Viêm đại tràng ở phụ nữ mang thai: Dấu hiệu nhận biết và cách xử lý

Phụ nữ mang thai là đối tượng nhạy cảm, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng đến Sức Khỏe . Đặc biệt, khoảng thời gian thai kỳ được coi là thời điểm nhạy cảm đối với mẹ bầu.



Trong quá trình thai nghén, thường các mẹ bầu ăn uống kém, khó khăn hơn hay cũng có nhiều người them ăn những món thiếu lành mạnh như đồ chua cay. Điều đó cũng dễ khiến cho chức năng đại tràng trở nên rối loạn và gây ra viêm.



Kèm theo đó, ảnh hưởng bởi hormone nội tiết khiến cho tâm lý thay đổi, dễ stress, lo lắng. Những cảm xúc tiêu cực này đều có thể tác động trực tiếp lên đường ruột làm cho đại tràng căng thẳng và suy yếu, hoạt động co bóp của nhu động ruột rối loạn.





Các triệu chứng viêm đại tràng ở bà bầu

Bà bầu càn nhận biết sớm các triệu chứng viêm đại trang

Hầu hết, các chị em rất dễ nhầm lần các triệu chứng của chứng bệnh này với dấu hiệu của thời kỳ thai nghén. Vì vậy, các mẹ chủ quan và không nghĩ tới việc điều trị. Để đảm bảo tới sức khỏe sinh sản và sự phát triển của thai nhi, bà bầu nên chú ý để nhận diện các triệu chứng của viêm đại tràng như sau:





Đau bụng

Đây là triệu chứng khá phổ biến ở người bệnh viêm đại tràng . Đau bụng có thể xuất hiện trước hay sau khi ăn, đau quặn từng cơn, đau âm ỉ và khó chịu. Các cơn đau thường xuất hiện quanh dọc khung đại tràng, rất gần với tử cung nên dễ ảnh hưởng tới thai nhi.



Bên cạnh đó, triệu chứng này đôi khi che lấp các biểu hiện đau bụng liên quan tới thai sản như động thai, xảy thai, rau bong non,…Vì thế, khi có xuất hiện đau bụng kéo dài người bệnh cần phải kiểm trả để điều trị kịp thời.

Rối loạn tiêu hóa

Bà bầu thường ăn uống khó tiêu, ăn uống không ngon miệng, Khi mang thai, các cơ bụng phải giãn nở chèn ép vào các thành phần xung quanh, cộng thêm tình trạng chướng bụng khiến người mẹ cảm thấy mệt mỏi, khó thở, bụng ậm ạch, khó chịu. Cùng với đó là táo bón. Nếu tình trạng táo bón kéo dài khiến người mẹ cố gắng rặn, ảnh hường nhiều đến thai nhi.





Đại tiện bất thường

Bà bầu đi đại tiện phân không thành khuôn, dính nhầy và máu. Đây cũng là một dấu hiệu cảnh báo viêm đại tràng đã tiến triển nặng có nguy cơ biến chứng thành ung thư đại tràng.



Cách tốt nhất để phát hiện viêm đại tràng là nên đi khám thai sản định kỳ. Nếu phát hiện các triệu chứng bất thưởng, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để đạt kết quả tốt nhất.





Tác động của viêm đại tràng đến thai nhi

Tuy bệnh viêm đại tràng không ảnh hưởng trực tiếp tới thai nhi nhưng sẽ có một số tác động giản tiếp như:





Giảm hấp thụ dinh dưỡng



Lý do là bởi cơ thể người mẹ bị tổn thương ở hệ tiêu hóa do đó giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng vào cơ thể mẹ. Từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới sự hấp thu dinh dưỡng của thai nhi.





Nguy cơ sinh non

Bà bầu bị viêm đại tràng thường rối loạn đại tiện, đi nhiều lần và không ổn định làm tăng áp lực rặn lên tử cung gây tăng nguy cơ sinh non ở trẻ.





Ảnh hưởng tâm lý

Khi mắc bệnh đại tràng, người mẹ thường bị tâm lý stress, căng thẳng, lo lắng cho tình trạng bệnh. Tâm lý của người mẹ cũng ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của thai nhi. Ngoài ra, nếu sản phụ dùng thuốc điều trị đại trang trong 6 tháng cuối của thai kỳ thì hệ thống miễn dịch của bé bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng.





