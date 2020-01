Trong cơn ác mộng mẹ thấy con gái kể bị sát hại, cướp tài sản vì… từ chối quan hệ tình tục

Cuối năm 2018, cả xóm nhỏ ở huyện Châu Thành (tỉnh An Giang ) bàng hoàng khi nghe tin chị T. – cô gái hiếu thảo, hiền lành nhất xóm tử vong. Ngay khi nhận được tin báo Công an vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ.

Đến ngày 5/12/2018, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã bắt được nghi phạm là Nguyễn Minh Thanh (20 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành). Ngay sau đó, đơn vị đã bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, thụ lý vụ án.

Về phần gia đình nạn nhân, mấy ngày sau khi con gái mất, mẹ chị T. vẫn không khỏi bàng hoàng, đau đớn. Ngồi dưới chân bàn thờ con gái, người phụ nữ luống tuổi nói: “Cả nhà tôi sống nhờ vào mấy đồng tiền công con gái đi làm MC đám cưới mà có. Nó vốn hiền lành, thương yêu gia đình lắm. Tôi không thể tin được con mình lại bị sát hại như thế?”.

Người phụ nữ này cũng hé lộ thêm, mấy ngày trước khi nhận được tin con gái bị giết, bà thường xuyên nằm mộng thấy con về. Cô gái khóc nhiều lắm và than với mẹ rằng mình bị sát hại. Và người phụ nữ quê mùa này nào đâu có ngờ được giấc mơ đó đúng là sự thật.

Liên quan đến vụ này, trước đó, Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh bắt tạm giữ đối với Nguyễn Minh Khang để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Thanh khai, tối ngày 26/11/2018, Thanh đi đám cưới thì gặp nạn nhân T. (khi đó đang làm MC đám cưới). Thanh và chị T. có nói chuyện qua lại và trao đổi số điện thoại. Đến khoảng 23h cùng ngày, cả 2 ra về đến khu đất trống ở bên hông nhà đám cưới thì dừng lại ngồi nói chuyện. Lúc này, Thanh đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị T. từ chối và hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Thanh dùng tay đánh vào mặt, nắm tóc kéo nạn nhân ra mương nước phía sau nhà rồi dìm cho đến chết. Gây án xong, Thanh lấy xe máy, điện thoại của nạn nhân mang đến tiệm cầm đồ bán với giá 3,5 triệu đồng.

Khi có tiền, Thanh trốn lên Bình Dương nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến ngày 2/12/2018, Thanh về quê, đến tiệm cầm đồ chuộc lại tài sản của nạn nhân rồi mang đến trả cho gia đình bị hại. Ngay sau đó, Thanh đến cơ quan Công an đầu thú.

Còn theo lãnh đạo Công an huyện Châu Thành: Sau khi sát hại nạn nhân, Thanh thấy điện thoại rơi ra nên đã lấy bỏ vào túi. Tiếp đó, Thanh cởi quần áo của T. ném vào bụi cây rồi vác thi thể nạn nhân giấu phía sau nhà và lấy tấm bê tông đè lên. Hôm sau, Thanh quay lại đám cưới lấy xe máy của nạn nhân chở vợ về Bình Dương. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do ngạt nước.

Theo người dân địa phương, trước khi bị sát hại, nữ MC có đạt phòng trọ ở xã Vĩnh Phú (cách hiện trường 2km). Sáng ngày 27/11/2018, nhiều người không thấy MC đâu nên thắc mắc. Người thân của chú rể mới đi tìm MC thay thế. Sau đám cưới, gia đình liên lạc cũng không được nên tổ chức đi tìm. Gần 20 người nhà MC được huy động để đi tìm kiếm cả ngày lẫn đêm.

Đến tối ngày 2/12/2018, Công an huyện chở Thanh đến chỗ giấu thi thể nên gia đình mới phát hiện nạn nhân bị sát hại và giấu xác ở đó.

