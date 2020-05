Tròn 49 ngày Mai Phương qua đời, mẹ bạn trai cũ làm lễ cúng, bé Lavie không thể đến thắp hương

Do gia đình Mai Phương không có tập tục này, nên lễ cúng 49 ngày Mai Phương qua đời do mẹ Phùng Ngọc Huy và quản lý thực hiện.

Đã qua 49 ngày kể từ khi Mai Phương rời xa thế giới này, gia đình , bạn bè, đồng nghiệp cũng như khán giả vẫn không khỏi tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ. Sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, diễn viên Mai Phương đã qua đời, để lại bé Lavie còn nhỏ tuổi bơ vơ. Ngay sau đó, Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ của Mai Phương và cũng là bố ruột Lavie đã quyết tâm giành quyền nuôi con , dự kiến hết dịch COVID-19 sẽ từ Mỹ về Việt Nam đón Lavie sang nước ngoài nuôi nấng, chăm sóc.

Mới đây, quản lý của Mai Phương đã đăng tải những hình ảnh của nữ nghệ sĩ cùng con gái nhỏ Lavie kèm những dòng chia sẻ xúc động. Trên trang facebook cá nhân, anh viết: "Thời gian trôi nhanh quá, tưởng chừng như chị em mình mới xa nhau vài ngày thôi chị nhỉ, nay em làm lẩu thái, mì xào mềm, và em có gửi cho chị những vật dụng để chị làm hành trang cho riêng chị. Có 1 cuộc sống thật tốt chị nhé, nếu chị em mình có duyên với nhau thì em vẫn muốn là 1 người cộng tác trong công việc, là 1 người em trong cuộc sống của chị nữa, như chị em mình đã từng gắn bó với nhau. Chị phải hứa với em là phải vui vẻ và tạm gác những việc ở cõi trần này để có 1 cuộc sống mới tươi đẹp hơn nhé chị".

Anh cũng cho hay, do Lavie bận học nên không thể đến thắp hương cho mẹ. Lễ cúng 49 ngày của cô cũng được diễn ra khá đơn giản tại chùa, do mẹ của Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ Mai Phương tới chùa làm lễ cúng. Nguyên do là bởi gia đình Mai Phương không có tập tục này, nên mẹ Phùng Ngọc Huy đã đứng ra lo chu toàn. Sau lễ cúng, quản lý Mai Phương cũng đã chuẩn bị mì gói cùng sữa để làm thiện nguyện.

Hiện bé Lavie đang sống cùng ông bà ngoại và hai cô bảo mẫu đã chăm sóc em từ hồi nhỏ. Nếu kịp làm giấy tờ, trong năm 2020 Phùng Ngọc Huy sẽ đón Lavie sang Mỹ định cư cùng anh. Cô gái nhỏ Lavie rất dễ thương, hay nhớ mẹ và thường xuyên nhắc tên Mai Phương khi được ăn món mà nữ diễn viên yêu thích. Do không muốn cô gái nhỏ phải chịu một cơn sốc lớn, gia đình Mai Phương cũng như bạn bè không giải thích gì nhiều về sự ra đi của mẹ cho cô bé, chỉ nói rằng mẹ đã thiên đàng, mẹ đang ngủ và nghỉ ngơi vì bệnh nặng.

