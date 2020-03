Viêm họng hạt rất dễ tái phát, người bệnh cần nắm rõ các triệu chứng để chữa trị dứt điểm

Viêm họng hạt là bệnh như thế nào?

Để nắm rõ được bệnh viêm họng hạt , trước hết chúng ta cùng đi vào tìm hiểu rõ cấu tạo của vòm họng. Nó bao gồm:



Mặt trên là mảnh nền của xương chẩm và bờ dưới của thân xương bướm.



Mặt dưới thông với họng.



Hai bên là loa nhĩ cách đuôi cuốn mũi dưới 1cm, phía trên gờ vòi nhĩ hai bên có hố vòi nhĩ hai bên có hố Rosenmuller, xung quanh loa vòi có tổ chức bạch huyết gọi là Amidan Gerlach.

Phần mặt trước là cửa của mũi sau. Mặt sau có niêm mạc họng, cân quanh họng liên quan với đốt sống cổ 1, 2 và xương chẩm.

Mạch máu nuôi dưỡng

Động mạch bướm khẩu cái xuất phát từ động mạch hàm trong.

Về mặt tổ chức học





Phía trên là lớp biểu mô trụ đơn, có luống chuyển thuộc niêm mạc đường hô hấp. Phía dưới được cấu tạo bởi lớp biểu mô lát tầng thuộc niêm mạc đường tiêu hóa.



Viêm họng hạt là tình trạng viêm họng mạn tính, viêm nhiễm kéo dài và quá lâu. Tuy nó không ảnh hưởng tới tính mạng con người, nhưng lại gây khó khăn trong việc giao tiếp do ngứa, vướng họng khi đang nói chuyện, khiến chất lượng cuốc sống của họ suy giảm.

Nguyên nhân gây ra viêm họng hạt bạn nên biết

Theo tư vấn của bác sĩ Vũ Lê Hải trên báo Sức khỏe & đời sống, tác nhân gây viêm họng hạt thường gặp là viêm mũi xoang mạn tính. Bệnh này làm dịch chảy từ các xoang xuống thành sau họng khiến niêm mạc thành sau họng bị lớp chất nhầy bao phủ, không thực hiện được chức năng làm sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập làm họng viêm và bắt đầu xuất hiện hạt ở thành sau họng; viêm amidan mạn tính.

Bệnh viêm họng hạt rất dễ tái phát nếu người bệnh chủ quan, không chữa trị dứt điểm

Với bệnh viêm họng hạt, cho dù bệnh nhân có điều trị viêm amidan bằng cách phẫu thuật thì bệnh vẫn có thể tái phát, thậm chí nhiều hơn do các lympho ở thành sau họng sẽ phát triển để bù đắp vào phần đã bị cắt bỏ. Bên cạnh đó, viêm họng hạt còn do một số nguyên nhân như làm việc trong môi trường ô nhiễm, các hóa chất độc hại, khói thuốc lá, do hội chứng trào ngược dạ dày, suy gan, rối loạn dạ dày





Triệu chứng của viêm họng hạt

Thông thường, viêm họng hạt được chia ra làm 2 loại bệnh, gồm viêm họng cấp tính và viêm họng mạn tính. Nhìn chúng, bệnh viêm họng hạt không có biểu hiện cụ thể, rõ ràng. Người mắc bệnh có thể nhận biết qua các triệu chứng ngứa hay vướng họng, thường hay khạc nhổ để mong cảm giác đó bớt đi. Có đôi lúc thấy khô họng, khó chịu nhưng không có triệu chứng sốt như những bệnh tai mũi họng thông thường khác.

Triệu chứng của viêm họng hạt có không rõ ràng

Kèm theo đó, người bệnh khi nuốt có cảm giác đau, cay nóng trong họng và cùng với đó là ngứa, ho cơn. Những cơn ho thường xuất hiện lúc bắt đầu đi ngủ, nghẹt mũi. Giọng nói có thể khàn nhẹ hoặc bình thường, buồn nôn và có nhiều phản xạ họng.

Đối với những người hay uống rượu, hút thuốc lá, hoặc nói nhiều thì các triệu chứng trên lại tăng thêm.

Khi khám họng thấy niêm mạc họng đỏ, dày, ướt, có những hạt ở thành sau họng. Dịch tiết nhầy dọc theo vách họng.

Có đôi khi các cũng quá phát. Bên cạnh mỗi trụ sau có một cái nẹp giả do niêm mạc bị quá phát. Thành sau họng có những mảng quá sản dày, bóng và đỏ. Màn hầu và lưỡi gà dày, eo họng bị hẹp.

