[TRỰC TIẾP] Xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Cầm Văn Chương khai bị đánh đạp, ép buộc

Sáng nay, 26/12, TAND tỉnh Điện Biên xét xử lưu động 9 bị cáo tham gia bắt cóc, sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên, xảy ra dịp Tết Nguyên đán 2019.

10h: VKS đề nghị Cầm Văn Chương khai báo về mối quan hệ với các bị cáo liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại.

9h53: VKSND tỉnh Điện Biên hoàn thành công bố cáo trạng. HĐXX cho các bị cáo mời. Tiếp đó mời bị cáo Cầm Văn Chương lên bục xét xử. Bị cáo Chương cho biết, có nghiện ma túy.

Bị cáo có mua ma túy hồng phiến tại nhà Công và sử dụng ma túy tại nhà Toán và thấy Bùi Văn Công tại nhà Toán. Bị cáo Chương khẳng định, không quan hệ tình dục với nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Chủ tọa ngắt lời bị cáo Chương, đề nghị bị cáo suy nghĩ kỹ trước khi khai báo.

9h50: VKS bổ công bố quyết định bổ sung cáo trạng về hành vi xâm hại tình dục của các đối tượng xảy ra vào khoảng 16h ngày 6/2/2019.

9h38: Theo ghi nhận, có khoảng 500 người đến tham dự phiên xét xử sáng nay. Bên lề phiên xét xử, cụ Tô Thị Duyên (90 tuổi, trú tại TP Điện Biên Phủ) chia sẻ, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, rất mong HĐXX xử lý nghiêm minh những kẻ phạm tội.

9h: Án mạng từ vụ mua bán heroin giá 300 triệu đồng

Theo cáo trạng của VKS, năm 2019, Vì Văn Toán bán cho Trần Thị Hiền 2 bánh heroin giá 300 triệu đồng nhưng mua nợ. Sau đó, Toán bị bắt, đi tù. Sau khi ra thù thì đến tìm bà Hiền đòi nợ.

Tuy nhiên, bà Hiền từ chối trả tiền nên Toán đã thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc con gái bà Hiền là nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997) để uy hiếp. Nhóm của Công hẹn Duyên đến căn nhà hoang để giao gà rồi dùng côn siết cổ nạn nhân ngất đi. Tiếp đó, chúng chở nạn nhân về nhà Công. Tại đây, Toán lấy điện thoại của nạn nhân gọi cho bà Hiền để ép trả nợ. Nhưng bà Hiền vẫn từ chối trả nợ và dọa sẽ báo cảnh sát.

Từ chiều ngày 4/2 (30 Tết) đến 7/2 (mùng 3 Tết), Công và 5 bị cáo khác thay nhau khống chế, hãm hiếp rồi sát hại nữ sinh Duyên. Vợ Công là Bùi Thị Thu chứng kiến toán bộ sự việc nhưng không khai báo.

8h50: HĐXX cho các bị cáo được sử dụng ngôn ngữ dân tộc của mình và cử người phiên dịch đến đến giúp đỡ trong quá trình xét xử.

HĐXX thông báo 6/9 bị cáo trong phiên xét xử bị VKSND tỉnh Điện Biên truy tố với mức án cao nhất nên tòa chỉ định 6 luật sư bào chữa. Còn 3 luật sư còn lại sẽ bào chữa cho các bị cáo khác và gia đình bị hại.

Hiện tại, người bảo hộ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên là ông Cao Văn Hường chưa đề cập đến bồi thường dân sự. Ông Cường mới chỉ đề nghị HĐXX xử nghiêm minh, khách quan, đúng quy định Pháp luật

8h40: Chủ tọa Phạm Văn Nam tuyên bố kết thúc phần thủ tục, chuyển sang phần tranh luận. VKSND tỉnh Điện Biên công bố cáo trạng vụ án.

8h15: HĐXX bắt đầu kiểm tra căn cước của các bị cáo. Lần lượt các bị cáo đứng lên bục để khai báo.

Bị cáo Vì Văn Toán là người khai báo đầu tiên. Toán khai làm ruộng, chỉ học hết lớp 5, có vợ là vì Thị thu đang chấp hành tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên. Toán từng bị tuyên phạt 10 tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy từ năm 2010, đến năm 2017 thì được tại ngoại.

Bị cáo Bùi Văn Công khai có vợ là Bùi Thị Kim Thu cũng là bị cáo trong vụ án này. Vợ chồng Công - Thu cps một người con chung, không nhớ ngày sinh nhật. Ngày 27/11/2019, bị tòa án tỉnh đinệ Biên tuyên án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.





Bị cáo Vương Văn Hùng khai làm nghề tự do, bản thân có tiền án tiền sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản.

Bị cáo Lường Văn Hùng khai có 2 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Tháng 5/2017, chấp hành xong hình phạt và trở về địa phương. Đến ngày 27/11/2019, bị tòa án tỉnh Điện Biên tuyên án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

8h: HĐXX bắt đầu vào làm việc.

7h50: Chủ tọa Phạm Văn Nam đã đọc khai mạc phiên xét xử sơ thẩm đối với các Chủ tọa Phạm Văn Nam đã đọc khai mạc phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

7h45: Các bị cáo được dẫn vào vị trí chờ xét xử. Bên cạnh đó, gia đình nạn nhân Cao Mỹ duyên đã có mặt tại tòa. Các luật sư bào chữa cho bị cáo và người liên quan đã có mặt tại tòa.

7h30: Để phòng tránh những trường hợp bất trắc có thể xảy ra, lực lượng chức năng còn huy động cả xe cứu hỏa, cứu thương… An ninh phiên tòa được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

7h20: Lực lương Công an áp giải các bị cáo đến phiên tòa. Đầu tiên là vợ chồng Bùi Văn Công – Bùi Thị Kim Thu, sau đó đến các đồng phạm khác. Các bị cáo đến tòa với gương mặt khá bình thản.

7h15: Nhiều vòng an ninh được thắt chặt, người đến dự tòa được kiểm soát chặt chẽ. Dự kiến, phiên tòa chính thức làm việc vào lúc 8h.

7h: Ngoài xe cứu thương, lực lượng chức năng còn huy động thêm cả chó nghiệp vụ để bảo vệ an ninh, an tòa cho toàn phiên xét xử. Công tác chuẩn bị cho phiên tòa lưu động đã được hoàn tất với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội.

6h30: Rất nhiều người dân, phóng viên báo đài đã có mặt tại sân vận động TP Rất nhiều người dân, phóng viên báo đài đã có mặt tại sân vận động TP Điện Biên Phủ để tham gia phiên tòa xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại. Vụ án dự kiến diễn ra trong 3 ngày. HĐXX gồm 5 người, thẩm phán là ông Phạm Văn Nam – Chánh án TAND tỉnh Điện Biên. Ngoài ra tòa còn bố trí thêm 1 thẩm phán, và 1 thư ký dự khuyết.

9 bị cáo bị đưa ra xét xử ngày mai được xác định gồm: Vì Văn Toán (37 tuổi, trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, được cho là kẻ chủ mưu); Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu (là hai vợ chồng, cùng 44 tuổi, ngụ xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên); Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Lường Văn Hùng (28 tuổi, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên); Lường Văn Lả (27 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Phạm Văn Dũng (47 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Cầm Văn Chương (45 tuổi, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên).

Các bị cáo được dẫn giải đến phiên xét xử

Thu Nga (t/h)