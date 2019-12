[TRỰC TIẾP] Xét xử vụ nữ sinh giao gà: Bùi Văn Công chỉ nhận 1 tội, khẳng định mình bị hãm hại

* Nhấn F5 để cập nhật diễn biến mới nhất vụ xét xử... Ngày 26/12, TAND tỉnh Điện Biên xét xử lưu động 9 bị cáo tham gia bắt cóc, sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên, xảy ra dịp Tết Nguyên đán 2019. Xem trực tiếp phiên xét xử tại đây

15h40: Phạm Văn Nhiệm được đưa lên bục xét hỏi.

15h30: Lường Văn Hùng được mời trở lại bục xét hỏi

Lường Văn Hùng khai rằng, trước đây từng bị Công đánh nhưng không đem lòng thù oán gì. Hùng cũng khai, toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo và Công khớp với những bản khai trước đó.

HHĐXX cũng nhận định, lời khai của bị cáo Lường Văn Hùng và Lường Văn lả khớp với lời khai ban đầu. Còn bị cáo công phản cung, lời khai không khớp với lời khai ban đầu.

Khi chủ tọa cho nói Công "già mồm": "Lời khai của Hùng và Lả là hoàn toàn bác bỏ. Tôi không giết người, hiếp dâm và bắt cóc người". Công nói rằng, bản thân chỉ phạm tội tàng trữ ma túy, tất cả bị Hùng và Lả hãm hại.

15h15: Bùi Văn Công phản cung "bị cáo không động đến chân lông của Cao Mỹ Duyên"

HĐXX yêu cầu bị cáo Bùi Văn Công lên bục xét hỏi. Công khai sinh năm 1975, bị truy tố với 5 tội danh. Chủ tọa phiên tòa hỏi "bị cáo có biết vết máu nạn nhân trên xe tải của mình không".

"Thưa quý tòa, bị cáo bị oan. Trong quá trình xét hỏi, bị cáo bị ép cung, bị đánh đập nhiều lần đến ngất đi. Sau đó, bị cáo bị dí điện vào vùng nhạy cảm, hất nước cho tỉnh lại để hỏi cung tiếp", Công nói.





Trước tình huống Công phản cung, đại diện VKS đã đứng lên công bố nội dung cáo trạng cáo buộc và yêu cầu bị cáo trấn tĩnh lại. VKS nhắc Công về những bản khai của bị cáo trong hồ sơ vụ án. Đến đây, Công lại tiếp tục điệp khúc bị đánh đập nên phải khai như trong hồ sơ để giữ tính mạng, chờ ngày ra tòa.

Vì Công ngoan cố nên đại diện VKS đề nghị HĐXX cho Công đối chất với Lường Văn Lả. Trước bục khai báo, Lả nắc lại những gì anh ta đã khai trước đó, thể hiện rõ việc Công và Toán lập kế hoạch bắt cóc nữ sinh Duyên để ép bà Hiền trả tiền nợ vụ mua ma túy trước đó. Trong quá trình giam giữ nạn nhân, Lả và các bị cáo đã thay nhau hãm hiếp.

Chủ tọa hỏi "ai trực tiếp giết Duyên", Lả trả lời, đó là Công. Ngay sau đó, Công bị triệu tập trở lại bục khai báo. Tuy nhiên, Công vẫn khẳng định "không có chuyện đó".

Thậm chí Công còn khai rằng: "Tôi bị hãm hại, tôi làm tôi không vứt ở đó, không vứt ở đất em gái nhà mình không có cho em gái thì thôi chứ không làm vậy. Bị cáo bị hại, đến nay chủ mưu vẫn thực sự nhởn nhơ ngoài vòng xã hội ". Công khẳng định, vết máu trên xe là do người khác hãm hại. Trước tòa Công nói "bị cáo lúc nào cũng lo sợ như cá nằm trên thớt". Trước tình hình này, chủ tọa yêu cầu, giám định viên thuộc Bộ Công an đọc mẫu máu trên xe tải của Công. kết quả mẫu máu sát với ADN của nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Trước bục xét hỏi, Công còn cho rằng bị Vương Văn Hùng hãm hại bằng cách vấy máu lên thùng xe tải. Công còn tố Hùng làm như vậy để diệt kinh tế nhà em gái bị cáo nên mới vứt thi thể nên khu đất nhà em gái. về khoản nợ 30 triệu, Công bất ngờ khai rằng, bà Hiền không hề nợ Công.

