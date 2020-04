Trồng được giống bắp màu đỏ, ăn sống giòn ngọt, lão nông phấn khởi bán giá cao gấp 4 lần

Tình cờ biết đến giống bắp lạ tên là "nữ hoàng đỏ", ông Nguyễn Ngọc Khanh, ngụ ấp 3, xã Bình Tâm, TP Tân An, tỉnh Long An mạnh dạn nhập giống về trồng thử. Kết quả ban đầu rất khả quan, bán được giá cao.

Kể về quyết định trồng giống bắp nữ hoàng đỏ hay còn gọi là bắp tím, ông Nguyễn Ngọc Khanh cho biết, một lần đọc báo, ông biết đến giống bắp lạ xuất xứ từ Thái đang gây sốt trên thị trường. Nhìn thấy tiềm năng của giống bắp này, ông Khanh quyết định mua hạt giống về trồng thử nghiệm. Đến nay, ông Khanh đã trồng được 7 vụ bắp, kết quả thu được khá khả quan.



Bằng kinh nghiệm làm nông vốn có, lại từng có thời gian dài gắn bó với cây bắp, ông Khanh hầu như không gặp khó khăn khi thử nghiệm giống bắp nữ hoàng đỏ. Kinh nghiệm thực tế kết hợp với những kỹ thuật trồng tìm hiểu được trên mạng giúp ông Khanh tự tin áp dụng vào thực tế trong quá trình trồng giống bắp mới.

Đến giờ, tuy đã am hiểu đặc tính của bắp nữ hoàng đỏ, nhưng ông Khanh phải thừa nhận trồng loại bắp này khá kỳ công so với bắp thường. Bắp tím phải được ươm giống trong khay riêng, ươm được khoảng 1 tuần mới đem bắp ra đặt xuống ruộng. Ruộng bắp phải được phân lô, làm rãnh thoát nước để tránh ngập úng. Đặc biệt, khâu quan trọng khác là phải đắp đất vào gốc để giữ cho cây bắp vững, bám đất, không đổ ngã.



Thời gian sinh trưởng của bắp tím từ 65-70 ngày là có thể đạt chuẩn thu hoạch. Do giống bắp này thường được dùng để ăn sống nên trong quá trình trồng, ông Khanh đặt mục tiêu phải mang đến sản phẩm bắp sạch, an toàn thực phẩm đặt lên hàng đầu để đảm bảo Sức Khỏe cho người sử dụng. Từ khâu cải tạo đất cho đến chăm bón, phòng trừ sâu, bệnh, ông Khanh đều áp dụng phương pháp hữu cơ từ phân bón cho đến chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu, rầy.



Sản phẩm bắp nữ hoàng sau khi thu hoạch được ông Khanh bán ra thị trường với giá khá cao. Lão nông chia sẻ, các loại bắp thông thường như bắp Mỹ, bắp nếp thường được bán trên thị trường với giá từ 3.000-5.000 đồng/bắp, riêng bắp nữ hoàng đỏ có giá cao gấp 3-4 lần. Gia đình ông Khanh thường lựa bắp loại 1 để bán trên mạng xã hội , cung cấp cho một số khách hàng tại TP.HCM và Long An. Với bắp loại 2 là những trái không đều hạt và nhỏ, ông Khanh bán theo ký với giá thành rẻ hơn.



Theo thông tin từ nhà cung cấp hạt giống, bắp nữ hoàng đỏ có năng suất trung bình khoảng 10-12 tấn/ha. Tuy nhiên, do thị trường giống bắp này còn mới nên ông Khanh không vội trồng nhiều mà chỉ trồng mỗi đợt từ 500-1.000 cây, bình quân 10 ngày xuống giống 1 lần. Kiểm soát được khối lượng nên bắp ông Khanh thu hoạch đến đâu bán hết sạch đến đó, lợi nhuận cao hơn so với trồng bắp thường. Ông Khanh tính toán, 1.000 m2 trồng bắp nữ hoàng đỏ thu được lợi nhuận 10 triệu đồng/vụ.

Giống bắp lạ màu đỏ sẫm, ăn sống được



Kể từ khi xuất hiện trên thị trường Việt Nam hồi cuối năm 2019, giống bắp nữ hoàng giá đã nhận được cảm tình của rất nhiều người tiêu dùng. Tuy giá thành cao nhưng giống bắp lạ này được nhận xét là rất ngon, "đáng đồng tiền".



