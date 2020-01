[TRỰC TIẾP]: Bộ Y tế họp báo về phòng, chống dịch bệnh do virus corona

Cuộc họp báo do Bộ Y tế tổ chức diễn ra chiều 31/1 khi Việt Nam đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với chủng mới virus corona – nCoV và trên thế giới, dịch bệnh này đang diễn biến phức tạp, tăng nhanh số người mắc, tử vong.

Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo bệnh viện, viện vệ sinh dịch tễ, các chuyên gia hàng đầu trong ngành truyền nhiễm.

16h40: Buổi họp báo chuyển sang phần hỏi đáp.

WHO ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu với dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona có ý nghĩa gì?

Liên quan tới việc WHO ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona, đại diện WHO tại Việt Nam cho biết, với các bằng chứng có được tới ngày 30/1, các chuyên gia đầu ngành của WHO đã đi đến thống nhất rằng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra đã đủ điều kiện để ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Chúng ta không nên quá lo lắng về chủng virus corona mới. Việc công bố tình trạng khẩn cấp cho thấy ngành y tế toàn cầu phải chung tay cùng nhau, phối hợp dựa trên các bằng chứng khoa học để đối phó với dịch bệnh.

Sẽ phạt nặng những cơ sở tăng giá khẩu trang

Phóng viên đặt câu hỏi: Hiện Việt Nam hỗ trợ thiết bị y tế cho Trung Quốc để phòng chống dịch, Chính phủ yêu cầu không được tăng giá các sản phẩm thiết bị y tế sang nước bạn, cụ thể là thế nào?

Đại diện Bộ Y tế cho hay, trang thiết bị phòng chống dịch gồm máy thở, lọc máu, khẩu trang, mặt nạ phòng chống dịch, găng tay, kính phòng hộ. Bộ không hỗ trợ Trung Quốc các sản phẩm này.

Sau Tết Nguyên đán, nhiều đơn vị do vấn đề nhân công nên chưa đi vào sản xuất. Bộ có gửi công văn cho các đơn vị chủ động sản xuất trang thiết bị để phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Bộ yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới phải đảm bảo bình ổn giá, không bán cho các đối tượng đầu cơ, gom hàng tăng giá xuất khẩu cho nước khác. Phải đảm bảo nguồn cung ứng trang thiết bị cho các cơ sở y tế trong nước để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch. Các đơn vị cần nâng cao trách nhiệm và đạo đức trong kinh doanh , không được tăng giá. Các cơ quan chức năng, đội quản lý thị trường các địa phương cần phối hợp để kiểm soát, kiểm tra, giám sát các cơ sở tăng giá khẩu trang.

Đại diện Bộ Y tế thừa nhận, thời gian qua đúng là có tình trạng có người đầu cơ, gom hàng để thổi giá, gây thiếu mặt hàng (khẩu trang). Về công tác chuẩn bị trang thiết bị phòng chống dịch, chúng tôi đề nghị các đơn vị nhập khẩu có báo cáo về năng lực để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế đúng theo kế hoạch của Bộ Y tế.





Ông Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế).

Ông Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc diễn ra phức tạp, với tốc độ nhanh.

Hiện hiểu biết của người dân về căn bệnh, nguồn bệnh chưa rõ ràng. Người dân đang có những lo lắng nhất định, thông tin tiếp nhận chưa được tốt. Điều này xuất phát từ việc chưa có một buổi cung cấp thông tin nào.Hiện nay có 9.833 ca bệnh, Trung Quốc 9.699, thiệt mạng 213, xảy ra trên 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, xác định 5 trường hợp dương tính với virus corona, đều là ca xâm nhập. Trong đó mới đây nhất là ba trường hợp từ Vũ Hán về, một người ở Thanh Hóa, hai ở Vĩnh Phúc. Nghĩa là hiện Việt Nam chưa thấy có ca bệnh lây lan từ cộng đồng.

Buổi họp báo do Bộ Y tế chủ trì tổ chức

16h15: Trong buổi báo, đại diện Tổ chức Y tế thế giới ở Việt Nam cho biết, đã họp lần thứ 2 tại Thụy Sĩ và công bố dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra là tình y tế khẩn cấp toàn cầu. Việc công bố này nhằm mục đích khẳng định rằng, chúng ta cần có sự phối hợp để cùng nhau ứng phó với dịch bệnh.

Việc công bố này cũng khẳng định một lần nữa chúng ta cần làm việc cùng nhau để đưa ra biện pháp tốt nhất.

“Chúng tôi rất nhiều sự băn khoăn, thắc mắc của công chúng, nhà báo về việc công bố dịch bệnh này. Cho tới hiện tại, phần lớn các ca bệnh chỉ được báo cáo tại Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng có thông báo, dịch bệnh đã lây lan sang 22 quốc gia, nhưng phần lớn vẫn ở Trung Quốc. Khi có thông tin từ thế giới thì chúng ta có quan ngại hơn về dịch bệnh, nhất là ở các quốc gia có hệ thống y tế không tốt…”.

Đại diện WHO ở Việt Nam cũng đánh giá cao sự vào cuộc của chính phủ Việt Nam khi vào cuộc, đồng hành cùng Bộ Y tế đối phó với dịch bệnh.

Tính đến 13h ngày 31/1, thế giới ghi nhận 9.833 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV). Trong đó 213 người chết (toàn bộ đều là người Trung Quốc). Riêng Trung Quốc, 9.699 trường hợp nhiễm bệnh tại 30/31 tỉnh/thành phố. Ngoài quốc gia này, thế giới cũng ghi nhận 134 trường hợp nhiễm virus corona tại 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Thái Lan (14 trường hợp), Nhật Bản (14), Hồng Kông (15), Singapore (13), Đài Loan (9), Ma Cao (7), Australia (9), Malaysia (8), Hoa Kỳ (6), Pháp (6), Việt Nam (5), Đức (5), Hàn Quốc (7), Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (4), Canada (3), Campuchia (1), Nepal (1), Sri Lanka (1), Phần Lan (1), Ấn Độ (1), Phillippines (1).

Hà Ly