Trọng tài bắt chính trận U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Vẫn là người quen

Trọng tài bắt chính trận U23 Việt Nam vs U23 Jordan vào tối ngày 13/1 là “ông vua áo đen” người Nhật Sato Ryuji. Vị trọng tài này từng bắt trận Việt Nam thua Thái Lan ở AFF Cup 2012.

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Jordan sẽ diễn ra vào lúc 20h15 ngày 13/1 trên sân Chang Arena (Thái Lan). Đây là trận đấu thứ 2 của U23 Việt Nam trong khuôn khổ bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đây là trận đấu có tính quyết định xem đội nào sẽ giành tấm vé vào vòng tứ kết.

Mới đấy, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra thông báo về trọng tài bắt chính trong trận này. Theo đó, trọng tài bắt chính là ông Sato Ryuji.

“Ông vua áo đen” người Nhật Bản sinh năm 1977. Trọng tài Sato Ryuji có rất nhiều kinh nghiệm trong việc điều khiển các trận đấu ở cấp châu lục.

Được biết, ông Sato Ryuji đã nhiều lần bắt chính trong các giải đấu lớn của AFC Champions League, AFC Cup và vòng loại World Cup. Tại Asian Cup 2019 vừa qua, trọng tài này bắt chính 4 trận đấu, trong đó có trận tứ kết giữa đội tuyển UAE và Australia. Tại vòng chung kết U23 châu Á này, ông Sato Ryuji đã điều hành trận đấu U23 Thái Lan với U23 Bahrain ở ngày khai mạc.

Trọng tài người Nhật Bản sẽ bắt chính trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Jordan ngày mai (13/1)

Còn với các cầu thủ Việt Nam, vị trọng tài này cũng là một người quen. Trọng tài người Nhật Bản đã từng bắt ở V-League hồi năm 2014. Bên cạnh đó, ông Sato Ryuji còn là người bắt chính trận Việt Nam thua Thái Lan tại AFF Cup 2012 và thất bại 0-5 trước UAE 0-5 ở vòng loại Asian Cup 2013.

Cũng theo tin từ AFC, tổ trọng tài bắt trong trận U23 Việt Nam vs U23 Jordan có đến 6 người Nhật Bản khác. Ngoài ông Sato Ryuji còn có các trọng tài khác là Yamauchi Hiroshi, Mihara Jun và Tojo Minoru lần lượt sẽ là hai trọng tài biên và trọng tài thứ 4. Kimura Hiroyuki và Lida Jumpe là hai trọng tài thuộc tổ trọng tài VAR.

Để chuẩn bị cho trận quyết đấu với Jorrdan, U23 Việt Nam có 3 ngày nghỉ ngơi với 2 buổi tập. Trong buổi tập diễn ra vào 19h ngày 12/1, thầy Park Hang Seo vẫn tiếp tục “nói không” với truyền thông báo chí nhằm mục đích để các cầu thủ có sự tập chung cao nhất trong tập luyện.

Sau trận hòa với U23 UAE, có nhiều khó khăn đang đợi U23 ở trước mắt. Và cuộc đấu chiến với U23 Jordan được xem là then chốt để giúp thầy trò ông Park đi tiếp. Theo các thành viên ban huấn luyện, thầy Park yêu cầu học trò của mình phải làm tốt 2 nhiệm vụ: phòng ngự chắc chắn và tăng hiệu quả từ các tình huống dứt điểm, nhất là sút xa.

Mệnh lệnh của thầy Park đối với các cầu thủ là phải thắng U23 Jordan thì cánh cửa vòng tứ kết mới mở ra với chúng ta.

Nga Đỗ (t/h)