Trung Quốc 'chiến đấu' với Corana: Nhắc đeo khẩu trang bằng FlyCam, nhận miễn phí qua Wechat

Nhắc nhở người dân ra đường đeo khẩu trang thông qua hệ thống FlyCam

Hiện nay, các thành phố như Quảng Châu, Phúc Kiến, Trùng Khánh, Tây An ... đã đưa FlyCam vào thực hiện phương án giám sát và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi ra đường. FlyCam hoạt động 24/24 trên mọi nẻo đường. Cảnh sát sẽ dùng bộ đàm nhắc nhở người dân khi không đeo khẩu trang. Việc làm này không chỉ đảm bảo an toàn cho người dân tránh khỏi nguy cơ lây bệnh tuyền nhiễm mà còn thể hiện được sự quan tâm và theo dõi sát sao của chính phủ đến người dân trog nước.



Cảnh sát thông qua hình ảnh đưa về từ FlyCam để nhắc nhở người dân chưa đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Nhận khẩu trang miễn phí ngay tại nhà thông qua App Wechat

Vì dịch bệnh đã lan rộng ra khắp 31/31 tỉnh tp tại Trung Quốc. Việc đi lại sẽ phải hạn chế. Quảng Châu mới đây đã tổ chức 1 chương trình mua khẩu trang và phát khẩu trang miễn phí thông qua app điện tử Wechat.

Không phải bỏ số tiền đắt đỏ và mất công ra ngoài tìm kiếm mua khẩu trang, người dân Quảng Châu hiện giờ còn có cơ hội nhận khẩu trang miễn phí tại nhà mà không cần phải ra đường chen chúc nhau. Vào ngày 1 tháng 2, ngày đầu tiên mua khẩu trang trực tuyến đã chính thức được triển khai.

Trung tâm cảnh báo và phát hành Quảng Châu đã gửi một tin nhắn văn bản tới các công dân đã đăng ký mua khẩu trang, nói rằng việc mua khẩu trang mà bạn đăng ký trước trong app "Sui Kang" đã được bảo lưu thành công! Để giảm bớt việc tụ tập đám đông, những công dân đã đăng ký mua thành công khẩu trang thông qua chương trình mini "Sui Kang" WeChat. Bạn không cần phải đến các cửa hàng được chỉ định để mua chúng nữa. Mà thay vào đó sẽ được gửi chuyển phát nhanh đến tận nhà.



Liên quan đến cách nhận khẩu trang trong thời gian tới, người phụ trách nhà thuốc nói rằng quy trình thực hiện chương trình sẽ dựa trên thông báo từ bộ chính phủ và công chúng sẽ được thông báo bằng tin nhắn văn bản.

Chương trình mini "SuiKang" trên Wechat giúp người dân nhận được khẩu trang miễn phí tại nhà.

Thông tin về chương trình mua khẩu trang miễn phí thông qua app Wechat: Người dùng wechat chỉ cần truy cập vào đường link của chương trình Mini “Suikang” và đăng ký. Chương trình này có sự tham gia của 79 nhà thuốc uy tín trên TP Quảng Châu.



Chương trình còn có mục hướng dẫn tỉ mỉ về cách đăng ký mua và nhận khẩu trang. Bên cạnh đó là hệ thống hỏi đáp update liên tục. Cho dù là người già, Trẻ em hay người hiện tại không có mạng để đăng ký qua wechat thì cũng đều có cách giải quyết.

Đa dạng phương thức cổ vũ

“Chỉ khi đã từng trải qua cảm giác kiệt sức mới có thể sinh ra một con người mới không biết sợ hãi! Dù phải đối mặt với nguy hiểm cũng không phàn nàn”. Người dân Hiệp Hoà - Vũ Hán, Trung Quốc đã viết và hát bài hát "Fearless " - Không có gì đáng sợ [Nguyên tác: No Fear in my heart], dành riêng cho các chiến binh áo trắng chiến đấu trong dịch bệnh đáng sợ này. Nguyện ước cho họ được bình an.

Lời bài hát "Không có gì đáng sợ" do người dân Hiệp Hòa, Vũ Hán viết lời



Bên cạnh đó, trên các trang mạng Bên cạnh đó, trên các trang mạng xã hội , các biển quảng cáo ở khu trung tâm thương mại hay trạm xe bus, ga tàu điện ngầm vv.. đều có những khẩu hiệu cổ vũ: Vũ Hán cố lên! Trung Quốc cố lên. Thậm chí vào sáng ngày hôm qua, khi trận tuyết đầu tiên của năm 2020 rơi tại Bắc Kinh cũng đã xuất hiện rất nhiều khẩu hiệu cổ vũ tinh thần được viết trên tuyết. Điều này khiến cho chúng ta cảm nhận được tinh thần nỗ lực của người đân Trung Quốc cùng nhau vượt qua nạn dịch bệnh đáng sợ này.

Dòng chữ cổ vũ: Vũ Hán cố lên có mặt khắp nơi ở Trung Quốc, ngay cả khi tuyết rơi trắng xóa

