Viêm họng cấp: Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị hiệu quả

Viêm họng cấp là chứng bệnh xảy ra quanh năm, nhất là gặp thời tiết chuyển mùa như hiện nay. Mọi đối tượng kể cả người lớn lẫn trẻ em đều có thể là “nạn nhân” của viêm họng cấp.



Chứng bệnh thường xuất hiện với các bệnh viêm VA, viêm amiđan. Trước khi nhận biết các triệu chứng của viêm họng cấp, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu rõ về nguyên nhân gây bệnh này nhé!





Các tác nhân gây bệnh viêm họng cấp



Viêm họng cấp là tình trạng viêm niêm mạc họng xảy ra một cách đột ngột gây nên bởi virus như: cúm, sởi, Adenovirus..., hay vi khuẩn phế cầu, tụ cầu, liên cầu, Hemophillus influenzae.... Nguy hiểm hơn cả là liên cầu khuẩn nhóm A như: S.pyogenes.

Viêm họng cấp tính gây sốt cao

Những “thủ phạm” này chính là tác nhân gây nên biến chứng viêm họng dẫn đến viêm khớp cấp (thấp tim tiến triển), viêm cầu thận cấp. Chúng là những bệnh khá nguy hiểm hoặc viêm họng cấp do nấm (Candida).

Bên cạnh các nguyên nhân trên, sự thay đổi thời tiết, lạnh quá, ẩm quá, bụi bẩn, bụi công nghiệp, khói (thuốc lá, thuốc lào, khói bếp than, củi, rơm rạ) và có thể do tác động của rượu.





Triệu chứng của viêm họng cấp

Viêm họng cấp thường khởi phát đột ngột, Với các dấu hiệu như:

Sốt cao

Khi lớp niêm mạc họng bị viêm nhiễm đột ngột, người bệnh rơi vào trạng thái sốt cao, trong người uể oải, khó chịu. Trường hợp viêm họng cấp do vi khuẩn bạch cầu thì bệnh nhân sốt nhẹ hơn, tuy nhiên cơ thể cũng sẽ mệt mỏi, xanh tái, bơ phờ.





Cản giác đau rát họng

Khi bị viêm họng cấp bệnh nhân thường cảm giác đau rát họng

Bước đầu, bệnh nhân cản thấy cổ họng khô, sau đó nóng họng, đau rát, đặc biệt là khi ho và khi nuốt. Nguyên nhân của viêm họng cấp tính là do niêm họng bị sưng viêm, khi há miệng có thể thấy vòm họng tấy đỏ, sưng nề.





Xuất hiện ho khan

Tiếp đến bệnh nhân sẽ có biểu hiện ngứa họng, vướng họng, rất muốn ho để giải tỏa sự khó chịu. Triệu chứng ho khan do viêm họng cáp sẽ xuất hiện theo từng cơn, sau đó thì chuyển sang ho có đờm, trong đờm có màu vẩn đục, thậm chí là ho ra máu.





Hai amidan sưng to

Người bị viêm họng cấp khi khám thực thể thấy họng có giả mạc trắng, hạch góc hàm sưng đau, amidan sưng to, đỏ, đôi khi có bựa trắng phủ ngoài bề mặt.

Ngoài ra còn có những dấu hiệu như nghẹt mũi, mạch nhanh, lưỡi bẩn, nét mặt bơ phờ, môi khô, nước tiểu ít…





Điều trị viêm họng cấp

Quá trình điều trị viêm họng cấp tùy thuộc vào nguyên nhân gây viêm họng hay vi khuẩn. Xét về trường hợp viêm họng cấp do vi khuẩn liên cầu, ngoài thuốc điều trị triệu chứng, bệnh nhân sẽ được điều trị bằng kháng sinh. Quá trình điều trị kháng sinh thường là 10 ngày.

Với nguyên nhân gây viêm họng là virus, bệnh nhân chỉ điều trị triệu chứng và chờ bệnh tự khỏi trong vòng 5-7 ngày. Trong đó, phác đồ điều trị cụ thể gồm:

Thuốc giảm đau

Các loại thuốc giảm đau không kê toa như acetaminophen, ibuprofen đều có thể được sử dụng để giảm đau, hạ sốt ở trẻ em và người lớn. Lưu ý, nếu bệnh nhân có sốt mà chưa loại trừ sốt xuất huyết thì không nên dùng ibuprofen, aspirin.

Súc họng

Phương pháp truyền thống là súc họng bằng nước muối, nó được sử dụng trong điều trị chứng viêm họng - amidan cấp. Bạn có thể mua nước muối sinh lý tại các tiệm thuốc tây hoặc tự chế tại nhà với tỉ lệ 1/4-1/2 muỗng cà phê muối, tương đương 1.5-3g muối hòa vào 250 ml nước ấm.

Xịt họng

Thuốc xit họng có chứa thuốc tê (benzocaine, phenol...) cũng giảm được tình trạng đau họng . Tuy nhiên hiệu quả cũng không nhiều hơn phương pháp ngậm kẹo cứng. Trẻ em không được khuyến cáo nên dùng thuốc phương pháp này.





Kẹo cứng



Kẹo cứng chứa chất gây tê, giảm đau cũng là một phương pháp hiệu quả để giảm đau họng.

Bổ sung nước Với trẻ em, khi họng bị đau nên rất dễ mất nước. Vì thể nên cho trẻ uống nước mát và theo dõi trẻ.

Đặc biệt, bố mẹ chú ý theo dõi nước tiểu, nếu 4-6 giờ liên tục trẻ không đi tiểu, hoặc không ướt tã hãy cho trẻ tới gặp bác sĩ ngay.

Đồng thời, chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng các thực phẩm, vitamin hay các chế phẩm khác được quảng cáo trên internet hay các cửa hàng nhằm mục đích giảm đau họng... Đó là biện pháp đảm bảo an toàn cho việc điều trị.





Đến gặp bác sĩ khi…

Bệnh nhân có bất kỳ biểu hiện như khó thở, phát ban ngoài da, khó nuốt, chảy nước miếng, sưng phù vùng cổ hoặc lưỡi, cứng cổ hoặc rất khó mở miệng, có bệnh nền sẵn như bệnh suy giảm miễn dịch, bệnh tim bẩm sinh...

Lưu ý đến viêm họng cấp do trào ngược dạ dày



Khác với viêm họng cấp, viêm họng do trào ngược Khác với viêm họng cấp, viêm họng do trào ngược dạ dày xảy ra ở bệnh nhân bị viêm hoặc đa tiết dịch dạ dày, hoặc vấn đề đóng mở của tâm vị không bình thường, các acid của dạ dày trào ngược lên thực quản, có khi lên cả họng, thanh quản gây cho bệnh nhân cảm giác rất khó chịu.



Bệnh cũng có các biểu hiện đặc trưng như ợ chua dạ dày lên miệng, đau rát họng như cháy bỏng, kèm đau vùng dạ dày, dưới xương ức, nuốt đau.



Bên cạnh đó, người bệnh còn xuất hiện cảm giác buồn nôn, ho khan kéo dài.

Khi khám nội soi thấy lớp niêm mạc thực quản loét.



Việc điều trị bệnh này chủ yếu là nội khoa với các thuốc chống acid và tăng nhu động dạ dày. Thuốc kháng histamin H2 có hiệu quả tốt ngay. Trong trường hợp nặng hơn, nên dùng omeprazole theo chỉ định của bác sĩ.

Đừng chủ quan với viêm họng - VTC 14

