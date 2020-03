Bệnh viêm đường hô hấp cấp: Nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng trị hiệu quả

Việt Nam vẫn đang kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tốt, tuy nhiên việc bảo vệ phòng ngừa nên được chú ý ở mỗi người dân.





Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, mỗi ngưởi dân tuy không quá hoảng sợ nhưng cũng đừng nên chủ quan. Trong điều kiện thời tiết thay đổi, chất lượng không khí kém như hiện nay, cộng với những hoạt động, tiếp xúc giữa nhiều người, khiến nguy cơ lây nhiễm khó lường. Vì thế, chúng ta cần nhận biết những dấu hiệu sớm của bệnh viêm đường hô hấp cấp để có hướng phòng ngừa, điều trị kịp thời.





Triệu chứng bệnh viêm đường hô hấp cấp

Người bệnh viêm đường ho hấp cấp thường có các biểu hiện như từ nhẹ đến nặng, tùy theo tình trạng bệnh như: Sốt, ho và khó thở. Thường, trước khi có các triệu chứng này có thể ủ bệnh từ 2 đến 14 ngày mới phát hiện.

Các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra ở nhiều trường hợp thường có biểu hiện nhẹ, do đó sẽ có nhiều người chủ quan bỏ qua vì cho rằng đầy là biểu hiện của bệnh cúm mùa thông thường mà mua thuốc về uống, không tới thăm khám rõ ràng tại các cơ sở y tế.

Tuy nhiên, dịch bệnh này tới khi khởi phát sẽ gây sốt và có thể tổn thương đường hô hấp. Gặp nặng, sẽ gây viêm phổi cấp và nhiều cơ quan khác trong cơ thể dẫn đến tử vong, nhất là những trường hợp đã có bệnh nền.





Con đường lây nhiễm COVID-19

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế, bệnh viêm đường hô hấp cấp lây lan từ người sang người, có thể xảy ra liên tục.

Ở người, virus lây từ người này sang người kia thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bị bệnh. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt hơi, hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị lây nhiễm.

Virus cũng có thể lây lan khi ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh chjam tay vào, sau đó đưa lên miệng, mũi và mắt của họ. Những người chăm sóc bệnh nhân cũng có thể bị phơi nhiễm virus, khi xử lý chất thải của người bệnh (nhiều trường hợp đã được chứng minh).





Đối tượng dễ nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo, mọi người dân ở mọi lứa tuổi đều có nguy cơ nhiễm bênh viêm đường hô hấp cấp. Đặc biệt, những người có các bệnh lý nền dễ bị mắc bệnh dẫn đến tình trạng trầm trọng hơn. Đặc biệt những người có các bệnh mãn tính như: Hen phế quản, tiểu đường, bệnh tim mạch, gan… sẽ dễ bị mắc và bệnh thường nặng hơn. Tỉ lệ tử vong do virus corona gây ra, theo WHO nhận định ở mức 2-3%, tỉ lệ các ca bệnh nghiêm trọng chiếm khoảng 20-25% tổng số ca. Phần lớn những người tử vong đều trên 65 tuổi và có tiền sử các bệnh lý nền nghiêm trọng.





Các biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chúng mới, gây dịch COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp như sau:





Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh đường hô hấp cấp tính, như: Ho, sốt, khó thở. Khi cần thiết, phải đeo khấu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách trên 2 mét khi tiếp xúc.

Người có triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hay đến những nơi tập trung đông người. Thông báo với các cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.

Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch trong ít nhất 30 giây. Trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất là 60% cồn), súc miệng, họng bằng nước muối sinh lý hay nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng đề phòng lây nhiễm bệnh.





Cần che miệng khi ho, hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hay khăn tay để giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.

Sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.

Tránh mua bán hay tiếp xúc với các động vật nuôi, hoang dã.

Giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, tăng cường sức khỏe bẳng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, tập luyện thể dục thể thao điều độ.

Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào, cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và các bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng, các dung dịch khử khuẩn,...

Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tu vấn, thăm khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.

Minh Tú (t/h)