Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới trong cuộc đua sản xuất vắc xin COVID-19 như thế nào?

Trung Quốc hiện đang có 4 loại vắc xin trong giai đoạn thử nghiệm trên người, thậm chí 2 trong số đó đã bước sang giai đoạn 2 thử nghiệm trên người. Tiến độ sản xuất vắc xin của Trung Quốc thuộc loại nhanh nhất thế giới bởi hầu hết các nước khác hiện mới dừng ở bước thử nghiệm trên động vật.

Bên trong phòng thí nghiệm của Sinovac Biotech ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: New York Times

Theo New York Times , một quan chức cấp cao Trung Quốc khẳng định, nước này đã sẵn sàng ra mắt một loại vắc xin được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vào tháng 9 tới. Công ty CanSino Biologics đang đi xa nhất trên cuộc đua sản xuất vắc xin COVID-19.



Nữ tướng Trần Vi - nhà dịch tễ học mang quân hàm là người đứng đầu 1 trong 9 dự án sản xuất vắc xin được ca ngợi hết lời. CanSino Biologics công ty sinh học thuộc quân đội Trung Quốc có trụ sở ở Thiên Tân đã trở thành công ty đầu tiên trên thế giới có vắc xin bước vào giai đoạn 2 của thử nghiệm trên người. Dự án này đã thực hiện tiêm thử nghiệm vắc xin của CanSino cho ít nhất 508 người.



Tiếp đó phải kể đến loại vắc xin bất hoạt ngừa COVID-19 được phát triển bởi Viện Sản phẩm Sinh học Vũ Hán thuộc Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Sinopharm (Trung Quốc) và Viện Virus học Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Thử nghiệm lâm sàng bắt đầu vào ngày 12/4.

Nhân viên y tế kiểm tra các mẫu vắc xin bất hoạt ngừa COVID-19 của Sinopharm.

Ảnh: Tân Hoa Xã.



Đến cuối tháng 4 vừa qua, Sinopharm thông báo cho biết 96 người ở 3 nhóm tuổi đã được tiêm vắc xin trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đầu tiên. Cho đến nay, vắc xin bước đầu cho thấy kết quả an toàn và người tiêm vẫn được theo dõi chặt chẽ.



Theo các nguồn tin, công ty này đã phân bổ 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 142 triệu USD) cho việc nghiên cứu và bào chế vắcxin theo hai phương pháp công nghệ là vắc xin bất hoạt và vắcxin kỹ thuật di truyền.



Cũng theo New York Times, bất chấp từng xảy ra nhiều vụ bê bối trong quá khứ, các công ty này vẫn được tạo điều kiện thuận lợi nhất để sản xuất vắc xin.



Ví dụ, Viện Sản phẩm sinh học Vũ Hán đã bị kiện ít nhất 2 lần vì vắcxin gây ra biến chứng. Một trong số đó là vụ bê bối chấn động năm 2018 khi đơn vị này liên quan tới vắc xin 3 trong 1 kém chất lượng tiêm cho hàng trăm ngàn trẻ sơ sinh. Còn Sinovac thì dính bê bối hối lộ hàng chục ngàn USD để được cấp phép một loại thuốc.

