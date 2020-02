Trung Quốc báo tin vui về vắc-xin phòng COVID-19

Chiều 22/2, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã tổ chức họp báo công bố tình hình khống chế dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) gây ra.

Cũng trong buổi họp báo này, Trung Quốc đã công bố thành công bước đầu trong quá trình thử nghiệm vắc-xin phòng bệnh COVID-19.

Kỹ thuật viên làm việc tại phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc đưa tin, vắc-xin thử nghiệm phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra của nhóm nghiên cứu thứ nhất ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã thành công bước đầu khi sinh ra kháng thể.

Cụ thể, bước đầu khi tiêm thử nghiệm kháng nguyên virus COVID-19 lên chuột bạch, cơ thể chuột đã đáp ứng miễn dịch tốt và sinh ra kháng thể. Kết quả này hứa hẹn thành công ban đầu trong việc tạo thành vắc-xin phòng dịch COVID-19.

Được biết, vắc-xin này được tái tổ hợp trên vật dẫn, bắt đầu tiến hành từ việc nuôi cấy virus. Theo các chuyên gia, thông thường trong vắc-xin sẽ chứa hàm lượng nhất định kháng nguyên gây bệnh, khi tiêm vào cơ thể, nếu đáp ứng miễn dịch tốt sẽ sinh ra kháng thể chống lại kháng nguyên gây bệnh đó để bảo vệ cơ thể.

Việc cơ thể chuột thí nghiệm bắt đầu xuất hiện kháng thể là một tin vui đối với nghiên cứu vắc-xin chống COVID-19 đang được kỳ vọng.

Your browser does not support HTML5 video.

Cảnh báo tin giả đã có vắc-xin chủng mới virus corona

Kiều Đỗ (t/h)