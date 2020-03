Thường xuyên bị sổ mũi “quấy rầy” khi thời tiết ẩm ương, cảnh giác bệnh viêm xoang gõ cửa

Viêm xoang được phân loại thành bệnh cấp tính và mãn tính. Nếu bệnh chỉ diễn biến trong vòng 4 tuần, được gọi là viêm xoang cấp tính. Bệnh kéo dài trên 8 tuần hoặc lâu hơn sẽ trở thành viêm xoang mạn tính. Viêm xoang là tình trạng niêm mạc xoang bị viêm nhiễm, mất đi khả năng hoạt động bình thường. Những tổn thương lâu ngày không được chữa trị dẫn đến ứ đọng dịch nhầy. Chất dịch này bám vào thành và gây hiện tượng đầy ứ, hẹp và tắc lỗ thông xoang, dẫn đến viêm nhiễm tạo mủ.Viêm xoang được phân loại thành bệnh cấp tính và mãn tính. Nếu bệnh chỉ diễn biến trong vòng 4 tuần, được gọi là viêm xoang cấp tính. Bệnh kéo dài trên 8 tuần hoặc lâu hơn sẽ trở thành viêm xoang mạn tính.



Có 5 cấp độ viêm xoang thường gặp phải gồm: Viêm xoang hàm, viêm xoang sàng,viêm xoang trán, viêm xoang bướm,viêm nhiều xoang cùng lúc.





Thay đổi khí hậu, thời tiết là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm xoang.



Bệnh viêm xoang có thể do nhiều nguyên nhân, tuy nhiên đây là những thủ phạm chính:

Vi khuẩn, nấm.

Viêm xoang do vi khuẩn, nấm phát triển trong các xoang gây nên tình trạng viêm nhiễm, ứ đọng chất nhầy, cản trở luồng không khí lưu thông.



Những người có thể trạng đặc biệt dễ bị Dị ứng với một số chất, thường là hóa chất, thức ăn, lông chó mèo, phấn hoa... gây niêm mạc mũi phù nề, bít các lỗ xoang và cuối cùng là nhiễm trùng.



Người có sức đề kháng kém, cơ thể suy nhược, niêm mạc dduonfg hô hấp suy yếu,hệ thần kinh rối loạn khiến cơ thể không đủ sức tấn công lại vi khuẩn cũng là nguyên nhân viêm xoang.

Bệnh lý đường hô hấp: Nguyên nhân viêm xoang còn do tuyến nhầy niêm mạc xoang hoạt động quá mức, hệ thống lông chuyển các chất nhầy trong xoang ra ngoài hoạt động kém, viêm mũi dị ứng, ...

Nguyên nhân gây viêm xoang có thể do hậu quả của sâu răng, nhiễm trùng hàm trên, chấn thương,…





Các triệu chứng điển hình của viêm xoang



Bệnh viêm xoang có những triệu chứng thường gặp như:





Đau nhức vùng mặt

Đây chính là dấu hiệu chính của bệnh. Người bệnh thường đau thành từng cơn, có tính chu kỳ, thường đau nhiều hơn về sáng do ban đêm, các chất tiết ứ lại nhiều trong xoang.









Biểu hiện của bệnh viêm xoang thường thấy là đau đầu

Địa điểm bị đau nhức tùy theo xoang bị viêm. Nếu viêm xoang hàm thường nhức vùng má, xoang trán hay đau nhức giữa 2 lông mày, đau nhức theo giờ nhất định, thường là 10 giờ sáng. Viêm xoang sàng trước sẽ nhức giữa 2 mắt, xoang bướm thường đau nhức trong sâu, nhức vùng gáy. Tóm lại, người bệnh sẽ cảm thấy đau nhiều và có cảm giác hơi nặng ở vùng má, trán, hai bên thái dương, có thể lan lên đỉnh đầu hoặc lan xuống phía răng. Ngoài cơn đau, người bệnh hay bị nhức đầu.

