Triệu chứng sớm của bệnh ung thư phổi, cảnh giác ngay để bảo vệ sức khỏe bản thân

Những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi

Ung thư phổi hay còn gọi là ung thư phế quản là căn bệnh ác tính phát triển từ biểu mô phế quản, tiểu phế quản, phế nang hoặc từ các tuyến của phế nang. Đây là căn bệnh ung thư phổ biến thứ 2 ở nước ta chỉ sau ung thư gan. Về điều trị và tiên lượng bệnh, ung thư phổi được chia thành 2 nhóm khác nhau là: Ung thư phổi tế bào nhỏ (chiếm 15-20%) và Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (chiếm 80-85%).



Cho đến hiện nay, dù nguyên nhân dẫn đến ung thư phổi vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã tìm ra được mối liên hệ giữa ung thư phổi với nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài.

Ảnh minh họa.

Di truyền: Dù chưa được chứng minh nhưng ung thư phổi có liên quan đến một số đột biến gen trong gia đình. Do đó, phải thật lưu ý và đi khám thường xuyên nếu trong nhà bạn trước đó từng có người mắc căn bệnh này.

Hút thuốc lá: Đây được coi là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư phổi. Thực tế cũng chứng minh, tỷ lệ mắc ung thư phổi ở những người nghiện thuốc lá cao hơn rất nhiều so với bình thường. Thậm chí, 90% số người mắc ung thư phổi đều là người nghiện thuốc lá. Theo đó, tỷ lệ mắc ung thư phổi sẽ tăng theo số năm hút thuốc cùng số lượng thuốc hút mỗi ngày.



Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, trong thuốc lá chứa hơn 40 chất có khả năng gây ung thư như các Hydrocarbure thơm đa vòng (như: 3-4 Benzopyren, Dibenzanthracen), Polonium 40 và Sélénium trong giấy cuốn thuốc lá. Hút thuốc lá chủ động tăng nguy cơ mắc ung thư phổi lên 13 lần, hút thuốc thụ động trong thời gian dài cũng tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ô nhiễm không khí: Khói bụi, khí đốt từ gia đình, xí nghiệp, động cơ xe... khiến cơ thể hít vào trong thời gian dài cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Bên cạnh đó, công nhân làm việc trong các mỏ, môi trường phóng xạ, nhành công nghiệp khí đốt, nhựa, hóa dầu... cũng có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn.





Lao phổi cũ: Có rất nhiều trường hợp ung thư phổi phát triển trên sẹo lao phổi cũ đã được phát hiện.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, có thể thấy nam giới có tỷ lệ mắc ung thư phổi cao hơn nữ giới. Bệnh thường xảy ra ở độ tuổi 40-60, còn dưới 40 tuổi ít gặp và trên 70 tuổi tỉ lệ cũng thấp.

Triệu chứng của bệnh ung thư phổi mọi người nên chú ý

Nhiều chuyên gia sức khỏe khẳng định, ung thư phổi được xếp vào loại ung thư khó phát hiện sớm. Hầu như khi phát hiện đều đã là giai đoạn muộn nên việc chữa trị gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vậy, nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường dưới đây, nên đi khám ngay bởi rất có thể đây là triệu chính bệnh ung thư phổi.

Đau lưng và vai: Dù được liệt kê là triệu chứng hiếm gặp nhưng đau lưng , vai hoặc thậm chí là đau ngực có thể là dấu hiệu của ung thư phổi giai đoạn đầu. Nếu phát hiện sớm, bệnh nhân vẫn có thể điều trị được. Nếu những cơn đau này nặng và kéo dài hơn bình thường và xảy ra thường xuyên, bạn nên đi khám ngay lập tức. Cũng cần lưu ý những cơn đau ngực xuất hiện khi hoạt động mạnh, ho hay cười nói.



Ho: Ho có thể là dấu hiệu của cảm cúm, cảm lạnh, nhưng nó cũng có thể là triệu chứng của một số bệnh mãn tính như ung thư phổi. Ho cấp tính và bán cấp đặc biệt khi kết hợp với các triệu chứng khác như ho ra máu thì rất có thể là dấu hiệu của ung thư phổi.

Ảnh minh họa.



Khó thở: Những người có vấn đề về tim hoặc phổi thường bị khó thở, có thể là do

Khó thở: Những người có vấn đề về tim hoặc phổi thường bị khó thở, có thể là do Dị ứng hoặc hen suyễn . Nếu thay đổi môi trường sống trong lành hơn, rèn thói quen tập luyện mà triệu chứng không thuyên giảm, đã đến lúc bạn nên đi khám.

Vàng mắt, vàng da: Không chỉ là dấu hiệu của các bệnh về gan, vàng mắt và vàng da cũng là dấu hiệu của ung thư phổi. Tình trạng này xảy ra khi da bạn ngày càng vàng hơn, lòng trắng của mắt cũng chuyển sang màu vàng nhạt hoặc trong các bệnh cấp tính sẽ là màu vàng đậm.



Thiếu năng lượng: Mệt mỏi nhiều khi có thể là triệu chứng khá bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên có cảm giác này kèm theo ăn không ngon, ho dai dẳng thì đây rất có thể là dấu hiệu của ung thư phổi.





Sút cân bất thường, không rõ nguyên nhân: Nếu bạn giảm cân bất ngờ mà không phải do ăn uống, tập luyện thì rất có thể bạn đang mắc một căn bệnh nào đó, bao gồm cả ung thư phổi. Nguyên nhân có thể do xuất hiện một khối u ở phổi khiến sự trao đổi chất gia tăng đột ngột dẫn đến tình trạng trên.



Đờm lẫn máu: Dù chỉ là một lượng máu nhỏ đi chăng nữa thì bạn cũng nên đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt.



Thường xuyên bị nhiễm trùng đường hô hấp: Ung thư phổi thường ảnh hưởng tiêu cực đến đường hô hấp, gây ra một loạt các bệnh như Thường xuyên bị nhiễm trùng đường hô hấp: Ung thư phổi thường ảnh hưởng tiêu cực đến đường hô hấp, gây ra một loạt các bệnh như viêm phế quản và các bệnh nhiễm trùng khác.



Mô vú có dấu hiệu khác thường: Nếu nam giới phát hiện vùng ngực to lên bất thường, rất có thể đây là do tế bào ung thư kích thích ảnh hưởng đến nội tiết tố.

Your browser does not support HTML5 video.

Dấu hiệu nhận biết ung thư phổi sớm nhất. Nguồn: VTC1

Xem thêm: Ung thư trở thành căn bệnh đáng sợ nhất thế giới: Đây là cách phòng ngừa từ chính bữa ăn hàng ngày

Thùy Nguyễn (t/h)