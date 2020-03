Trốn cách ly để sang Anh, 9X bị đưa xuống khi máy bay đang chờ cất cánh

Tin tức mới nhất ngày 25/3, theo Tri thức trực tuyến, sáng nay đã xảy ra một trường hợp trốn cách ly tại Hà Nội. Cụ thể, theo báo cáo của chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà, cô gái trốn cách ly là V.T.H. (25 tuổi). H. đang trong diện cách ly ở Sài Đồng và chỉ còn 2 ngày nữa. Tuy nhiên, 9x vẫn trốn, lên sân bay Nội Bài vào sáng nay, dự kiến bay về Anh.

Bám sát được thông tin, quận Long Biên và công an phường Sài Đồng đã đến tận sân bay Nội Bài, đưa H. đang ngồi trên máy bay xuống dưới. Theo Chủ tịch UBND quận Long Biên, dự kiến người này sẽ bị đưa đi cách ly tập trung và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, mức phạt có thể lên đến 5-10 triệu đồng.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã đề nghị Chủ tịch UBND quận Long Biên với các quy định hiện hành xử lý hành chính người này ở mức cao nhất, công khai danh tính cho các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo đồng thời yêu cầu cách ly một cách nghiêm túc.

Báo Người Lao Động thông tin, cũng trong chiều 25/3 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra của TP Hà Nội đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội báo cáo trong cuộc họp, số ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội những ngày qua tăng trong xu hướng chung của cả nước, tuy nhiên, các ca mắc chủ yếu là các ca xâm nhập từ các nước khác về, tuy nhiên nguy cơ cao trong thời gian tới sẽ có nhiều ca mắc trong cộng đồng.

Đến nay, TP Hà Nội đã bố trí được 15 khu cách ly (9 khu của quân đội, 1 khu của Bệnh viện Công an TP và 5 khu dân sự) với 14.629 chỗ.

