần điều trị càng sớm càng tốt.



Ngoài việc điều trị bằng thuốc, người bệnh cần tuân thủ chế độ ăn uống phù hợp, hạn chế ăn các thực phẩm khó tiêu như đồ chiên rán, thức ăn nhiều dầu mỡ,… giảm các chất kích thích, không nên ăn chất xơ dạng không tan như cellulose để không ảnh hưởng đến thành ruột.

