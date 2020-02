Bác sĩ Trung Quốc khuyến cáo triệu chứng mới khi nhiễm virus corona

South China Morning Post cho biết, ngày 5/2, Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc vừa cập nhật phác đồ điều trị cho người nhiễm virus corona. Theo đó các chuyên gia bổ sung thêm một số triệu chứng mới của nhiễm virus corona.

Ảnh minh họa: CNN



Ông Li Xingwang - thành viên hội đồng chuyên gia của Ủy ban Y tế Quốc gia cho hay, một số bệnh nhân có triệu chứng nhẹ nhưng vẫn có khả năng truyền nhiễm. Vì vậy, chúng tôi phải bổ sung thêm hạng mục nhẹ trong hướng dẫn cập nhật.



Với việc thay đổi này, số ca nghi nhiễm virus corona có thể tăng lên do cách nhận định mới. Vấn đề là nếu có thể phát hiện các trường hợp bất thường sớm thì khả năng kiểm soát mức độ lây lan sẽ tốt hơn.



Phân biệt nhiễm virus corona với cảm lạnh thông thường

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người nhiễm virus nCoV có các triệu chứng tương tự cảm cúm bao gồm: Sốt cao trên 38,5 độ C, đau đầu choáng váng, đau nhức cơ, đau họng, chảy nước mũi... Sau vài ngày dùng thuốc bệnh không thuyên giảm mà có xu hướng nặng hơn như ho khan, ho nhiều kèm đau tức ngực, khó thở. Lúc này phổi đã bị tổn thương lan tỏa cần nhập viện điều trị.



Trong khi đó cảm lạnh thông thường chỉ có các triệu chứng sốt cao, lạnh hay rét run, chảy nước mũi, sổ mũi, nghẹt mũi. Người bệnh có thể ho nhẹ nhưng không có cảm giác đau tức ngực, khó thở. Đây chính là triệu chứng điển hình để phân biệt nhiễm virus corona với cảm lạnh thông thường.



Khi bị cảm lạnh, chỉ cần dùng thuốc trị cảm sốt là các triệu chứng thuyên giảm và khỏi dần sau 3-5 ngày. Bệnh này thường gặp và ít có khả năng lây, hiếm, gây ra biến chứng nguy hiểm.



