[TRỰC TIẾP] Xét xử vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên ngày 2: Vì Văn Toán là chủ mưu?

Suốt phiên xét xử hôm qua, Bùi Văn Công chối tội

7h50: Hôm nay (27/12), HĐXX tiếp tục phần xét hỏi đối với bị cáo Vì Văn Toán và Vương Văn Hùng. Đây là 2 trong số 9 người bị cáo buộc liên quan đến cái chết của nữ sinh cao Mỹ Duyên. Trước đó, VKS cáo buộc Vì Văn Toán là chủ mưu bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên để ép buộc bà Trần Thị Hiền trả khoản nợ 300 triệu đồng. Vì Văn Toán và Bùi Văn Công cùng lên kế hoạch bắt cóc nữ sinh Duyên rồi chỉ đạo đồng bọn thực hiện.

Trước đó, trong phiên tòa ngày 27/11 (xét xử Trần Thị Hiền và các đồng phạm), bị cáo Vì Văn Toán bị tuyên án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 7 năm tù về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Ma túy chính là nguyên nhân gây nên cái chết thảm thương của nữ sinh Duyên.

Bị cáo Vì Văn Toán

Theo lời khai của Vì Văn Toán trước đó, bị cáo khai rằng, năm 2009, bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) có đặt mua của Toán 2 bánh ma túy với giá 150.000 đồng. Trong quá trình mua bán, bà Hiền lấy hàng nhưng xin khất nợ. Toán từng đến nhà bà Hiền đòi nợ nhưng thấy khóa cổng nên nghĩ bà bị bắt rồi. Sau một thời gian nghiện ngập, Toán bị bắt và bị tuyên phạt 9 năm tù, Trong thời gian thụ án, bà Hiền không trả tiền cho Toán.

Chấp hành án phạt xong, Vì Văn Toán trở về địa phương và xuống chợ Mường Thanh (nơi bà Hiền bán gà) để đồi nợ. Thời điểm đó, bà Hiền vẫn không chịu trả nợ nên Toán nghĩ ra cách thuê người bắt cóc Cao Mỹ Duyên để ép bà Hiền trả nợ.

Toán thuê nhóm của Công đòi nợ và Công chính là kẻ nêu ra ý tưởng bắt cóc con gái để ép mẹ trả tiền. Toán và Công cùng lên kế hoạch bắt cóc và hứa sẽ trả bằng ma túy khi xong việc.

7h30: Theo ghi nhận, buổi xét xử thứ 2 người dân đến khá sớm, tuy nhiên số lượng giảm hơn hôm qua. Nhưng đế đảm bảo an toàn cho phiên xử, lực lượng chức năng vẫn được huy động đến dày đặc. An ninh phiên tòa được thắt chặt cả bên ngoài lẫn bên trong.



Bên cạnh lực lượng cảnh sát giao thông, cánh sát hỗ trợ tư pháp thì có lực lượng cảnh sát cơ động, các đơn vị nghiệp vụ liên quan khác. Hôm nay, khu vực tòa xét xử được mở rộng hơn để đảm bảo phiên làm việc không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn bên ngoài.

Hơn 7h, hội đồng xét xử, viện kiểm sát, luật sư, người nhà bị hại, bị cáo... đã có mặt để chuẩn bị bước vào xét xử.

Tóm tắt phiên xử ngày 26/12:



Trong phiên xử hôm qua, HĐXX đã thẩm vấn 7 bị cáo liên quan đến tội Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Các bị cáo đều khai, Bùi Văn Công là người chỉ đạo, bắt cóc trực tiếp dùng côn nhị khúc đoạt mạng nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Hôm qua, Cầm Văn Chương, Phạm Văn Nhiệm, Lường văn Lả, Lường Văn Hùng đều khai, Bùi Văn Công và Vì Văn Toán là những kẻ lập nên kế hoạch bắt cóc để ép bà Trần Thị Hiền trả nợ. Tuy nhiên, trong quá trình giam giữ đã biết dâm, sát hại và phi tang nạn nhân. Các bị cáo hôm qua đề cúi đầu nhận tội về hành vi của mình. Chỉ có vợ chồng Bùi Thị Kim Thu và Bùi Văn Công là liên tục quanh co, chối tội. Vì Thị Thu cho rằng, VKS cáo buộc bị cáo tội "Không tố giác tội phạm" là chưa đúng. Bởi bị cáo khẳng định, bản thân không nhìn thấy các bị cáo hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên. V Về phần Bùi Văn Công, bị cáo không nhận tội Bắt cóc, Hiếp dâm, Giết người mà chỉ nhận tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bùi Văn Công cho rằng, mình bị hãm hại và kẻ chủ mưu vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài xã hội