Tiếp sau giai đoạn viêm quá phát, chuyển sang thể teo. Chính vì thế, những người càng có tuổi, bệnh viêm họng hạt càng đỡ dần. Các tuyến nhầy và nang tổ chức tân xơ hóa. Hai trụ giả phía sau hai amidan mất đi. Những hạt ở thành sau họng cũng biến mất. Lớp niêm mạc họng trở nên nhẵn, mỏng, trắng và có mạch máu nhỏ. Màn hầu và lưỡi gà mỏng đi. Eo họng doãng rộng, ít tiết nhầy và họng trở nên khô.

Thông tin trên báo Lao động dẫn số liệu thống kê của Bộ Y tế, 80% người Việt mắc các bệnh về họng trong đó có 45% người bệnh bị viêm họng hạt





Viêm họng hạt nếu kéo dài sẽ tăng nguy cơ ung thư vòm họng

Bệnh viêm họng hạt và ung thư vòm họng là hai căn bệnh về đường hô hấp điển hình. Chúng có biểu hiện và mức độ nguy hiểm khác nhau nhưng lại có rất nhiều triệu chứng trùng lặp với nhau. Những triệu chứng ban đầu rất khó để có thể phân biệt rõ ràng viêm họng hạt với một căn bệnh có thể gây tử vong như ung thư vòm họng. Do đó, nhiều người thường xem nhẹ và bỏ qua các triệu chứng bệnh, khiến nó tiến gần hơn tới nguy cơ tử vong.

Người bệnh có cảm giác ngứa rát cổ họng

Theo bác sĩ Hải, về bản chất, bệnh viêm họng hạt là một bệnh lành tính, mặc dù thường gây ra tình trạng khó chịu nhưng không hề nguy hiểm. Ngược lại, ung thư vòm họng lại là căn bệnh ác tính, có tốc độ phát triển và diễn biến của bệnh nhanh và khó lường. Vì thế nên nó chính là mối đe dọa tới tính mạng. Nếu bị viêm họng hạt mà không điều trị kịp thời có thể sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như áp-xe vòm họng, viêm phế quản , viêm phổi, viêm xoang. Khi tình trạng viêm họng trở nên nặng có thể gây ra viêm ngoài màng tim, viêm khớp ,...

Tình trạng viêm họng hạt kéo dài khiến cho họng sưng to, ho kéo dài, thậm chí là ho ra máu, khạc ra nhiều đờm, thường xuyên bị những cơn đau đầu dữ dội,.... Bệnh có thể biến chứng dẫn đến ung thư vòm họng.





Bệnh dễ tái phát

Qúa trình điều trị viêm họng hạt gặp nhiều khó khăn, nếu chỉ điều trị bằng đốt các hạt hay đốt điện thì rất khó giải quyết dứt điểm viêm họng hạt. Bởi vì mỗi lần đốt chỉ được một số hạt to và mỗi lần đốt như vậy lại kích thích vùng niêm mạc xung quanh đó cũng như các hạt nằm trên vùng niêm mạc đó có thể phát triển nhanh hơn.

Nếu chỉ đốt hạt đơn thuần mà không điều trị hiện tượng viêm nhiễm thì khó có thể khỏi bệnh được, bệnh lại tái phát và nhiều khi còn nặng hơn. Do đó, người ta khuyên rằng, để điều trị viêm họng hạt có hiệu quả cao, cần loại bỏ hiện tượng viêm nhiễm do vi khuẩn hoặc do vi nấm gây ra.

Trong đó, điều đầu tiên, cần phải xác định viêm họng hạt do vi khuẩn hay vi nấm gây ra. Cùng với đó là nuôi cấy, phân lập được vi khuẩn hoặc vi nấm và làm kháng sinh đồ để lựa chọn kháng sinh thích hợp cho điều trị tiêu diệt mầm bệnh là lý tưởng nhất.

Người bệnh cũng cần khám mũi, xoang xem có bị viêm nhiễm hay không, nếu có phải điều trị kết hợp lúc đó mới hy vọng điều trị viêm họng hạt có kết quả.





Để phòng ngừa bệnh tái phát, người bệnh nên giữ gìn răng miệng sạch sẽ, súc miệng kỹ sau ăn. Tránh hút thuốc lá, kiêng rượu bia, tránh ăn kem, uống nước đá lạnh...

Nhớ giữ ấm vùng cố, tập thở sâu, dài hơi, nhẹ nhàng và đều đặn. Khi phát hiện bệnh viêm họng hạt nên sớm điều trị dứt điểm, không để kéo dài gây nên mạn tính.





Your browser does not support HTML5 video.

Đừng chủ quan với viêm họng - VTC14