Trúc Anh bỗng theo đuổi phong cách sexy nổi loạn, Hà Lan 'Mắt Biếc' nay còn đâu

Sau thành công vang dội của ' Mắt Biếc ', dàn diễn viên phim lập tức trở thành hiện tượng và để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Đặc biệt, Trúc Anh đã nhanh chóng thu hút được nhiều sự quan tâm, chú ý với lối diễn tự nhiên, vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ đã khắc họa thành công nàng Hà Lan tình đầu khó quên của Ngạn (Trần Nghĩa). Đặc biệt, đôi 'mắt biếc' to tròn long lanh cùng mái tóc dài đen óng ả và đường nét dịu dàng, thanh khiết của Trúc Anh đã dễ dàng 'đốn tim' người hâm mộ.

Lẽ đương nhiên, Trúc Anh chính thức dấn thân vào showbiz và bắt đầu hành trình tìm kiếm hình tượng mới cho mình. Trong thời gian gần đây, người đẹp 22 tuổi dần chuyển sang phong cách thời trang có phần táo bạo hơn trước. Trong một bức hình mới nhất, Trúc Anh khiến không ít người hâm mộ ngỡ ngàng khi xuất hiện với trang phục khác lạ, tạo dáng hững hờ vòng một.





Trước đó, cô nàng cũng khiến nhiều người thất vọng khi xuất hiện với kiểu trang điểm khác lạ. Trong bộ ảnh này, khó có thể nhận ra Trúc Anh bởi lối make up khó hiểu, mắt xếch như phù thủy, mái tóc rối tổ quạ. Kiểu trang điểm trên đã dìm hàng khuôn mặt dịu dàng, thơ ngây của nữ diễn viên trẻ, khó có thể nhận ra đây là nàng "Hà Lan" ngày nào.

Trước Trúc Anh, một 'bóng hồng' khác trong phim 'Mắt Biếc' là Khánh Vân cũng thử sức với phong cách mới. Với nụ cười tỏa nắng cùng lúm đồng tiền duyên dáng, mái tóc bồng bềnh mơ màng, Khánh Vân được nhiều người ví đến như 'nàng thơ' muôn phần thuần khiết dịu dàng. Tuy nhiên, sau đó nàng Trà Long quyết định lột xác táo bạo qua loạt ảnh diện nội y khoe dáng chuẩn, không chút mỡ thừa. Cô nàng diện mẫu nội y màu trắng tinh khôi vừa tôn body chuẩn, vừa giữ lại những nét mong manh nữ tính thường thấy.

Đối với sự thay đổi này của Trúc Anh, có một số cư dân mạng cho rằng cô đang cố gắng 'chín ép' và theo hình tượng sexy quá đà, không phù hợp. Tuy nhiên, không ít người đã lên tiếng bênh vực, cho rằng cô vẫn còn trẻ, và còn rất nhiều thời gian để thử sức với các phong cách khác nhau để tìm ra một hình tượng phù hợp nhất với bản thân mình.

Có lẽ sau thành công của 'Mắt Biếc', các diễn viên đều đang tìm cách thoát khỏi 'cái kén' và tìm kiếm phong cách độc đáo của riêng mình. Biết đâu một thời gian nữa, Trúc Anh sẽ xác định được hình tượng cho riêng mình, và một lần nữa lại khiến công chúng ngỡ ngàng, rung động như ngày còn là 'Hà Lan'.

Chi Nguyễn (t/h)