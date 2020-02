Trung Quốc đón tin vui: Hơn 8000 bệnh nhân chiến thắng dịch COVID-19 được xuất viện

Theo thông báo mới nhất vào sáng nay, ngày 15/2 của Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc , đến hết ngày 14/2, nước này đã ghi nhận tổng cộng 8.096 bệnh nhân nhiễm bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 (nCoV) được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Đặc biệt, trong ngày 14/2 đã có 1.373 người được ra viện.

Hơn 8000 bệnh nhân điều trị COVID-19 được xuất viện (Ảnh TTTXVN)

Tuy nhiên, vào 6h15 cùng ngày 15/2, dữ liệu của trang thống kê Worldometers báo cáo số ca tử vong ở Trung Quốc đại lục do dịch bệnh COVID-19 (virus corona chủng mới) đã tăng thêm 140 trường hợp. Thời điểm 7h23 cùng ngày, đã có thêm 3 trường hợp tử vong nữa, đều ở đại lục Trung Quốc.

Tính đến hết ngày 14/2, số ca tử vong vì virus corona chủng mới tại Trung Quốc là 143 trường hợp. Trong đó, có 139 trường hợp tử vong nằm tại tỉnh Hồ Bắc, nơi ghi nhận tâm dịch.

Theo Zing .vn, dữ liệu của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc công bố cho thấy số ca nhiễm mới được xác nhận trong ngày 14/2 chỉ bằng 50% so với số liệu của ngày 13/2. Số ca nhiễm là 2.420, nâng tổng số ca nhiễm ở tâm dịch này lên 54.406 trường hợp.

Nhân viên y tế ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) chăm sóc bệnh nhân Covid-19.(Ảnh: EPA)

Tỉnh Hồ Bắc vẫn là địa phương dẫn đầu, ghi nhận nhiều ca nhiễm virus corona chủng mới nhiều nhất Trung Quốc, với tổng cộng 54.406 ca được xác nhận. Trong đó, tổng số ca tử vong tại Hồ Bắc do virus corona chủng mới là 1.457, chiếm hơn 95% số nạn nhân tử vong trên toàn thế giới.

Trên nhiều phương tiện báo chí cũng cho biết, vào ngày 14/2 Bộ Y tế Ai Cập cũng đã xác nhận ca dương tính đầu tiên với virus corona chủng mới tại Châu Phi. Đây cũng là ca COVID-19 đầu tiên ở châu Phi. Thế nhưng, quốc tịch của bệnh nhân này không được các nhá chức trách Ai Cập tiết lộ.

Cho đến hôm nay ngày 15/2, chủng mới của virus corona đã được ghi nhận tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 66.894 ca lây nhiễm, khiến 1.523 người tử vong, chủ yếu tại Trung Quốc.

