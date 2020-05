Trợ lý vợ cũ Hoàng Cảnh Du tung bằng chứng cả hai từng kết hôn, nam diễn viên bạo hành vợ dã man

Trong những ngày gần đây, cư dân mạng Trung Quốc vô cùng quan tâm mối quan hệ giữa Hoàng Cảnh Du và vợ cũ - Vương Vũ Hinh sau khi tin tức Cảnh Du từng bạo hành vợ cũ một lần nữa được xuất hiện trên các mặt báo. Trợ lý Vũ Hinh đã tiết lộ trên mạng xã hội rằng cô vừa tự sát do bệnh trầm cảm, suốt thời gian qua bị fan cuồng Hoàng Cảnh Du theo chân, quấy rối. Tính đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên phim 'Thượng Ẩn' vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Sau đó, trợ lý Vương Vũ Hinh tiếp tục đăng bằng chứng xác thực cuộc hôn nhân giữa Hoàng Cảnh Du và Vương Vũ Hinh vào năm 2016. Người này còn đăng giấy khám Sức Khỏe xác nhận nữ họa sĩ họ Vương bị nam diễn viên đánh đập, bạo hành dã man. Trợ lý này viết: "Gửi cho các người bức ảnh rõ nét nhất. Nghe đồn ekip của người nào đó còn định tố cáo tôi, tôi lại sợ quá đi mất. Tôi vừa đưa điện thoại cho Vũ Hinh nhưng không dám cho cô ấy đọc tin tức xấu trên mạng". Được biết, nữ họa sĩ tìm cách tự tử nhưng bất thành, bác sĩ có ghi trong giấy khám bệnh nguyên nhân là cô bị trúng độc do sử dụng thuốc ngủ.

Trước động thái này, cư dân mạng Trung Quốc chia làm hai chiều và bàn tán sôi nổi. Một bộ phận dân tình rất bức xúc, chỉ trích Hoàng Cảnh Du vũ phu, tạo dựng hình ảnh si tình mà bên ngoài bạc tình bạc nghĩa. Không ít người nghi ngờ anh có 'chống lưng', sử dụng quy tắc ngầm nên dù dính scandal chấn động vẫn có thể thăng tiến sự nghiệp. Trong khi đó, một số người hâm mộ Hoàng Cảnh Du vẫn rất tin tưởng và bảo vệ anh. Họ khẳng định những hình ảnh và bằng chứng trên chỉ là do chỉnh sửa, đăng lên nhằm mục đích bôi nhọ Hoàng Cảnh Du. Truyền thông đã liên hệ với cơ quan chức năng về độ xác thực của loạt giấy tờ do trợ lý Vũ Hinh đăng lên, tuy nhiên do là quyền riêng tư công dân nên họ khó lòng thẩm định.