15h: Lường văn Hùng khai "chủ mưu hứa cho cho ma túy để bắt cóc Cao Mỹ Duyên"

Giống như Lả, Lường Văn Hùng thừa nhận tội trạng đúng như VKS đã công bố với 3 tội danh giết người, hiếp dâm và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Lường Văn Hùng khai, Toán và Công là hai kẻ lập kế hoạch bắt cóc nữ sinh Duyên. Sau khi phân công xong công việc, hai kẻ này hứa sẽ cho tất cả ma túy để sử dụng nếu việc thành công.

Lường Văn Hùng khai rằng, sau khi bắt cóc Duyên, các bị cáo đã thay nhau hãm hiếp tại phòng khác. Trong quá trình phạm tội, bị cáo cho biết, Bùi Thị Kim Thu đã chứng kiến nhóm này hãm hiếp nạn nhân Duyên.





Lường Văn Lả còn thừa nhận, bị cáo đã cùng các đối tượng phi tang thi thể nữ sinh Duyên tại khu chuồng lợn bỏ hoang thuộc xã Thanh Nưa. Hùng cúi đầu nhận rằng, hành vi của mình vi phạm Pháp luật

14h35: Lường Văn Lả khai "Công bảo Thu giở vờ lên đó tình cờ phát hiện thi thể Duyên"





Giống như cáo trạng đã nêu trước đó, Lả khai rằng, trong vòng 3 ngày sau khi bắt cóc nữ sinh Duyên, bị cáo cùng 6 người khác (trừ Toán và Thu) đã nhiều lần hiếp dâm nữ sinh Duyên.

"Đến sáng 7/2, thấy Duyên Sức Khỏe yếu, các bị cáo đã khiêng nạn nhân ra phía cổng sau để Công dùng côn nhị khúc siết cổ khoảng 2 - 3 phút. Sau khi giết nạn nhân, các bị cáo khiêng nạn nhân vào lau rửa thi thể. Tiếp đó, các bị cáo tiếp tục đưa Duyên lên xe tải chở đến khu chăn nuôi bỏ hoang gần nhà Công để phi tang.

Khi HĐXX đề cập đến bị cáo Thu, Lả liền nói, bị cáo nhiều lần thấy Thu chứng kiến cả bọn giở trò đồi bại với Cao Mỹ Duyên. Thậm chí Thu còn đứng cạnh và biết các bị cáo bàn bạc kế hoạch bắt cóc Duyên nhưng Thu không nói gì.

Lả còn khai rằng, sau khi hoàn thành phi vụ này, công và Toán dặn các bị cáo cứ về nhà ăn Tết như bình thường. Trong trường hợp ai bị bắt thì tự chịu. "Công bảo Thu giả vờ lên đó tình cờ phát hiện thi thể Duyên để hàng xóm báo Công an. Bị cáo còn nói vui nếu phát hiện xác mà báo cho người nhà có khi lại được tiền", Lả khai.

14h10: Lường Văn Lả là người thứ 4 được mời lên bục xét hỏi. Lả khai, ngày 1/4, khi đang ngồi chơi ở nhà thì Công đi qua gọi với vào bảo rằng "tý lên nhà chú, chú có việc". Sau đó, Lả tới nhà Công thì gặp Nhiệm và Toán. Tại đây, Công giới thiệu cho Lả biết Toán.



Tại đây, Toán đề nghị nhóm của Công giúp đòi nợ khoản tiền 300 triệu mà bà Trần Thị Hiền nợ sau khi mua 2 bánh heroin. Công chen vào nói thêm, bà Hiền cũng đang nợ y 30 triệu đồng. Tiếp đó, Công giao nhiệm vụ cho Hùng, Lả Nhiệm đi bắt bà Hiền.

Tuy nhiên, sau đó, nhóm này thay đổi kể hoạch không bắt hà Hiền nữa mà chuyển sang bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên (con gái bà Hiền). Lả còn khai rằng, Toán đã giao nhiệm vụ cho Vương Văn Hùng xuống chợ lấy số điện thoại, đặt gà và yêu cầu nữ sinh Duyên giao gà đến khu vực C13 thuộc phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ. Tại đây, Công, Nhiệm Lả, Lường Văn Hùng mai phục sẵn và khi thấy nữ sinh Duyên sẽ nhào ra bắt.

