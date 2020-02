Hàn Quốc tăng kỷ lục gần 600 ca nhiễm Covid-19 trong 24h, thêm 3 người tử vong

Sáng 29/2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết nước này vừa phát hiện thêm gần 600 ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19 hay SARS-CoV-2). Theo đó, khoảng hơn 90% ca nhiễm trong tổng số 594 ca mới đều được phát hiện tại TP. Daegu - tâm dịch virus corona ở nước này và tỉnh Gyeongsang Bắc kế bên.

Hiện tại, tổng số ca nhiễm virus corona ở Hàn Quốc đã lên tới 2.931. Trong những ngày trước đó, Hàn Quốc đã trải qua nhiều ngày có số ca nhiễm mới/ngày tăng đột biến, hơn tâm điểm dịch Vũ Hán ở Trung Quốc. Con số 594 ca nhiễm ngày 29/2 được đánh giá là đáng báo động, khi so với 571 ca được phát hiện ngày 28/2 trong 24h trước đó.

Hiện tại, Hàn Quốc ghi nhận có 16 ca tử vong vì Covid-19, 3 ca mới nhất được phát hiện là những người phụ nữ ở Daegu. Trong số 16 ca tử vong, có ít nhất 2 trường hợp tử vong do liên quan đến giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa). KDCD nhận định nhiều khả năng dịch bắt đầu bùng phát sau thánh lễ ngày 16/2 tại nhà thờ của Tân Thiên Địa ở Daegu. Theo đó, một nữ tín đồ 61 tuổi, dương tính với virus corona, đã tham dự một số thánh lễ tại nhà thờ dù xuất hiện triệu chứng, không tự mình cách ly.

Các nhà chức trách đã tiến hành xét nghiệm 210.000 thành viên giáo phái này, dự đoán số ca nhiễm mới sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong những ngày sắp tới. Theo thông báo mới nhất của KCDC, thủ đô Seoul đã phát hiện ít nhất 12 ca nhiễm mới, các thành phố lớn khác của Hàn Quốc cũng ghi nhận nhiều ca dương tính với Covid-19.

Trước đó, vào ngày 28/2, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng các nhà dịch tễ học WHO đã "nâng mức đánh giá nguy cơ lây lan và hệ quả của Covid-19 lên mức rất cao đối với toàn cầu". Dù vậy, WHO tin rằng các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn đại dịch vẫn có thể hiệu quả, do đó chưa tuyên bố đại dịch.

Chi Nguyễn (t/h)