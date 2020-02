Triệu chứng cảnh báo bạn đã bị đau dạ dày, nếu không muốn lĩnh hậu quả hãy đi khám ngay

Đau dạ dày là tình trạng dạ dày bị tổn thương chủ yếu là do bị viêm loét. Người bị đau dạ dày sẽ thường cảm thấy đau âm ỉ, khó chịu vô cùng. Khi người bệnh ăn quá no hoặc quá đói đều có thể bị đau.

Ngày nay, căn bệnh đau dạ dày trong xã hội đang càng ngày càng tăng lên và trở nên phổ biến. Đau dạ dày nếu không kịp thời phát hiện và chữa trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và chất lượng cuộc sống, Sức Khỏe của người bệnh.

Nguyên nhân đau dạ dày

Về cơ bản, nguyên nhân khiến bạn bị đau dạ dày là do:





Ăn uống không đúng giờ

Chớ nên chủ quan, dạ dày của bạn có “thời gian biểu” rất chặt chẽ. Trong một ngày, sự bài tiết dịch vị của dạ dày có khi nhiều khi ít mang tính chu kỳ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu hóa thức ăn kịp thời. Đến một giờ cố định, dạ dày theo thói quen sẽ tiết acid để tiêu hóa thức ăn. Nếu lúc này không ăn, lượng acid sản sinh sẽ “phản lại” chính chủ nhân, từ đó gây viêm loét dạ dày. Bởi vậy, nếu bỏ bữa hay ăn uống không đúng giờ giấc sẽ làm tăng nguy cơ đau dạ dày, viêm loét dạ dày…

Thói quen ăn uống, sinh hoạt thiếu khoa học là nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày

Ăn quá nhanh, không nhai kỹ

Việc ăn quá nhanh, nhai không kỹ sẽ khiến thức ăn không được tiêu hóa kỹ, khi chuyển đến dạ dày sẽ làm hại niêm mạc dạ dày, tăng gánh nặng và thời gian làm việc cho báo tử, gây mệt mỏi cơ bắp dạ dày và giảm nhu động dạ dày.

Vì thế, bạn nên tạo cho mình thói quen nhai kỹ để tăng sự tiết nước bọt, có lợi cho đường tiêu hóa, và hấp thu thức ăn tốt hơn.





Sử dụng quá nhiều đồ uống có cồn, chất kích thích

Các loại đồ uống có cồn như rượu, bia là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh lý về tiêu hóa và tổn hại sức khỏe. Uống nhiều rượu bia khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương, dẫn đến khả năng bị viêm loét dạ dày hay nặng hơn là chảy máu hoặc thủng dạ dày nếu không được điều trị kịp thời.





Nhịn ăn vào buổi sáng và ăn quá nhiều vào buổi tối

Đây là thói quen hoàn toàn phản khoa học, bởi bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất, giúp cơ thể bạn có thêm năng lượng để làm việc trong ngày dài. Nhiều người đã chủ quan về điều này, bỏ bữa sáng, ăn bữa trưa qua loa, để rồi đến bữa tối lại ăn thật nhiều hoặc trước khi ngủ còn ăn đêm sẽ gây hại cho dạ dày nói riêng và hệ tiêu hóa nói chung. Việc ăn quá nhiều vào bữa tối hoặc bữa đêm sẽ gây đầy bụng, dạ dày quá tải, dịch vị dạ dày tiết ra quá mức gây hại niêm mạc dạ dày, lâu dần dẫn đến viêm loét. Bên cạnh đó, ăn nhiều vào bữa tối có nguy có mắc béo phì, rối loạn giấc ngủ.

Nguyên nhân khác

Nhiễm vi khuẩn HP (Helicobacter pylori): 80% người bị đau, viêm loét dạ dày là do nhiễm vi khuẩn HP. Nhiễm nấm và các loại ký sinh trùng (thường là loại anisakis).

Lạm dụng kháng sinh, thuốc giảm đau gây viêm loét dạ dày, bào mòn dạ dày.



Căng thẳng, stress khiến dạ dày bị áp lực dẫn tới đau nhức.



Trào ngược dịch mật, thiếu máu ác tính, tổn thương trong dạ dày,... tạo nên các lớp viêm loét gây đau dạ dày.

Đau dạ dày nếu không chữa trị sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm

Các triệu chứng tố cáo bệnh đau dạ dày

Hiện nay ở nước ta, tỷ lệ người mắc bệnh đau dạ dày chiếm hơn 7% dân số. Nhìn chung, các triệu chứng đau dạ dày phổ biến thường là:





Cảm giác đầy bụng, khó tiêu

Nó là dấu hiệu phổ biến của bệnh đau dạ dày, người bệnh có cảm giác đầy hơi, chướng bụng kể cả sau khi ăn đã lâu.





Đau thượng vị

Cơn đau vùng trên rốn xuất hiện bất thường, tần suất và mức độ ngày càng tăng.





Sút cân đột ngột, không rõ lý do

Khi dạ dày bị tổn thương, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém đi, người bệnh giảm cân đột ngột.





Cảm giác buồn nôn, ợ chua, ợ hơi

Thức ăn không được tiêu hóa hết gây ra chứng trào ngược, gây ợ hơi, ợ chua và buồn nôn. Cần xử lý sớm triệu chứng này, tránh để xảy ra nhiều lần sẽ gây rách niêm mạc thanh quản, mất nước và tụt huyết áp...





Đi tiêu phân đen, nôn ra máu

Hiện tượng xảy ra khi máu thoát khỏi thành mạch của dạ dày chảy vào ống tiêu hóa. Triệu chứng này rất nguy hiểm, có thể khiến người bệnh tử vong sau ít phút.

Mắc những triệu chứng này, bạn không nên chủ quan với bao tử của mình mà hãy kịp thời chú điều trị, tránh gây các biến chứng nguy hiểm như: Xuất huyết dạ dày, thủng dạ dày, ung thư dạ dày,...

Đau dạ dày không phải là bệnh nan y, nhưng nó là bộ phận lưu trữ và tiêu hóa thức ăn nên luôn phải hoạt động liên tục trong môi trường ẩm ướt. Do đó, khi bị tổn thương, các vết viêm nhiễm thường khó lành. Tuy nhiên bệnh hoàn toàn có khả năng hồi phục khi được chữa trị sớm, đúng phương pháp và kiên trì.