Đến chiều ngày 4/2/2019, Lả đèo Lường Văn Hùng đi trước thực hiện hành vi bắt cóc nữ sinh Duyên. Còn Công điều khiển ô tô bán tải màu trắng, BKS 27C - 034.75 của Công chở Nhiệm đi sau.



Lả đến khu vực bãi rác ở bên lề đường đôi đonạ Quốc lộ 12 thuộc tổ 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ thì dừng lại. Xe của Công bám theo và rẽ đi vào hướng xã Thanh Nưa thì dừng lại , mai phục sẵn ở đó.

14h: HỘI ĐỒNG XÉT XỬ TIẾP TỤC PHIÊN XÉT XỬ BUỔI CHIỀU

Trong phiên xét xử sáng, HĐXX và VKSND tỉnh Điện Biên đã làm việc với 3 bị cáo là Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng và Bùi Thị Kim Thu. Riêng bị cáo Bùi Thị Kim Thu không chịu cúi đầu nhận tội, một mực cho rằng, VKSND tỉnh đã cáo buộc không đúng đối với bị cáo.

Chiều nay, các bị cáo khác sẽ được áp giải đến sân vận động TP Điện Biên Phủ để tiếp tục phiên xét xử. Hiện tại, thời tiết ở Điện Biên khô ráo nên thu hút rất nhiều người dân trong vùng đến theo dõi phiên xử.

10h58: HĐXX tuyên bố, phiên xét xử tạm nghỉ và sẽ bắt đầu làm việc tiếp vào lúc 14h cùng ngày.

10h38: Bị cáo Bùi Thị Kim Thu được mời lên bục xét hỏi làm việc. Bị cáo Thu cho biết là vợ của Bùi Văn Công, không quen biết bị cáo Dũng, chỉ nghe chồng nói qua về đối tượng này.

Bị cáo cho rằng, VKS truy tố tội danh của bị cáo không đúng. Ngày 4/2, bị cáo không ở nhà trong thời gian các đối tượng bắt cóc Cao Mỹ Duyên. Bị cáo không chứng kiến việc các đối tượng hiếp dâm.

Bị cáo cho rằng, những lời khai của các bị cáo cho rằng, mình đã chứng kiến hành vi hiếp dâm là không đúng. Tuy nhiên, bị cáo cho biết, từ hôm về nhà cho đến hôm mùng 6/2, thì Công cấm bị cáo không cho đi ra đằng sau nhà. Tối hôm 6/2, bị cáo không ra đằng sau nhà mặc dù thời điểm đó cũng không có ai ở nhà. Thời điểm Dũng hiếp dâm Duyên, bị cáo không có nhà.

VKS khẳng định, bị cáo Thu không đưa ra được thêm chứng cứ mới nào về việc mình không nhìn thấy các bị cáo hiếp dâm nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Chủ tọa Nam cho rằng, bị cáo Bùi Thị Kim Thu khai báo quanh co, bị cáo không chứng minh được mình vô tội. Bởi trước đó, các bị cáo đã khai rất chi tiết về việc bị cáo Thu chứng kiến hành vi hiếp dâm của các bị cáo. Việc Dũng hiếp dâm Duyên, bị cáo Thu đã nhìn thấy.

10h36: Đại diện VKS tiếp tục xét hỏi bị cáo Phạm Văn Dũng. Ngày 6/2, bị cáo đến nhà Công thì không nhìn rõ bị cáo Thu. Bị cáo chỉ nhìn thấy một người con gái nhìn từ dưới bếp nhìn lên nên nghĩ đó là Thu.

Bị cáo Phạm Văn Dũng

Sau ít phút, Chương cúi đầu thừa nhận rằng, bị cáo đã giáo cấu trái ý muốn với nữ sinh 20 tuổi tại nhà Bùi Văn Công vào rạng sáng này 6/2. Hôm đó, bị cáo thấy Phạm Văn Dũng, Công, Lường Văn Hùng.

"Như vậy, sau khi được tòa và viện kiểm sát cũng như luật sư giải thích, phân tích, bị cáo Chương đã thành khẩn khai báo”, chủ tọa Phạm Văn Nam nói và kết thúc xét hỏi đối với Chương.

