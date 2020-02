Cảm cúm ở bà bầu: Triệu chứng và cách chữa trị an toàn, không ảnh hưởng đến thai nhi

Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, khi em bé bắt đầu hình thành và phát triển các bộ phận của cơ thể, thai phụ lúc này có những thay đổi nhất định, nhạy cảm với các tác nhân gây bệnh. Lúc này, hệ thống miễn dịch suy giảm khiến họ dễ bị ho, nhiễm trùng, cảm lạnh và cảm cúm.

Nghẹt mũi và chảy nước mũi là triệu chứng của cúm ở phụ nữ mang thai

Bên cạnh đó, thời tiết thay đổi thất thường khiến bà bầu mắc cảm cúm. Tuy bệnh cảm cúm ở bà bầu khá lành tính nhưng nếu chủ quan, nó thể biến chứng nặng và gây nguy hiểm, đặc biệt là ở thai phụ có bệnh lý mạn tính về hô hấp và tim mạch hay suy giảm miễn dịch.

Dưới đây, báo SKCĐ xin chỉ ra những triệu chứng của bệnh cúm khi mang thai.

Bất kỳ mùa nào, thai phụ cũng có thể mắc bệnh cúm, thường thấy nhất là mùa đông- xuân. Khi bị cúm, phụ nữ mang thai sẽ có những triệu chứng như sau: Đau đầu; Nghẹt mũi và chảy nước mũi; Viêm họng; Cảm giác ớn lạnh; Mệt mỏi nghiêm trọng kéo dài đến hai tuần; Ho khan; Có dấu hiệu sốt; Đau cơ nghiêm trọng hoặc cơ thể.

Đặc biệt, các dấu hiệu cảm cúm khi mang thai thường đến rất nhanh, có biểu hiện rõ ràng và có xu hướng nghiêm trọng hơn, kéo dài hơn từ 1 đến 2 tuần. Khi mắc một trong những triệu chứng này, thai phụ cần chú ý liên hệ với bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị càng sớm càng tốt.

Ngoài ra còn có một số biến chứng, thường không phổ biến khác như viêm tai giữa, nhiễm trùng máu gây ra sự giảm huyết áp nghiêm trọng (sốc nhiễm khuẩn), viêm màng não, viêm não, viêm nội tâm mạc…

Đối với thai nhi, khi bị biến chứng cực nguy hiểm. Bà bầu có nguy cơ sinh non, thai chết lưu hoặc trẻ sinh ra bị nhẹ cân, nguy cơ tử vong cao trong tuần đầu chào đời. Nghiêm trọng, một số chủng virus cúm có thể khiến thai nhi bị dị tật bẩm sinh như sứt môi, đục thuỷ tinh thể...

Vì thế, phụ nữ mang thai tuyệt đối không thể chủ quan, đặc biệt là trong giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Do đó, khuyến cáo các mẹ bầu khi bị cúm cần liên hệ với bác sĩ trong vòng 48 giờ đầu tiên khi có các dấu hiệu để được điều trị sớm.

Trong trường hợp nhận thấy các triệu chứng không thuyên giảm hoặc nặng hơn như khó thở, đau họng nhiều, ho khạc đàm xanh, sốt cao dai dẳng và tức ngực, thì cần nhập viện ngay. Tuy nhiên, bà bầu mang thai cũng không cần quá lo lắng cho sức khỏe thai nhi bởi với sự tiến bộ của y học hiện đại và công nghệ siêu âm 4D hiện nay các bác sĩ sản khoa sẽ sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường của thai nhi. Nhờ vậy sẽ rất thuận tiện để chẩn đoán cũng như đưa ra hướng điều trị thích hợp. Trong trường hợp cần đình chỉ thai nghén sẽ có tư vấn chi tiết.

Theo bác sĩ Định, cách tốt nhất là bà bầu bị cúm tham khảo ý kiến của bác sĩ, không tự ý uống thuốc bởi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe thai nhi.

Lưu ý, những loại thuốc điều trị cảm cúm cho người bình thường như Tamiflu, Flumadine, Relenza, hoặc Symmetrel, Aspirin, các loại sirô chống cúm, cảm lạnh và ho chứa guaifenesin và dextromethorphan... có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé, nhất trong 3 tháng đầu thai kỳ.

Phụ nữ mang thai nên bổ sung nhiều vitamin C

Trong giai đoạn cảm cúm, phụ nữ mang thai nên ăn cháo có hành và cho thêm các loại thực phẩm như thịt bò, thịt lợn hay trứng gà để cân bằng dinh dưỡng, giải cảm. Bên cạnh đó, tăng cường bổ sung trái cây tươi như cam, quýt, bưởi. Chúng rất giàu vitamin C giúp chống oxy hóa và kháng khuẩn mạnh mẽ, giúp diệt vi khuẩn có hại, đẩy nhanh quá trình chữa bệnh cảm cúm và tạo môi trường kiềm bên trong cơ thể khiến virut không thể phát triển. Không những thế, vỏ cam quýt còn chữa ho rất tốt.

Ăn tỏi cũng là cách đẩy lui dịch bệnh nhanh chóng. Nó được mệnh danh là "thực phẩm vàng” trong việc điều trị bệnh cảm cúm, có tính kháng khuẩn, kháng virut và sát khuẩn khá cao. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh chất allicin trong củ tỏi thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm huyết áp và cholesterol xấu ở phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, bà bầu không nên ăn tỏi quá nhiều khi chưa hỏi ý kiên bác sĩ nhé!

Nước muối rất tốt cho bà bầu khi bị cảm cúm, hãy tập thói quen súc miệng bằng nước muối vài lần/ngày. Khi bị sổ mũi, chị em dùng nước muối để rửa sạch lỗ mũi nhằm đẩy sạch các chất nhầy và ổ vi khuẩn ra ngoài.

Tác dụng của thoa dầu tràm hay tinh chất bạc hà có chứa menthol dưới mũi sẽ giúp mở rộng đường thở, thông mũi để dễ thở hơn.

Giai đoạn cảm cúm, bà bầu nên cố gắng nghỉ ngơi và ngủ để cơ thể hồi phục sức khỏe. Đồng thời, việc uống nhiều nước ấm cũng giúp đào thải độc tố và virus ra khỏi cơ thể hữu hiệu.

Minh Tú (t/h)