Các bài thuốc dân gian chữa viêm đại tràng cho bà bầu

Chữa viêm đại tràng bằng nghệ đen và mật ong





Theo ThS Hoàng Khánh Toàn, Chủ nhiệm khoa Y học cổ truyển, Bệnh viện TƯ Quân đội 108, trong y học cổ truyền, mật ong có vị ngọt, tính bình. Công dụng của nó là bổ trung, nhuận tràng, giảm đau, tiêu độc. Nhiều nghiên cứu chứng minh, mật ong có tác dụng kháng khuẩn, làm băng se niêm mạc, làm lành các vết loét, chống ung thư, thông tiện, giải độc và nâng cao hệ miễn dịch và có lợi cho quá trình chuyển hoá đường.

Chữa viêm đại tràng bằng nghệ và mật ong





Cách dùng như sau: Củ nghệ đen đem thái miếng, sấy khô rồi tán thành bột mịn. Dùng mỗi ngày từ 6-8 g, hòa với mật ong, uống trong ngày. Đã có nhiều trường hợp đem lại hiệu quả tốt. Tuy nhiên, ThS Toàn cũng nói thêm, phương pháp chữa viêm đại tràng bằng nghệ với mật ong cần có những bằng chứng khoa học nghiêm túc để làm sáng tỏ. Với nghệ đen, vị cay đắng, tính lạnh. Công dụng của nghệ giúp hoạt huyết chỉ thông, hành khí giải uất, lợi tiểu thoái hoàng. Các tài liệu khoa học cho rằng, nghệ đen có tác dụng kháng khuẩn, ức chế sự phát triển của virus viêm gan , hỗ trợ cải thiện chức năng miễn dịch của cơ thể, giảm mỡ máu, kích thích tiêu hóa, tăng bài tiết dịch mật, ức chế nhẹ sự bài tiết của dịch vị, giảm đau và chống co thắt.Cách dùng như sau: Củ nghệ đen đem thái miếng, sấy khô rồi tán thành bột mịn. Dùng mỗi ngày từ 6-8 g, hòa với mật ong, uống trong ngày. Đã có nhiều trường hợp đem lại hiệu quả tốt. Tuy nhiên, ThS Toàn cũng nói thêm, phương pháp chữa viêm đại tràng bằng nghệ với mật ong cần có những bằng chứng khoa học nghiêm túc để làm sáng tỏ.





Bài thuốc với mè đen và mật ong

Nguyên liệu: 100g mè đen và mật ong.



Cách sử dụng: Mè đen bạn đem rang lửa nhỏ cho chín thơm rồi giã mị, bỏ vào hũ thủy tinh đậy kín nắp. Mỗi ngày dùng 2 lần, trộng với mật ong.

Bài thuốc chữa viêm đại tràng bằng mè đen ở bà bầu

Lưu ý: Bên cạnh điều trị bằng thuốc dân gian, chế dộ ăn uống cho bà bầu trong giai đoạn này cũng là điều hết sức quan trọng.



Bà bầu nên bổ sung nhiều rau xanh, trái cây tươi để tăng cường chất xơ cho cơ thể, ngăn ngứa táo bón, cải thiện chức năng tiêu hóa.





Uống đủ nước mỗi ngày tránh tình trạng mất nước và hạn chế táo bón.



Hạn chế chất béo, bổ sung chất đạm cho cơ thể từ các loại thức ăn dễ tiêu hóa như đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành, các loại thịt nạc, cá nạc. Thịt heo cần băm nhuyễn trước khi chế biến để đường ruột dễ tiêu hóa.



Bên cạnh đó, các mẹ khi uống sữa bầu nên thay thế bằng các loại sữa tách béo, sữa không lactoser hoặc sữa chua.



Tuyệt đối không nên ăn đồ sống, rau sống tránh tiêu chảy, đồ ăn cay nóng, dưa muối hay các chất kích thích như rượu bia, cà phê, nước ngọt có gas,…



Ăn đồ ăn hấp, luộc giúp mẹ bầu dễ dàng tiêu hóa hơn.



Những chị em gặp cảnh nghén, khó ăn uống nên chia ra nhiều bữa nhỏ dể dễ hấp thụ.





Hy vọng, bài viết trên có thể đóng góp cho quý độc giả thông tin hữu ích về triệu chứng cũng như cách điều trị với chứng bệnh viêm đại tràng ở phụ nữ mang thai. Để có tìm hiểu chi tiết, độc giả nên tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.

Cách chữa Viêm Đại Tràng, Đại Tràng co thắt bằng thảo dược thiên nhiên





Minh Tú (t/h)