Trụ sở bất ngờ của siêu doanh nghiệp mới thành lập có vốn 'khủng' gấp 4 lần Vingroup

Cụ thể, hồi tháng 1/2020, Công ty CP Tư vấn đầu tư quốc tế và dịch vụ thương mại USC (USC Interco) đã đăng ký thành lập với vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng (tương đương 6,3 tỷ USD). Với số vốn này, USD sẽ trở thành doanh nghiệp có vốn đứng thứ 3 Việt Nam, chỉ sau Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (PVN).

Được biết, hiện Việt Nam mới chỉ có 5 doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng gồm 3 tập đoàn kinh tế nhà nước là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (281.500 tỷ đồng), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (194.100 tỷ đồng), Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel (141.000 tỷ đồng) cùng 2 doanh nghiệp FDI là Formosa Hà Tĩnh (183.300 tỷ đồng) và Vietnam Beverage (111.900 tỷ đồng).

Số vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng của USC Interco lớn gấp 4 lần (34.300 tỷ đồng) của Tập đoàn Vingroup - Tập đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam hiện nay. Thậm chí số vốn khủng này bằng vốn điều lệ của 4 ngân hàng lớn Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank cộng lại.



Được biết, Công ty USC Interco đăng ký trụ sở chính ở số 10, ngõ 234 đường Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. Qua tìm hiểu của phóng viên, trụ sở này là một ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ ở ngoại thành.

Công ty CP Tư vấn đầu tư quốc tế và dịch vụ thương mại USC có người đại diện Pháp luật là ông Trần Gia Phong (SN 1979, trú huyện Đan Phượng, TP Hà Nội), ngành nghề kinh doanh chính là Bất động sản.

Công ty được thành lập với 3 cổ đông là ông Trần Gia Phong góp 43.200 tỉ đồng - 30% vốn điều lệ, bà Kim Thị Phương (trú tại Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) góp 43.200 tỷ đồng - 30% và nhiều nhất là ông Nguyễn Hoàn Sơn (trú tại Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) góp 57.600 tỷ đồng - 40%.