Chảy dịch mũi

Chứng này có thể ở một bên nhưng thường xảy ra ở cả hai bên. Ban đầu dịch có thể loãng, sau đặc dần, màu xanh hoặc vàng, có mùi và làm hoen ố khăn hoặc giấy lau mũi. Tùy thuộc vào vị trí xoang bị viêm mà dịch nhầy có thể chảy ra phía mũi hoặc xuống họng (nếu niêm các xoang trước, dịch chảy ra mũi trước. Nếu viêm các xoang sau, dịch chảy vào họng). Việc chảy dịch làm cho người bệnh có cảm giác luôn phải khụt khịt mũi hoặc gây cảm giác khó chịu ở cổ họng luôn muốn khạc nhổ. Tùy theo mức độ bệnh nặng hay nhẹ, bệnh mới bị hay bị lâu năm, dịch nhầy sẽ có màu trắng đục, màu vàng nhạt hoặc màu xanh, có mùi hôi, khắm (hôi miệng).

Nghẹt mũi

Người bệnh thường xuyên gặp nghẹt mũi, khó thở do mũi bị tắc nghẽn và cản trở, xảy ra ở hai bên, đi kèm với chảy mũi. Tùy mức độ bệnh có thể nghẹt tắc mũi mức độ nhẹ, vừa, từng lúc hay liên tục. Chứng nghẹt mũi thường xảy ra nhiều khi nằm và tăng lên vào ban đêm. Nhiều trường hợp làm giảm cảm giác về mùi, vị nên ăn kém ngon và có thể gây nguy hiểm trong trường hợp người bệnh không phân biệt được mùi khí, hơi độc.





Chóng mặt, mệt mỏi, suy nhược cơ thể

Bị đau đầu thường xuyên dễ gây ra chóng mặt, mất ngủ, suy nhược… Chảy dịch mũi nhiều dẫn đến mất nước, cũng gây ra hiện tượng chóng mặt.



Chú ý: Người bệnh cần phân biệt triệu chứng viêm xoang với bệnh viêm mũi dị ứng. Bởi, bệnh viêm mũi dị ứng thường gây ra các triệu chứng ngứa mũi, hắt hơi liên tục thành tràng dài vào buổi sáng hoặc buổi tối, dịch mũi có màu trong suốt, không màu và nghẹt mũi.





Đề phòng biến chứng khi viêm xoang

Bệnh viêm xoang nếu không được chữa trị dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Những người bị suy giảm miễn dịch, mắc các bệnh mãn tính như đái tháo đường, bệnh polype mũi, lệch vách ngăn mũi hay người bị nhiễm cầu khuẩn Streptococcus, Stapylocossus rất dễ gặp biến chứng.

Các biến chứng thường gặp đối với bệnh này gồm: viêm dây thần kinh hốc mắt, viêm họng, viêm phế quản , viêm màng não, áp-xe não, viêm tắc tĩnh mạch xoang hang, viêm xương...

Các phương pháp phòng ngừa bệnh viêm xoang

Điều tốt nhất, bạn nên phòng tránh và điều trị sớm khi bị cảm cúm . Cùng với đó, thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: Chích ngừa cúm mỗi năm, rửa tay thường xuyên, nhất sau khi tiếp xúc với người ốm.

Bổ sung nhiều trái cây tươi, rau xanh và tránh căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống. Ngoài ra, hạn chế tối đa tiếp xúc với môi trường ô nhiễm như (khói thuốc lá, bụi đường phố, khói xe, hóa chất, máy lạnh…).



Khi có dấu hiệu nghẹt mũi kéo dài nên điều trị kịp thời và đúng cách. Tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại thuốc xịt mũi, nhỏ mũi.

Khi bị nghẹt mũi, nên vệ sinh mũi bằng cách dùng dung dịch nước muối sinh lý có bán tại hiệu thuốc.

Bên cạnh đó, xây dựng chế độ nghỉ ngơi, rèn luyện thân thể hợp lý để nâng cao thể lực, phòng chống cảm cúm. Người bệnh khi bị sổ mũi kéo dài trên 3 ngày, nước mũi có màu vàng hoặc màu xanh thì nên đi khám bác sĩ chuyên khoa sớm để điều trị kịp thời.

Sức khỏe cuộc sống - Phòng, tránh và điều trị bệnh viêm xoang