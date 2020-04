Trở về sau nhiều ngày ở bệnh viện, y tá bật khóc bảo con đi ra vì lo sợ lây nhiễm COVID-19

Do lo lắng vì có thế lây nhiễm COVID-19 cho người thân sau thời gian dài làm việc ở bệnh viện, nhân viên y tế này đã bật khóc bảo con trai không được tới gần mình.

Mới đây, đoạn video từ FoxNews quay một ông bố là nhân viên y tá vừa trở về nhà sau nhiều ngày làm việc và hành động đặc biệt của anh đã khiến nhiều người xúc động.

Người xuất hiện trong video là anh Naser Ali Al-Shahrani, y tá làm việc tại một Bệnh viện ở thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út. Khi anh Al-Shahrani vừa trở về nhà sau nhiều ngày làm việc tại bệnh viện , cậu con trai bé nhỏ của anh đã chạy ào ra, dang rộng vòng tay định ôm bố. Tuy nhiên, khi hay bố con sắp chạm vào nhau, sự lo ngại lây lan virus SARS-CoV-2 đã không cho phép người cha làm điều đó dù rất muốn. Anh vội lùi lại và bảo con cũng thế, khiến cậu bé giật mình lùi lại. Sau đó, Al-Shahrani ngồi gục xuống sàn, hai tay che mặt để không lộ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má trước sự ngơ ngác ngây thơ của cậu con trai nhỏ tuổi.

Al-Shahrani sau đó chia sẻ: "Hi vọng video này sẽ khiến những người đang bất tuân lệnh phong tỏa, làm trái các khuyến cáo phải suy nghĩ thêm về hành động của họ." Các y bác sĩ ngoài việc hết lòng chăm sóc, chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 thì họ cũng vẫn còn phải về nhà, và khi trở về, thứ họ lo ngại nhất chính là có thể lây nhiễm virus cho những người thân.

Your browser does not support HTML5 video.

Trước đó, chuyện về các y bác sĩ không dám ôm con tại Hong Kong do lo ngại lây lan virus cũng khiến nhiều người xúc động. "Chúng tôi không còn ôm hôn nhau nữa. Đó là điều thực sự khó khăn đối với con gái út của tôi", Eunice Chan, nữ bác sĩ tại một bệnh viện ở Hong Kong đau khổ tâm sự. Cô chỉ bỏ khẩu trang khi tắm và ăn uống, khi về nhà cũng ngồi một mình một phòng.

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Pierre Chan cũng là một trường hợp tương tự, ông cho biết mình đã từng khám cho 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Dù đã mặc đồ bảo hộ, không bị yêu cầu cách ly, vị bác sĩ này vẫn tiếp tục ngủ tại văn phòng thêm 14 ngày để tránh lây lan virus cho gia đình. Ông cho hay: "Tôi không dám về nhà, thậm chí còn không tới khách sạn. Bạn không thể biết mình có nhiễm nCoV hay không khi chưa xuất hiện triệu chứng bệnh, biết đâu virus đã kịp bám vào quần áo thì sao. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn sẽ không bao giờ muốn gây nguy hiểm cho gia đình mình".

Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới tính đến 16h ngày 1/4/2020 là 862.495 người, trong đó có 42.528 người đã tử vong, 178.100 người bình phục hoàn toàn. Tại Việt Nam, hiện đang ghi nhận 212 bệnh nhân nhiễm COVID-19, 63 ca đã bình phục, 0 trường hợp tử vong.

Chi Nguyễn (t/h)