10h: Bà Kiều Thị Thùy Dương - đại diện VKS đề nghị Cầm Văn Chương khai báo về mối quan hệ với các bị cáo liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại. Bị cáo Chương khai rằng, bị đánh đập và ép buộc. Thậm chí, điều tra viên dùng dùi cui điện để đánh đập bị cáo. Tuy nhiên, Cầm Văn Chương không biết được điều tra viên nào đã thực hiện hành vi với mình.

Bà Kiều Thị Thùy Dương giữ quyền công tố trong vụ án này

Khi bị đại diện VKSND hỏi dồn về việc bị ép cung như thế nào trong khi bị cáo tự viết lời khai thì bị cáo Cầm Văn Chương tỏ ra lúng túng, không trả lời dứt khoát được chất vấn từ phía VKS.

Đại diện VKS cũng khẳng định, nếu bị cáo Chương không có hành vi quan hệ tình dục với Cao Mỹ Đuyên thì tại sao bị cáo có thể khai tỉ mỉ quần áo của nạn nhân và quá trình thực nghiệm hiện trường có thể diễn tả đúng hành vi trùng khớp với lời khai trước đó.

VKSND tỉnh Điện Biên cho rằng, bị cáo Cầm Văn Chương khai gian dối, vô căn cứ.

9h53: VKSND tỉnh Điện Biên hoàn thành công bố cáo trạng. HĐXX cho 6 bị cáo cách ly về nơi goam giữ, 3 bị cáo là Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng và Bùi Thị Kim THu ở lại phiên xét xử. Tòa bắt đầu phần xét hỏi.

Cận cảnh sân vận động xét xử 9 kẻ hãm hại nữ sinh giao gà Điện Biên HĐXX cho các bị cáo mời. Tiếp đó mời bị cáo Cầm Văn Chương lên bục xét xử. Bị cáo Chương cho biết, có nghiện ma túy.

Bị cáo có mua ma túy hồng phiến tại nhà Công và sử dụng ma túy tại nhà Toán và thấy Bùi Văn Công tại nhà Toán. Bị cáo còn cho rằng, mình không hiếp dâm Cao Mỹ Duyên. Chủ tọa ngắt lời bị cáo Chương, đề nghị bị cáo suy nghĩ kỹ trước khi khai báo.

9h50: VKS bổ công bố quyết định bổ sung cáo trạng về hành vi VKS bổ công bố quyết định bổ sung cáo trạng về hành vi xâm hại tình dục của các đối tượng xảy ra vào khoảng 16h ngày 6/2/2019.

9h38: Theo ghi nhận, có khoảng 500 người đến tham dự phiên xét xử sáng nay. Bên lề phiên xét xử, cụ Tô Thị Duyên (90 tuổi, trú tại TP Điện Biên Phủ) chia sẻ, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, rất mong HĐXX xử lý nghiêm minh những kẻ phạm tội.

9h: Án mạng từ vụ mua bán heroin giá 300 triệu đồng

Theo cáo trạng của VKS, năm 2019, Vì Văn Toán bán cho Trần Thị Hiền 2 bánh heroin giá 300 triệu đồng nhưng mua nợ. Sau đó, Toán bị bắt, đi tù. Sau khi ra thù thì đến tìm bà Hiền đòi nợ.

Tuy nhiên, bà Hiền từ chối trả tiền nên Toán đã thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc con gái bà Hiền là nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997) để uy hiếp. Nhóm của Công hẹn Duyên đến căn nhà hoang để giao gà rồi dùng côn siết cổ nạn nhân ngất đi. Tiếp đó, chúng chở nạn nhân về nhà Công. Tại đây, Toán lấy điện thoại của nạn nhân gọi cho bà Hiền để ép trả nợ. Nhưng bà Hiền vẫn từ chối trả nợ và dọa sẽ báo cảnh sát.

Từ chiều ngày 4/2 (30 Tết) đến 7/2 (mùng 3 Tết), Công và 5 bị cáo khác thay nhau khống chế, hãm hiếp rồi sát hại nữ sinh Duyên. Vợ Công là Bùi Thị Thu chứng kiến toán bộ sự việc nhưng không khai báo.



8h50: HĐXX cho các bị cáo được sử dụng ngôn ngữ dân tộc của mình và cử người phiên dịch đến đến giúp đỡ trong quá trình xét xử.

