Trung Quốc bị Mỹ tố giấu thông tin COVID-19, một triệu khẩu trang N95 bán cho Canada không đạt chuẩn

Một triệu khẩu trang N95 Canada mua từ Trung Quốc không đạt chuẩn

Theo Eric Morrissette - Người phát ngôn Cơ quan Y tế Cộng đồng Canada khẳng định: "Đến nay, Cơ quan Y tế Cộng đồng Canada đã xác định khoảng 1 triệu khẩu trang KN95 không đủ đạt tiêu chuẩn dùng trong môi trường y tế".

Do đó, chính phủ nước này không đưa số khẩu trang này vào sử dụng cho những người ở tuyến đầu chống dịch, dù Canada đang thiếu trầm trọng các loại thiết bị y tế.

Được biết, khẩu trang N95 là mẫu khẩu trang của Trung Quốc. Loại khẩu trang này tương tự như loại khẩu trang N95 chuyên dùng cho các y bác sĩ chiến đấu với dịch bệnh. Nhìn chung, Canada đã chấp thuận việc dùng khẩu trang N95 trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên vẫn kiểm tra từng lô hàng nhận được.

Trước đó không lâu, 2 máy bay từ Canada đến Trung Quốc để chở thiết bị y tế tìm mua buộc phải "tay không" trở về nước. Khi chia sẻ về nguyên nhân vụ việc, Thủ tướng Justin Trudeau cho rằng vấn đề nằm ở việc vận chuyển hàng ở Thượng Hải gặp trục trặc cùng các quy định về thời gian máy bay được chờ ở sân bay tại đây quá khắt khe. Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại không đồng ý với lời giải thích này.



VTC News dẫn lại lời của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc phỏng vấn 23/4: "Trung Quốc đã rất chậm chạm trong việc xác nhận dịch bệnh cho bất kỳ ai trên thế giới, bao gồm cả Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Vấn đề minh bạch này không chỉ quan trọng như một vấn đề lịch sử để tìm hiểu những gì đã xảy ra vào tháng 11, tháng 12 và tháng 1; nó còn quan trọng ngay cả trong thời điểm hiện tại. Điều này vẫn đang ảnh hưởng tới nhiều cuộc sống ở Mỹ và trên khắp thế giới".

Ông Pompeo cho biết, Mỹ vẫn muốn có thêm thông tin từ Trung Quốc, bao gồm cả các mẫu ban đầu của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Vũ Hán. Trước đó, chính quyền Trump cũng đã gay gắt chỉ trích Trung Quốc và WHO, đổ lỗi vì không ngăn chặn được dịch bệnh, khiến hàng trăm nghìn người trên thế giới phải tử vong.





Đồng ý với ý kiến này, ông Pompeo từng không loại trừ khả năng virus xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và yêu cầu được tiếp cận với cơ sở này.



Hãng tin Reuters cho hay, mới đây khi ông Pompeo khi trả lời Fox News đã nhấn mạnh, việc “cải tổ về mặt cấu trúc của WHO” là rất cần thiết để sửa chữa những thiếu sót của tổ chức này. “Thậm chí còn nhiều hơn thế, có thể Mỹ sẽ không bao giờ nối lại việc tài trợ, đưa tiền đóng thuế của người dân Mỹ cho WHO”, ông bổ sung.