Bắp nữ hoàng đỏ có vỏ bắp màu xanh có pha lẫn màu đỏ, ruột bắp màu đỏ thẫm, gần ngả sang tím rất đẹp mắt. Hạt bắp xốp, mọng sữa, giòn sật, khi ăn có cảm giác mát lạnh trong miệng như ăn củ năng. Ngoài đem nướng, hấp như các giống bắp bình thường, bắp này còn có thể ăn sống, làm salad như các loại rau củ hoặc dùng xay sinh tố.



Lý giải về nguồn gốc của giống bắp nữ hoàng đỏ này, ông Nguyễn Quốc Lý - Giám đốc Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống sản phẩm cây trồng vùng Nam Bộ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) cho biết, giống bắp này có nguồn gốc từ Thái Lan, được Công ty TNHH Hạt giống Nova nhập về trồng khảo nghiệm tại Việt Nam.



Sau 3 vụ trồng khảo nghiệm, đánh giá sản phẩm trên hệ sinh thái theo quy định Bộ NN&PTNT, ngày 13/7/2019, Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) đã công nhận giống bắp nữ hoàng đỏ do công ty TNHH Hạt giống Nova đem về được phép lưu thông và trồng trọt sản xuất tại Việt Nam.



"Đây là giống bắp ngọt đầu tiên tại Việt Nam có thể ăn sống mà không cần phải trải qua chế biến. Bắp đạt chứng chỉ NON-GMO (không biến đổi gen), chỉ được lai tạo với công thức đơn giản, được chứng nhận VietGAP nên người tiêu dùng có thể an tâm sử dụng”, ông Nguyễn Quốc Lý khẳng định.



Được biết, Ta Wee Sak Pulam - "cha đẻ" của giống bắp nữ hoàng đỏ phải mất 6 mới có thể nghiên cứu thành công. Thời gian gieo hạt đến khi thu hoạch của giống bắp này khoảng 60 ngày, tỷ lệ trái loại 1 đạt từ 85%, năng suất trung bình khoảng 10-12 tấn/ha. Loại giống bắp đạt hiệu quả kinh tế cao gấp 3-4 lần bắp nếp thông thường, giúp cho người nông dân cải thiện kinh tế.



Theo thông tin Công ty hạt giống Nova cung cấp, bắp nữ hoàng đỏ là giống bắp lai F1, không để lại giống được vì chất lượng sẽ rất kém; cứng và ăn không ngọt. Khi trồng giống bắp này, cần tính toán thời gian để khi trổ cờ và phun râu (38 – 45 ngày sau gieo) không trùng với thời kỳ trổ cờ phun râu của bất kỳ một loại bắp nào khác bên cạnh hoặc cách xa khoảng 500 m trở lên. Mật độ trồng bắp nữ hoàng là cây cách cây 25 cm, hàng cách hàng 70-75 cm. Cứ 1.000 m2 gieo từ 1.1-1.2 kg giống. Sau 42-45 ngày sau gieo, hái bỏ trái bên dưới, để lại mỗi cây 1 trái. Thời gian thu hoạch khoảng 58-62 ngày sau khi gieo, tùy mùa vụ.



Không chỉ chất lượng tốt, năng suất cao, bắp nữ hoàng đỏ còn rất bổ dưỡng. Ông Trần Viết Kiên - Giám đốc công ty TNHH Hạt giống Nova cho biết, bắp nữ hoàng đỏ có chứa nhiều sắc tố anthocyanin - hợp chất màu hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên, thuộc nhóm flavonoid có lợi cho cơ thể.



Theo các nghiên cứu khoa học được công bố trong những năm gần đây, sắc tố anthocyanin có nhiều hoạt tính sinh học quý như khả năng chống oxy hóa cao nhờ hạn chế sự hình thành gốc tự do, tăng cường sức đề kháng, làm bền thành mạch, chống viêm, hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư, chống các tia phóng xạ…



Bắp nữ hoàng đỏ không nên nấu vì sẽ làm phai đi bớt màu đỏ và dưỡng chất. Chỉ nên hấp cách thủy 20 phút, nướng lò vi sóng trong 4 phút, nướng thường 15 phút, ướp đá ăn sống làm salad, sinh tố, súp…