HĐXX thông báo 6/9 bị cáo trong phiên xét xử bị VKSND tỉnh Điện Biên truy tố với mức án cao nhất nên tòa chỉ định 6 luật sư bào chữa. Còn 3 luật sư còn lại sẽ bào chữa cho các bị cáo khác và gia đình bị hại.

Hiện tại, người bảo hộ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên là ông Cao Văn Hường chưa đề cập đến bồi thường dân sự. Ông Cường mới chỉ đề nghị HĐXX xử nghiêm minh, khách quan, đúng quy định pháp luật.

8h40: Chủ tọa Phạm Văn Nam tuyên bố kết thúc phần thủ tục, chuyển sang phần tranh luận. VKSND tỉnh Điện Biên công bố cáo trạng vụ án.

8h15: HĐXX bắt đầu kiểm tra căn cước của các bị cáo. Lần lượt các bị cáo đứng lên bục để khai báo.

Bị cáo Vì Văn Toán là người khai báo đầu tiên. Toán khai làm ruộng, chỉ học hết lớp 5, có vợ là vì Thị thu đang chấp hành tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên. Toán từng bị tuyên phạt 10 tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy từ năm 2010, đến năm 2017 thì được tại ngoại.

Bị cáo Bùi Văn Công khai có vợ là Bùi Thị Kim Thu cũng là bị cáo trong vụ án này. Vợ chồng Công - Thu cps một người con chung, không nhớ ngày sinh nhật. Ngày 27/11/2019, bị tòa án tỉnh đinệ Biên tuyên án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.





Bị cáo Vương Văn Hùng khai làm nghề tự do, bản thân có tiền án tiền sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản.

Bị cáo Lường Văn Hùng khai có 2 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Tháng 5/2017, chấp hành xong hình phạt và trở về địa phương. Đến ngày 27/11/2019, bị tòa án tỉnh Điện Biên tuyên án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

8h: HĐXX bắt đầu vào làm việc.

7h50: Chủ tọa Phạm Văn Nam đã đọc khai mạc phiên xét xử sơ thẩm đối với các Chủ tọa Phạm Văn Nam đã đọc khai mạc phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

7h45: Các bị cáo được dẫn vào vị trí chờ xét xử. Bên cạnh đó, gia đình nạn nhân Cao Mỹ duyên đã có mặt tại tòa. Các luật sư bào chữa cho bị cáo và người liên quan đã có mặt tại tòa.

7h30: Để phòng tránh những trường hợp bất trắc có thể xảy ra, lực lượng chức năng còn huy động cả xe cứu hỏa, cứu thương… An ninh phiên tòa được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

7h20: Lực lương Công an áp giải các bị cáo đến phiên tòa. Đầu tiên là vợ chồng Bùi Văn Công – Bùi Thị Kim Thu, sau đó đến các đồng phạm khác. Các bị cáo đến tòa với gương mặt khá bình thản.

7h15: Nhiều vòng an ninh được thắt chặt, người đến dự tòa được kiểm soát chặt chẽ. Dự kiến, phiên tòa chính thức làm việc vào lúc 8h.

7h: Ngoài xe cứu thương, lực lượng chức năng còn huy động thêm cả chó nghiệp vụ để bảo vệ an ninh, an tòa cho toàn phiên xét xử. Công tác chuẩn bị cho phiên tòa lưu động đã được hoàn tất với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội.

6h30: Rất nhiều người dân, phóng viên báo đài đã có mặt tại sân vận động TP Rất nhiều người dân, phóng viên báo đài đã có mặt tại sân vận động TP Điện Biên Phủ để tham gia phiên tòa xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại. Vụ án dự kiến diễn ra trong 3 ngày. HĐXX gồm 5 người, thẩm phán là ông Phạm Văn Nam – Chánh án TAND tỉnh Điện Biên. Ngoài ra tòa còn bố trí thêm 1 thẩm phán, và 1 thư ký dự khuyết.

9 bị cáo bị đưa ra xét xử ngày mai được xác định gồm: Vì Văn Toán (37 tuổi, trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, được cho là kẻ chủ mưu); Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu (là hai vợ chồng, cùng 44 tuổi, ngụ xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên); Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Lường Văn Hùng (28 tuổi, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên); Lường Văn Lả (27 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Phạm Văn Dũng (47 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Cầm Văn Chương (45 tuổi, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên).

Các bị cáo được dẫn giải đến phiên xét xử

Thu Nga