Bệnh zona thần kinh: Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị hiệu quả

Bệnh zona thần kinh là một bệnh do cùng một loại virus gây bệnh thủy đậu có tên gọi là Varicella gây nên. Bệnh không gây nguy hiểm cho người bệnh, tuy nhiên nếu không được chữa trị kịp thời sẽ gây nhiều biến chứng.

Hiểu đơn giản về bệnh zona thần kinh

Bệnh zona thần kinh trong dân gian còn goi là "giời leo". Bệnh zona thần kinh là chứng bệnh nhiễm trùng da do virus thần kinh Varicella zoster (VZV) - virus gây bệnh thủy đậu, thuộc họ virus herpes gây nên.

Những người trước kia từng mắc bệnh thủy đậu, vẫn còn một số virus Varicella tồn tại ở trạng thái tiềm tàng có nguy cơ mắc zona. Những virus này cư trú ở các hạch thần kinh trong nhiều tháng, nhiều năm, gặp các điều kiện thuận lợi như suy giảm miễn dịch, các sang chấn tinh thần hoặc suy nhược cơ thể... loại virus này sẽ tái hoạt.

Khi chúng nhân lên và phát triển ra các đầu dây thần kinh cảm giác, làm tổn thương niêm mạc, da từ đó gây nên bệnh zona. Điều đó lý giải vì sao zona là bệnh ngoài da nhưng lại gây tổn thương thần kinh.





Nhận biết bệnh zona qua các triệu chứng



Theo bác sĩ Dương Hữu Thành, Phó trưởng khoa Da liễu BV Trung ương Huế: Triệu chứng bệnh zona thần kinh thường gặp ở những người trước đã bị thủy đậu, sau đó virus chuyển đến sống tiềm ẩn tại các hạch cảm giác ờ thần kinh vùng thắt lưng. Trường hợp khi cơ thể suy nhược, mệt mỏi hay sau những ngày làm việc căng thẳng, mắc các bệnh khác làm suy giảm miễn dịch như bệnh lao, AIDS,... thì virus sẽ theo đường thần kinh tái hoạt gây bệnh.

Dấu hiệu mụn bọc nổi lên, kết chùm cho thấy bạn đang mắc bệnh zona thần kinh

Khởi phát triệu chứng ban đầu là sốt nhẹ khoảng 38 độ C, nhức đầu, mệt mỏi, đau xương sống, đau nhức dọc theo dây thần kinh vùng da chuẩn bị nổi thương tổn và chỉ xuất hiện ở một bên người (trừ trường hợp ở bệnh nhân AIDS).

Tiếp đến là nổi những mụn nước, chúng liên kết lại với nhau thành chùm. Quan sát kỹ có thể thấy lõm giữa trên bề mặt của mụn nước.

Người cảm giác đau nhức, không ngứa. Tuổi càng lớn mức độ đau nhức càng tăng.

Thường đau ở vị trí liên sườn.

Có viêm hạch liên quan.





Con đường lây truyền bệnh zona thần kinh?

Bệnh zona thần kinh có thể bị lây nhiễm trong trường hợp người khỏe mạnh tiếp xúc với mụn nước trên da người bệnh zona.

Người bị nhiễm virus mà trước đây chưa bị thủy đậu hay chưa tiêm vắc-xin thủy đậu, người đó có nguy cơ phát bệnh thủy đậu. Đến sau khi lành bệnh thủy đậu, có thể bị zona.

Zona thần kinh là bệnh truyền nhiễm, có thể dễ lây lan trong gia đình và khu vực vào mùa hè, mùa mưa, khi thời tiết giao mùa do tiếp xúc hoặc sinh hoạt chung với những người mắc bệnh.

Bệnh zona thần kinh bị lây nhiễm khi người bình thường tiếp xúc hay sinh hoạt chung với người bệnh

Chứng bệnh này có thể khỏi trong vòng từ 2 - 3 tuần, có thể dễ dàng lây truyền từ người này sang người khác.

Dù cho người đã từng tiêm phòng ngừa ngừa zona hay thủy đậu, khi ở chung với người mắc zona, có những tiếp xúc thông thường như dùng chung khăn tắm, khăm mặt với người bệnh rất dễ mắc bệnh.





Những đối tượng dễ mắc bệnh zona thần kinh

Các đối tượng trên tuổi 50, nguy cơ mắc bệnh này thường xảy ra. Theo nghiên cứu của chuyên gia ước tính, một nửa những người 80 tuổi trở lên sẽ bị bệnh zona.

Một số bệnh nhất định, làm suy yếu hệ miễn dịch như HIV/AIDS và ung thư.

Bệnh nhân điều trị ung thư bằng xạ.

Thuốc được dùng để ngăn thải ghép có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh zona thần kinh nếu sử dụng lâu dài, chẳng hạn như thuốc steroid prednisone.

Khi bị bệnh zona, bạn nên đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.





Chế độ ăn uống cho người bị bệnh zona thần kinh

Qúa trình điều trị zona, bệnh nhân cũng nên chú ý cẩn thận trong chế độ ăn uống, kiêng dùng một số thực phẩm như:

Chất béo, làm cho tình trạng viêm nghiêm trọng hơn và thời gian lành bệnh lâu hơn.

Tránh các đồ uống có cồn, ngăn cản hệ thống miễn dịch, làm cho virus gây bệnh lây lan nhanh hơn.





Các loại hạt cây, các sản phẩm được chế biến từ đậu nành, sô cô la, yến mạch, mầm lúa mì, dừa, bột mì trắng và gelatin.



Các loại ngũ cốc tinh chế, những thực phẩm này sẽ làm tăng lượng đường trong máu, tăng nguy cơ bị nhiễm trùng và làm vết thương lâu lành hơn.

Thay vào đó, hãy bổ sung những thực phẩm tốt cho người bệnh zona thần kinh bạn như:

Các thực phẩm giàu lysine như sữa, các sản phẩm từ sữa, cá, các loại đậu, pho mát, thịt gà,…

Thực phẩm giàu kẽm và Vitamin C

Cam thảo.





Vitamin B6, B12.

Bệnh Zona thần kinh có lây không? - VTC