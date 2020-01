Trung Quốc bất ngờ tuyên bố thử nghiệm thành công cách trị virus corona gây viêm phổi

Theo Dân Việt, Đài TH Trung ương Trung Quốc thông tin 7 nhân viên y tế tại hai Bệnh viện đã được điều trị bằng phương pháp mới, cho thấy cách trị virus corona đã được thử nghiệm thành công. Kết quả xét nghiệm sơ bộ cho thấy các triệu chứng bệnh đã được kiểm soát. Một nguồn tin khác cũng cho biết Bệnh viện Đại học Y khoa Tongji và Cao đẳng Y khoa của ĐH Khoa học và Công nghệ Huazhong cho biết 7 nhân viên y tế sau khi điều trị bằng phương pháp mới đã giảm các triệu chứng bệnh viêm phổi cấp do virus corona.

Trước đó vào ngày 26/1, Bộ trưởng phụ trách Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Ma Xiaowei thông tin nước này đã tìm thấy một loại thuốc hiệu quả để điều trị bệnh nhân mắc viêm phổi do nhiễm virus corona mới và sẽ sớm cung cấp thuốc miễn phí. Các nhà khoa học Trung Quốc cũng đang nỗ lực phát triển một loại vắc xin đề phòng virus corona gây bệnh viêm phổi cấp. Các nhà nghiên cứu đã cô lập được chủng virus đầu tiên, hiện đang xác định nguồn gốc di truyền.

Các triệu chứng biểu hiện nhiễm virus corona bao gồm sốt, ho, khó thở, một số trường hợp nghiêm trọng gây viêm phổi, hội chứng hô hấp cấp tính, suy thận và thậm chí tử vong. Bệnh viêm phổi do virus corona gây ra đang có diễn biến rất phức tạp, với hơn 2800 người đã nhiễm bệnh, mỗi ngày tăng 800 ca bệnh và có ít nhất 80 người Trung Quốc đã tử vong. Dịch bệnh không chỉ khiến người dân Trung Quốc lo lắng mà còn khiến nhiều quốc gia khác trên thế giới như Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản,... và cả Việt Nam hoang mang, lo sợ.

Không chỉ tại Trung Quốc, nhiều quốc gia lân cận hoặc các nước có người từ TP. Vũ Hán tới cũng thông báo phát hiện có người nhiễm virus corona. Tính đến thời điểm hiện tại, có 55 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona bên ngoài Trung Quốc bao gồm các nước: Australia (4 ca), Pháp (3 ca), Hong Kong (8 ca), Nhật (4 ca), Macao (5 ca), Malaysia (4 ca), Nepal (1 ca), Singapore (4 ca), Hàn Quốc (3 ca), Đài Loan (4 ca), Thái Lan (8 ca), Mỹ (5 ca), Campuchia (1 ca) và Việt Nam (2 ca).

Chi Nguyễn (t/h)